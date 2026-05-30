Ni pasivos ni desconectados: los seniors que compran y estudian en línea ya definen el éxito económico europeo

La clave del éxito económico radica en capacitar a la generación silver en competencias productivas y diseñar interfaces accesibles.

Europa experimenta una transformación estructural impulsada por la participación digital de su población envejecida, cambio que redefine el acceso a servicios públicos, el perfil del consumo digital y las pautas del desarrollo económico, según detalla un estudio de Frontiers in Public Health en veintinueve países europeos. El avance tecnológico y el envejecimiento demográfico replantean la forma en que las personas mayores interactúan con la economía.

La mayor integración digital de los adultos entre 55 y 74 años en Europa muestra una relación directa con indicadores económicos. La aplicación de tecnologías digitales en actividades productivas, particularmente en comercio electrónico y formación continua, se vincula con el aumento del PIB per cápita, mientras que el uso principal de redes sociales o la búsqueda de información sanitaria en internet suelen asociarse con menores niveles de desarrollo. Por tanto, el impacto económico depende más del objetivo de la interacción digital que de la simple frecuencia del uso.

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Este fenómeno se refleja especialmente en la capacidad de los adultos mayores de acceder y aprovechar recursos digitales, lo que contribuye tanto a la economía como a la eficiencia de los servicios públicos. El estudio —basado en datos entre 2011 y 2024— indica que actividades orientadas a la transacción, como la compra en línea, y a la formación, como los cursos digitales, permiten a los países maximizar los beneficios económicos asociados a la digitalización de una sociedad envejecida.

Impacto de las actividades digitales en la economía

Frontiers in Public Health señala que no todas las actividades digitales producen efectos equivalentes sobre la prosperidad nacional. Los resultados muestran que un porcentaje mayor de adultos mayores involucrados en compras por internet impulsa el PIB y la Renta Nacional Bruta per cápita. En el análisis de regresión, la compra en línea presenta el coeficiente más alto (0,770), consolidándose como el principal motor de la madurez digital a nivel nacional.

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De igual modo, la participación en cursos digitales se asocia positivamente con el crecimiento económico, con un coeficiente de 0,447 para el PIB per cápita. Estos datos sugieren que los países donde los adultos mayores acceden a formación digital y plataformas educativas tienen ventajas en modernización y prosperidad. La investigación resalta que la mera frecuencia de uso de internet, sin considerar el objetivo, aporta poco valor explicativo comparado con las actividades transaccionales o formativas.

El estudio de Frontiers in Public Health advierte que las políticas públicas deben superar el simple acceso a internet.

Por otra parte, la búsqueda de información sanitaria y la participación activa en redes sociales muestran asociaciones negativas con el PIB. El coeficiente para búsqueda de salud en línea es −0,461, y para redes sociales, −0,221. Esto sugiere que, en contextos donde la digitalización no se orienta a la productividad, el efecto puede ser neutro o incluso desfavorable para la economía.

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Cambio en los servicios públicos y el consumo

El envejecimiento de la población redefine el diseño de los servicios públicos y modifica las tendencias de consumo digital en la región. Según Frontiers in Public Health, la llamada “economía asociada al envejecimiento” implica no solo desafíos fiscales, sino también oportunidades para el mercado y la innovación. La adopción de sistemas como la administración electrónica y la telemedicina agiliza los trámites y promueve la autonomía de los mayores.

El informe destaca que la variabilidad en habilidades digitales y el acceso a infraestructura profundizan una brecha digital de múltiples causas. Esta va desde la desigualdad en la banda ancha hasta aspectos como la confianza, la seguridad y la adaptabilidad de las plataformas. Los Estados que han logrado desarrollar mercados digitales estables y un mayor capital humano digital transforman el envejecimiento en un factor de progreso económico, impulsando una participación activa en servicios digitales.

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Desafíos y recomendaciones para la inclusión digital y económica

El estudio identifica dos desafíos. Por un lado, la inclusión digital debe superar el simple acceso a internet y enfocarse en competencias productivas, como la formación continua y el comercio electrónico. Por otro, persisten barreras de habilidades entre los mayores, lo que exige programas de capacitación adaptados y un diseño accesible en los servicios digitales.

La participación de adultos mayores en cursos virtuales y plataformas educativas no solo derriba la brecha digital, sino que funciona como una ventaja competitiva clave para la modernización

Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para desarrollar entornos digitales inclusivos, mejorar la protección al consumidor en el contexto virtual y fomentar la confianza en la administración electrónica.

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El informe precisa que “el principal determinante económico es la utilización de tecnologías digitales para transacciones y aprendizaje, no el simple acceso a internet”, de modo que las políticas públicas deben priorizar iniciativas orientadas a estas actividades.

A pesar del sólido vínculo entre digitalización y desarrollo económico en adultos mayores, el análisis aclara que se trata de correlaciones a nivel de país, no de relaciones causales individuales. Factores estructurales, como los casos de Luxemburgo, Irlanda o Noruega, explican desviaciones en el modelo, y las crisis macroeconómicas recientes afectan la precisión de las previsiones en periodos de alto impacto.

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El estudio publicado por Frontiers in Public Health concluye que solo la inclusión digital orientada a actividades productivas, como el comercio electrónico y la formación continua, contribuye a los beneficios económicos tangibles en las sociedades europeas envejecidas. La expansión del acceso a internet sin un propósito definido tiene un efecto limitado sobre la prosperidad nacional.