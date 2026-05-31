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El Ejército israelí anunció que su operación terrestre en Líbano se expande a nuevas zonas controladas por Hezbollah

El grupo terrorista continúa con sus ataques diarios contra posiciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, quienes buscan expulsarlos del territorio libanés. El informe castrense señaló que la operación busca “desmantelar la infraestructura” de los chiítas

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La cresta de Beaufort (@IDFonline)
La cresta de Beaufort (@IDFonline)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron este domingo el inicio de una operación militar en el sur de Líbano con el objetivo de destruir infraestructuras de Hezbollah y reforzar y ampliar posiciones defensivas cerca de la frontera.

El despliegue incluyó acciones en la cresta de Beaufort y el área de Wadi al Saluki, según comunicó el Ejército israelí a través de sus canales oficiales.

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De acuerdo al informe militar, la ofensiva comenzó días atrás y responde a la estrategia de neutralizar amenazas contra el norte de Israel, con foco en la región de Galilea y la localidad de Metula. Las FDI precisaron que la misión apunta a “desmantelar la infraestructura terrorista y eliminar a los terroristas” presentes en la zona. En ese marco, las tropas israelíes cruzaron el río Litani y ampliaron las operaciones contra objetivos del grupo chií, ubicados al norte de ese curso de agua.

El informe castrense subrayó que la campaña “se está extendiendo a otras zonas” y que las fuerzas desplegadas se encuentran listas para profundizar la ofensiva en función de las necesidades operativas.

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“La operación fue aprobada por el Jefe del Estado Mayor (teniente general Eyal Zamir) y se le aplicó un procedimiento de combate ordenado, preparación de fuego y preparativos operativos previos para acondicionar el terreno bajo el liderazgo del Comando Norte”, detalló la nota de las FDI.

La operación fue aprobada por el Jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir (@IDFonline)
La operación fue aprobada por el Jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir (@IDFonline)

El esfuerzo militar se concentra en consolidar el control sobre la cresta de Beaufort y Wadi al Saluki, así como en debilitar las capacidades del grupo chií y destruir infraestructuras que, según Israel, cuentan con respaldo iraní.

El Ejército israelí señaló que desde la cresta de Beaufort, integrantes de Hezbollah coordinaron acciones militares y realizaron ataques contra territorio israelí. A su vez, el informe subrayó que las tropas actuaron contra instalaciones de lanzamiento desde las que se dispararon “cientos de proyectiles” contra civiles y personal militar israelí.

Antes de la entrada de las fuerzas, la Fuerza Aérea atacó de manera masiva las infraestructuras de Hezbollah en el área, como parte de un amplio manto de fuego que también incluyó disparos de artillería y tanques”, destacó el comunicado.

La actividad militar de las FDI comenzó hace varios días (@IDFonline)
La actividad militar de las FDI comenzó hace varios días (@IDFonline)

El Ejército informó que se llevaron a cabo ataques contra ubicaciones estratégicas y se logró “localizar y neutralizar” infraestructuras militares alrededor del Litani, además de desarrollar trabajos de ingeniería para facilitar el avance de las tropas. “Las FDI continuarán operando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel”, concluyó el comunicado castrense.

El anuncio se produjo después de que las autoridades militares israelíes emitieron órdenes de evacuación para una decena de poblaciones del sur de Líbano situadas al norte del río Litani. Durante los últimos bombardeos nocturnos, al menos tres personas murieron y cerca de una decena resultaron heridas, según reportes oficiales.

Las FDI iniciaron una operación extensa en la cresta de Beaufort y en el área del Nahal Saluki en el sur de Líbano (@IDFonline)
Las FDI iniciaron una operación extensa en la cresta de Beaufort y en el área del Nahal Saluki en el sur de Líbano (@IDFonline)

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, confirmó el viernes que tropas israelíes cruzaron el río Litani en Líbano, a aproximadamente 30 kilómetros al norte de la frontera. El mandatario declaró, a través de un video difundido por su oficina, que las operaciones de las fuerzas armadas israelíes alcanzaron Beirut, el valle de la Bekaa y “todo el frente”.

La declaración de Netanyahu marcó el avance militar sobre un punto considerado estratégico tanto en el plano político como castrense en el contexto de la ofensiva contra Hezbollah. Durante una visita a soldados cerca de la frontera, el primer ministro precisó que las fuerzas israelíes se desplazaron “hasta el terreno dominante” y que estaban atacando al grupo chií “de frente”.

Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes han cruzado el río Litani

El conflicto entre Israel y Hezbollah escaló el 2 de marzo, después de que el grupo terrorista lanzara proyectiles en respuesta a la muerte del ex líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei. Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de enfrentamientos, aunque Israel mantuvo bombardeos y presencia militar en zonas del sur de Líbano, argumentando que actuaba contra Hezbollah pese a las denuncias de Beirut y del propio grupo.

(Con información de Europa Press)

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