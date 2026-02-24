La ciencia identifica dos saltos biológicos claves en el envejecimiento humano

Los investigadores identifican los picos de cambios físicos y moleculares a los 44 y 60 años de edad respectivamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia ha cambiado la manera de entender el envejecimiento humano tras un reciente estudio de la Universidad de Stanford. Publicada en Nature Aging y difundida por Muy Interesante, la investigación demuestra que el cuerpo experimenta dos saltos biológicos clave, en lugar de un deterioro progresivo y gradual como se creía hasta ahora. Estos picos se producen alrededor de los 44 años y nuevamente a los 60 años, marcando etapas de transformación molecular y metabólica.

El equipo de Stanford examinó a más de 1.000 personas de entre 25 y 75 años. De acuerdo con Muy Interesante, los resultados mostraron que el 81% de las moléculas analizadas cambiaron de modo abrupto, no de manera lenta y constante. Este hallazgo desafía la visión clásica del envejecimiento lineal, abriendo nuevas vías para comprender, anticipar y manejar la salud en la madurez y la vejez.

El fin del mito del envejecimiento lineal

Durante décadas, la medicina sostuvo que el envejecimiento biológico era una curva suave, con variaciones pequeñas y progresivas en el cuerpo a lo largo de los años. Sin embargo, la investigación de la Universidad de Stanford reveló que el proceso es discontinuo y ocurre en intervalos muy concretos.

A los 44 y 60 años, se detectaron transformaciones profundas en las moléculas responsables de procesar nutrientes, reparar tejidos y defender el organismo. Esto significa que muchas personas experimentan cambios notorios de forma repentina en vez de una progresión lenta, explicó Muy Interesante. Así se derrumba la noción de una “transición” continua hacia la vejez y, en su lugar, se identifican dos momentos críticos que impactan la calidad de vida.

Un estudio de la Universidad de Stanford desafía la teoría tradicional sobre el envejecimiento biológico en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según uno de los autores consultados por la revista, “el cuerpo no se desliza por una pendiente; cae por dos acantilados biológicos situados a los 44 y los 60 años”. El descubrimiento de estos puntos de inflexión redefine los horizontes de la medicina preventiva y la forma en que se abordan las estrategias de salud pública.

El primer gran salto: los 44 años y sus consecuencias

Tradicionalmente, se pensaba que las mujeres eran las más afectadas por cambios biológicos en la década de los 40, debido a la perimenopausia. Sin embargo, el estudio confirmó que los hombres también presentan una transformación molecular marcada a los 44 años.

Según detalló Muy Interesante, en esta etapa, moléculas implicadas en el metabolismo del alcohol, la cafeína y los lípidos experimentan un cambio repentino. Como consecuencia, las resacas suelen ser más prolongadas, el sueño puede verse afectado tras consumir café y bajar de peso se vuelve una tarea más complicada, incluso con hábitos saludables.

Un estudio revela que los hombres experimentan una transformación molecular significativa alrededor de los 44 años de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pico afecta también a la piel y los músculos, alterando la apariencia física y el funcionamiento general del cuerpo. El reajuste metabólico no solo se traduce en síntomas percibidos, sino que modifica cómo la maquinaria interna gestiona la energía y los nutrientes. Así lo subraya Muy Interesante, que enfatiza cómo este descubrimiento cambia el enfoque tradicional de la salud en la mediana edad.

El segundo salto: vulnerabilidad tras los 60 años

El segundo gran punto de cambio biológico ocurre a los 60 años. En este momento, el organismo enfrenta lo que los expertos llaman una transición hacia la fragilidad clínica. De acuerdo con Muy Interesante, los ajustes moleculares repercuten de forma directa en el sistema inmunitario, cuya capacidad para responder ante infecciones y enfermedades crónicas disminuye.

Además, se observa una pérdida evidente de resiliencia física y una modificación en el metabolismo de los carbohidratos, lo que eleva el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La función cardiovascular también se ve afectada y requiere vigilancia más estrecha a partir de esta etapa.

La capacidad del sistema inmunitario disminuye a partir de los 60 años, alertan estudios especializados sobre envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas entrevistados por la revista consideran que identificar estas ventanas críticas es “vital para la medicina preventiva, ya que permite establecer el momento propicio donde las intervenciones médicas alcanzan su mayor efectividad”. Estas observaciones convierten el control médico y el ajuste de rutinas en elementos imprescindibles para preservar la calidad de vida pasada la sexta década.

Prevención y control: adaptarse a los cambios biológicos

Comprender que el envejecimiento se produce mediante “saltos biológicos” —y no de forma lenta y continua— supone una oportunidad para actuar de manera anticipada. Muy Interesante destaca que, una vez identificados los 44 y 60 años como fases sensibles, es posible personalizar las estrategias de autocuidado y prevención.

Aproximarse a los 44 años implica revisar la alimentación y los hábitos, anticipando los cambios metabólicos vinculados al consumo de alcohol o cafeína. Al llegar a los 60 años, priorizar el ejercicio aeróbico y los controles de salud cardiovascular deja de ser una recomendación general para transformarse en una necesidad concreta del momento.

Así, la investigación sugiere que la clave no reside en temer al paso del tiempo, sino en prepararse para los periodos de mayor vulnerabilidad y adaptarse a ellos. Entender dónde y cuándo ocurren estos picos biológicos es fundamental para mantener la autonomía y el bienestar, y para asumir un papel activo en la gestión de la propia longevidad, tal y como subraya Muy Interesante.