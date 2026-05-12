Generación Silver

De la soledad al bienestar: qué estrategias aplicar para reconectar y vivir mejor

Estudios y expertos indican que el aislamiento en la vejez puede tener un impacto negativo en la salud mental

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Ilustración plana: persona mayor sentada sola en una silla al centro de una sala azul y gris. Siluetas difusas de personas rodean en el fondo.
Especialistas advierten que la soledad crónica eleva el cortisol y potencia enfermedades cardiovasculares, hipertensión y depresión en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse solo no es solo una experiencia emocional desagradable; acumula efectos que pueden repercutir en la salud mental y física de cualquier persona. La psicóloga Amy Sullivan, de la Cleveland Clinic, explica que la soledad constituye una “epidemia” moderna, aun en sociedades hiperconectadas digitalmente. Según la red internacional WIN, el 23% de los argentinos declara sentirse solo con frecuencia. Entre jóvenes de 18 a 24 años, el número asciende al 25%.

El Cirujano General de Estados Unidos, autoridad oficial de salud pública, emitió una recomendación en 2023 advirtiendo que los riesgos del aislamiento social son comparables a los de fumar 15 cigarrillos al día. Este aspecto no depende únicamente del número de interacciones, sino de la percepción subjetiva de conexión. Así, una persona puede sentirse sola rodeada de otros, mientras que otra, con pocos contactos, podría no experimentarla.

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La clínica estadounidense señala que el impacto es múltiple. La elevación crónica del cortisol, la hormona del estrés, es una de sus principales consecuencias, lo que a largo plazo puede debilitar el sistema inmunológico, favorecer enfermedades cardiovasculares, incrementar la inflamación y elevar el riesgo de hipertensión arterial. Entre los problemas asociados, aparecen también la diabetes tipo 2, infecciones respiratorias frecuentes, ansiedad, depresión, autolesiones y mayor riesgo de muerte prematura.

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan prestar atención a los propios sentimientos de soledad y buscar estrategias activas de conexión social. Asimismo, un aspecto que preocupa a los expertos y profesionales de la salud es la soledad en adultos mayores, ya que se asocia con el funcionamiento cerebral.

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La soledad en adultos mayores, una preocupación

Este vínculo fue objeto de investigación internacional. Un reciente estudio europeo, publicado en la revista Aging & Mental Health, siguió durante siete años a más de 10.000 personas de entre 65 y 94 años en 12 países, y reveló que quienes experimentaban altos niveles de soledad presentaban peores resultados en las pruebas de memoria al inicio del seguimiento. Sin embargo, la velocidad de deterioro cognitivo a lo largo del tiempo fue similar entre quienes se sentían solos y quienes no, según explicó el doctor Luis Carlos Venegas-Sanabria, de la Universidad del Rosario.

Mujer de unos 60 años, con cabello castaño y suéter de punto, sentada en un sillón beige en un living. Se ve una estantería con libros y plantas.
El 23% de los argentinos reconoce sentirse solo con frecuencia, reflejando una problemática de aislamiento social a nivel nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este resultado sugiere que el aislamiento puede tener un impacto inicial negativo, pero no necesariamente acelera el deterioro progresivo. Los investigadores, que excluyeron a participantes con antecedentes de demencia y ajustaron sus análisis considerando factores como actividad física, depresión y diabetes, determinaron que afecta el estado basal del recuerdo, pero no modifica la trayectoria del deterioro a lo largo de los años.

En otro ensayo, publicado en Frontiers, se analizaron datos de 785 adultos mayores coreanos para identificar asociaciones entre la soledad, el deterioro cognitivo y cambios estructurales en el cerebro. Los participantes que reportaron sentirse solos mostraron mayor prevalencia de deterioro cognitivo y una disminución específica en funciones como la memoria, la función ejecutiva y la capacidad visuoespacial. Las imágenes de resonancia magnética cerebral revelaron, además, reducciones volumétricas en la sustancia blanca frontal, el putamen y el globo pálido de quienes se sentían solos, regiones involucradas en el control motor y cognitivo.

Por otro lado, la relación entre ambos aspectos parece estar mediada por síntomas depresivos. Cuando se ajustaron los modelos estadísticos para tener en cuenta la depresión, la asociación perdió significancia, indicando que esta condición puede ser un factor clave en esta conexión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La soledad en adultos mayores se relaciona con déficit de memoria y mayor deterioro cognitivo, según estudios internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo afrontar la soledad, según expertos

Si bien puede tratarse de una cuestión frecuente en todas las etapas de la vida, puede transformarse en un desafío manejable si se adoptan ciertas estrategias recomendadas por especialistas. La Cleveland Clinic destaca la importancia de reconocer los sentimientos a tiempo y actuar antes de que sus efectos impacten la salud mental o física.

Los psicólogos Amy Sullivan y Adam Borland sugieren comenzar por una mayor conciencia emocional: aceptar que sentirse solo es una experiencia humana común y válida. Recomiendan no resignarse a la desconexión y buscar activamente la interacción social, incluso si implica salir de la zona de confort. Acciones como contactar a conocidos, participar en actividades comunitarias o inscribirse en clubes y eventos grupales pueden resultar especialmente efectivas. El voluntariado, además, no solo ayuda a crear lazos sociales, sino que otorga un sentido de propósito y pertenencia.

Para quienes sienten que las relaciones digitales no llenan el vacío del desamparo, los expertos aconsejan priorizar el contacto cara a cara o, al menos, optar por conversaciones telefónicas en lugar de mensajes de texto o correos electrónicos. Pequeños cambios cotidianos, como caminar hasta el escritorio de un colega en lugar de enviar un mensaje, pueden fortalecer la sensación de conexión.

Primer plano de un hombre anciano con gafas y camisa a cuadros, sentado en un sillón, con una familia borrosa de adultos y niños al fondo.
Expertos recomiendan priorizar la conexión social, prácticas de autocuidado y buscar apoyo profesional ante sentimientos persistentes de soledad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener rutinas saludables también contribuye a mitigar la soledad. Incluir ejercicio, meditación, alimentación equilibrada y prácticas de gratitud en la vida diaria ayuda a mejorar el bienestar general y facilita el contacto social. Los especialistas subrayan que la conexión social debe ser vista como un componente esencial de la salud, al mismo nivel que la dieta o el sueño reparador.

La recomendación central es no subestimar el impacto de la soledad y buscar apoyo si los sentimientos persisten. Colaborar con organizaciones, sumarse a actividades grupales y establecer rutinas de autocuidado pueden marcar una diferencia significativa en la percepción de aislamiento.

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