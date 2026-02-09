Generación Silver

La vitalidad de Meryl Streep a los 76 años: natación, cuidado de la piel y rechazo a dietas restrictivas

La actriz estadounidense despliega energía y bienestar gracias a una rutina sin excesos ni reglas estrictas

El movimiento físico cotidiano y la natación son pilares en la vida activa de Meryl Streep (REUTERS/Maja Smiejkowska)

A sus 76 años, Meryl Streep sostiene una vitalidad que despierta admiración. Su bienestar se apoya en hábitos cotidianos sencillos, como el movimiento diario, la alimentación consciente y un cuidado personal natural.

Esta filosofía también se refleja en su regreso a la pantalla como Miranda Priestly, con el avance completo de El diablo viste a la moda 2. El estreno de la secuela está previsto para el 30 de abril en cines de América Latina.

Streep sostuvo que aceptar los propios años es esencial para el bienestar emocional. “Tengo amigos que ya han muerto. ¿Por qué me quejaría de envejecer?”, expresó en una entrevista con Vanidades. Para la actriz, el “envejecimiento digno” significa vivir con plenitud y propósito, disfrutando el presente sin intentar frenar el paso del tiempo.

El regreso de Meryl Streep a la pantalla refuerza su enfoque en el equilibrio emocional y mental (The Grosby Group)

Este enfoque ha influido en su forma de vida. Streep antepone la calidad de vida frente a los estándares sociales y rechaza rutinas de rejuvenecimiento sin fundamento.

Rutina de actividad física diaria

La actividad física de Streep no responde a moldes convencionales de gimnasios. Inspirada por su abuela, quien alcanzó los 93 años y llevaba una vida activa, la actriz integra el movimiento cotidiano en sus días. “Ella era muy activa, y no creo que hoy en día vivamos con ese ritmo. La vida diaria y sus tareas eran lo más efectivo”, relató.

En lugar de rutinas estrictas, Streep opta por gestos simples, como subir escaleras durante los trabajos que exigen esfuerzo físico. Además, hizo de la natación una de sus prácticas preferidas. Meryl aprovecha sus sesiones en la piscina para ejercitar el cuerpo y reflexionar sobre su carrera.

“Cuando nado mis 55 largos, intento recordar las películas en las que he trabajado, pero ya no puedo… El pasado se ha convertido en una neblina”, confesó a The Guardian.

La alimentación consciente y el consumo de productos orgánicos forman parte esencial de la rutina diaria de la actriz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación consciente y placer en la mesa

El compromiso de Streep con la salud involucra una apuesta clara por los alimentos orgánicos y la preferencia por productos frescos. La actriz promueve una dieta libre de excesiva industrialización, en sintonía con su colaboración en la organización Mothers & Others en Estados Unidos.

Streep no sigue dietas restrictivas. Más bien, entiende la alimentación saludable como un acto de autocuidado y disfrute, donde la compañía y el entorno son tan importantes como la nutrición. Aunque da prioridad a las comidas sanas, no renuncia a los gustos esporádicos, como la porción de pizza que aceptó durante la gala de los Oscar.

Meryl Streep regresa como Miranda Presley (20th Century Studios)

Cuidado de la piel: foco en la sencillez y la barrera cutánea

La disciplina y la prevención marcan el cuidado de la piel de Streep. Evita rutinas complicadas o productos de moda, y mantiene hábitos como el uso constante de protector solar y la regla de no tocarse el rostro, protegiendo la barrera cutánea frente a infecciones e irritaciones.

Minimizar el contacto con la cara disminuye la aparición de brotes y favorece la salud cutánea. Para Streep, la confianza y la autoaceptación son fundamentales para lucir un rostro saludable, tanto en la vida pública como privada.

“Es muy disciplinada, lo cual creo que contribuye a su estilo de vida en general”, opinó Nicole Kidman en diálogo con Truly Beauty, señalando ese equilibrio como parte importante de su bienestar.

El cuidado de la piel basado en la sencillez y la prevención refuerza la imagen natural y saludable de la actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para las generaciones jóvenes, Streep resaltó el valor del equilibrio emocional y mental. Además, destacó que no conviene enfocarse en la perfección física ni en la obsesión por el peso. “A las mujeres jóvenes les diría que no se preocupen tanto por su peso. Hay cosas mucho más importantes”, comunicó en su discurso luego de recibir el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Indiana en 2024.

Streep demuestra que la vitalidad duradera puede sustentarse en la disciplina cotidiana, la alegría y el respeto por los propios ritmos. Su actitud positiva continúa siendo fuente de inspiración entre colegas y familiares.

