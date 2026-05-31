Donald Trump aseguró que Estados Unidos está “muy cerca” de lograr un acuerdo de paz con Irán

El presidente estadounidense confirmó que Washington alcanzó que los negociadores del régimen aceptaran no desarrollar o comprar un arma nuclear. “Estamos consiguiendo lo que queremos poco a poco. Son negociadores muy duros”, detalló sobre las conversaciones con Teherán

“Estamos haciendo un gran trato. Vamos a hacer un gran trato. De lo contrario, simplemente volveremos y lo terminaremos militarmente”, declaró el presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre los últimos detalles de las negociaciones entre Washington y las autoridades del régimen de Irán para terminar la guerra en Medio Oriente.

En una entrevista mano a mano con su nuera Lara Trump para Fox News, el mandatario republicano sostuvo que la opción militar sería la vía más rápida para terminar con el conflicto, pero reconoció que llegar a un acuerdo “probablemente sea mejor desde un punto de vista humano”: “Ya sabes, salva muchas vidas. Ya sea del otro lado o no, salvas muchas vidas”.

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A su vez, señaló que sus representantes en las conversaciones están “muy cerca” de un “muy buen trato”, aunque, de caerse todo el esfuerzo logrado para alcanzar la paz, mencionó que deberá comenzar una nueva operación con el Departamento de Guerra. “Viste Venezuela. Fue una victoria de un día, y esto (la guerra contra Irán) realmente ya es una victoria. Hemos derrotado a su Ejército", afirmó.

Y agregó: “Si no los hubiéramos atacado con bombarderos B-2 hace nueve meses, ahora tendrían un arma nuclear y la situación sería completamente diferente. Probablemente no existiría Israel, pero probablemente no existiría Oriente Medio, ¿y qué habría pasado después?“.

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En referencia a una de las demandas de Estados Unidos, Trump subrayó que “preferiría obtener un trato” porque se podría “abrir el estrecho (de Ormuz) inmediatamente después de firmar” y comentó el avance en la cuestión de la desnuclearización de Irán: “La única garantía que tengo que tener es que no habrá armas nucleares.​​ Han aceptado eso".

Un helicóptero Sea Hawk asignado al Escuadrón de Helicópteros de Ataque Marítimo 50 aterriza en la cubierta de vuelo del USS Truxtun (DDG 103) mientras el buque atraviesa el mar Arábigo y apoya el bloqueo de EE.UU. contra Irán (@CENTCOM)

“Fue muy interesante. Originalmente dijeron: ‘No desarrollaremos un arma nuclear’. Yo dije ¿qué pasa si compran un arma nuclear? Así que ahora dicen: ‘No desarrollaremos ni compraremos de ninguna manera un arma militar’. Esa es una gran diferencia”, relató sobre el diálogo mediado por representantes de Pakistán.

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El inquilino de la Casa Blanca sostuvo que su administración está consiguiendo lo que quiere “poco a poco”: “Son negociadores muy duros. Lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Pero si vas a tener prisa no vas a hacer un buen trato. Poco a poco, pero con seguridad, estamos consiguiendo lo que queremos”. “Si no lo conseguimos, lo terminaremos de otra manera”, sentenció.

Respecto a los movimientos del régimen persa en Teherán, Trump aseguró que "Irán está en una situación muy mala", ya que no tienen un ejército y con lo único que cuentan son las noticias falsas, “su mayor activo”.

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Las declaraciones del jefe de Estado se enmarcan en los esfuerzos de su administración por extender el alto el fuego en Medio Oriente. La continuidad de la suspensión de actividades bélicas está atada, para Washington, en la necesidad de que Irán reabra el estrecho de Ormuz, asumiera el compromiso de no desarrollar nunca una bomba nuclear y permitiera a Estados Unidos retirar el uranio enriquecido del país.

El buque Epaminondas es visto durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el estrecho de Ormuz, Irán (REUTERS/Archivo)

Por su parte, el régimen aseguró el sábado que mantiene control total sobre el estrecho de Ormuz, punto estratégico para el tránsito global de energía, e impuso la obligación de autorización previa para todos los buques que crucen la vía marítima. Las autoridades amenazaron nuevamente con atacar cualquier injerencia militar.

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e acuerdo con el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas iraníes, la gestión del estrecho “se ejerce con plena autoridad”. El comando militar indicó que cualquier intento de intervención extranjera será considerado un objetivo para sus fuerzas armadas.

La exigencia de Teherán establece que todos los buques, incluidas embarcaciones comerciales y petroleros, deben seguir rutas designadas y solicitar autorización expresa a la Armada de la Guardia Revolucionaria. El incumplimiento, según la advertencia oficial, implica un “grave riesgo” para la seguridad de la navegación.

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