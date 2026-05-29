Jimena Gutiérrez: "Después de los 50 aparece una manera de viajar mucho más experiencial y auténtica"

El 43% de los viajeros mayores de 50 años elige hoteles como alojamiento principal, seguidos por departamentos y opciones todo incluido.

Los argentinos de la generación silver mayores de 50 años están cambiando su forma de viajar: eligen estadías más largas, arman itinerarios a medida y usan cada vez más herramientas digitales. “No es gastar menos, es ‘gastar mejor’”, dijo Jimena Gutiérrez, gerenta general de Booking.com, plataforma global de reservas de viajes para Argentina.

En alojamiento, el hotel es la opción más elegida con 43%, seguido por los departamentos con 29% y los formatos todo incluido con 20%, según Booking.com. El 10% se inclina por el camping y casi el 67% busca hospedajes que le permitan viajar con mascotas.

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La compañía también relevó con quiénes viajan y qué hacen. El 31% prefiere viajar con amigos, el 58% compra souvenirs para regalar a familiares, y el 40% elige actividades en la naturaleza, entre ellas trekking, observación de estrellas y navegación en lagos.

A raíz de la presentación de este informe, Infobae dialogó con la ejecutiva.

Jimena Gutiérrez, gerenta general de Booking.com.

Los nuevos hábitos de viaje

― ¿Qué cambios detectan en los hábitos de viaje de los silvers argentinos en comparación con años anteriores?

― Detectamos una evolución en la forma en que la generación silver vive los viajes. Hoy vemos viajeros mayores de 50 años mucho más activos, curiosos y abiertos a nuevas experiencias que en años anteriores. Ya no priorizan únicamente el descanso tradicional, sino también actividades vinculadas a la naturaleza, la gastronomía, los eventos deportivos o incluso los viajes ruteros. Además, hay una creciente tendencia hacia estadías más largas en los destinos y viajes cada vez más personalizados, que se impulsan por una mayor flexibilidad de tiempo y una fuerte intención de aprovechar cada experiencia al máximo, no importa cuál sea el destino.

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― El informe muestra una combinación entre búsqueda de ahorro y deseo de experiencias. ¿Cómo conviven esas dos variables en este segmento?

― En este segmento conviven de manera muy natural el deseo de vivenciar experiencias con una planificación muy estratégica del presupuesto. La generación silver no necesariamente busca gastar menos, sino gastar mejor. Por esta razón, el 46% de los viajeros silver organiza sus viajes en función de promociones y descuentos y el 49% busca medios de transporte más económicos. Al mismo tiempo, priorizan experiencias con valor emocional y cultural, como descubrir restaurantes auténticos (60%), recorrer mercados locales (53%) o viajar para asistir a eventos deportivos. Son viajeros muy conscientes y planificados.

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La generación silver redefine el turismo eligiendo viajes personalizados y estadías más largas con fuerte apoyo en herramientas digitales.

Destinos preferidos y cómo deciden

Entre los destinos más buscados, según el informe presentado, casi la mitad elige playa, el 35% busca ciudades para recorrer y el 38% quiere hacer viajes ruteros. Más de la mitad, el 52%, decide a partir de recomendaciones de amigos y familiares.

La empresa atribuye el peso de los viajes domésticos a motivos prácticos y emocionales. Según el estudio, el 36% se siente más seguro viajando por el país, el 33% valora que las distancias sean más cortas, el 31% evita así barreras idiomáticas y el 28% prefiere evitar visas y otros trámites.

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Entre las preferencias de actividades destacan el trekking, las playas, la observación de estrellas y la navegación en lagos, priorizando el contacto con la naturaleza.

― ¿Qué diferencias encuentran entre los viajeros silver argentinos y los de otros países de la región o del mundo?

― Los viajeros silver en Argentina se destacan por una combinación entre flexibilidad, pasión por viajar y capacidad de adaptación. En comparación con otros países, observamos una fuerte inclinación hacia el turismo doméstico y una valoración por los viajes con amigos y/o familia. También aparece con mucha fuerza el interés por optimizar costos sin resignar experiencias. Además, el viajero argentino suele ser especialmente espontáneo y resiliente frente al contexto económico, buscando constantemente alternativas para seguir viajando a pesar de la volatilidad que en ocasiones presenta la economía.

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― El 42% utiliza redes sociales y un 14% usa inteligencia artificial para planificar viajes. ¿Cómo interpretan esta incorporación tecnológica en una generación que históricamente estaba menos asociada a lo digital?

― La incorporación tecnológica muestra que esta generación está mucho más conectada y digitalizada de lo que históricamente se creía. Hoy, las herramientas digitales son vistas como aliadas para simplificar la planificación y descubrir nuevas experiencias sin importar la edad. Que un 42% se inspire en redes sociales y un 14% ya utilice inteligencia artificial muestra una mayor disposición hacia la tecnología, especialmente cuando aporta practicidad, soluciones, recomendaciones personalizadas y ahorro de tiempo. La tecnología dejó de ser una barrera y pasó a ser parte de la experiencia de viaje.

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Las experiencias gastronómicas, culturales y deportivas ganan protagonismo en los viajes silver, reflejando una búsqueda de conexiones auténticas y enriquecimiento personal.

― ¿Por qué creen que crecieron tanto los viajes domésticos entre los mayores de 50 años y qué tipo de destinos aparecen como los más elegidos dentro de Argentina?

― El mayor interés por los viajes domésticos está muy vinculado a la practicidad, la seguridad y la flexibilidad que ofrecen los destinos nacionales. Muchos viajeros silver consideran que son más fáciles de organizar, que implican distancias más cortas y menos horas de viaje y que permiten evitar trámites o barreras idiomáticas. También hay un componente emocional importante: apoyar a la economía local y visitar familiares o amigos que viven en distintas partes del país. Dentro de Argentina vemos un gran interés por destinos de playa, ciudades para recorrer y lugares en contacto con la naturaleza, especialmente aquellos que permiten combinar descanso con actividades al aire libre.

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― El estudio muestra interés por experiencias vinculadas a gastronomía, naturaleza y deportes. ¿Qué revela eso sobre las nuevas formas de viajar después de los 50?

― Estos intereses muestran que después de los 50 aparece una manera de viajar mucho más experiencial y auténtica. La generación silver busca conectar con la cultura local, descubrir sabores, disfrutar del entorno natural y vivir experiencias significativas. Hay un fuerte deseo de aprovechar el tiempo de una manera más consciente y enriquecedora. Además, vemos que el viaje ya no se entiende solamente como descanso, sino también como una oportunidad de aprendizaje, disfrute personal y conexión emocional e, incluso, aventuras.

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Un 67% de los turistas silver busca hospedajes pet friendly, consolidando la tendencia de viajar con mascotas como parte fundamental de su experiencia.

― ¿Cómo imaginan que evolucionará el turismo silver en los próximos años y qué oportunidades representa para la industria turística?

― Creemos que el turismo silver seguirá creciendo de manera significativa en los próximos años y será uno de los segmentos de mayor peso para la industria. Es una generación con tiempo disponible, interés por viajar durante todo el año y una gran predisposición a invertir en experiencias de calidad. Esto nos brinda una enorme oportunidad para desarrollar propuestas más personalizadas, accesibles y flexibles, desde alojamientos pet friendly hasta experiencias gastronómicas, culturales y de bienestar. También será clave seguir impulsando herramientas tecnológicas simples e intuitivas que acompañen sus necesidades y preferencias.