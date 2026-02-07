Qué formas de juego son más eficaces para ampliar la flexibilidad cognitiva en los adultos mayores

La neurociencia destaca la importancia de las experiencias lúdicas para reforzar la agilidad mental y la creatividad a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flexibilidad cognitiva se posiciona como un elemento clave para la salud cerebral y el bienestar durante la adultez. Según el neurocientífico Andrew Huberman, profesor de la Universidad de Stanford y conductor del pódcast Huberman Lab, el juego no solo pertenece al mundo infantil, sino que representa una herramienta fundamental para mantener activa la mente y favorecer la neuroplasticidad en cualquier etapa de la vida.

El reconocido divulgador sostuvo que el juego carece de limitación por edad y actúa como escenario principal donde las personas amplían su repertorio de posibilidades y contingencias. Tal como explicó en un episodio dedicado, este espacio de experimentación estimula la adaptabilidad tanto en niños como en adultos y crea oportunidades para afrontar nuevas situaciones en distintas áreas cotidianas.

Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, aseguró que el juego impulsa la flexibilidad cognitiva y la neuroplasticidad en adultos y niños (Huberman Labs Essentials)

El juego como motor de flexibilidad mental

La flexibilidad cognitiva se entiende como la capacidad de adaptarse ante cambios o desafíos imprevistos. Huberman destacó que el juego es el entorno natural en el que esta capacidad se desarrolla, gracias a la implicación de la corteza prefrontal, región responsable de la toma de decisiones y la evaluación de escenarios.

El llamado “juego de bajo riesgo” ofrece la posibilidad de explorar roles y resultados diferentes sin temor a consecuencias graves. Esta característica permite que la mente se abra a múltiples alternativas, propiciando el aprendizaje y facilitando la gestión de nuevas circunstancias.

Biología de experiencias recreativas: cómo influye en el cerebro adulto

Durante la actividad lúdica, el cerebro activa el área gris periaqueductal, que libera opioides endógenos y favorece una sensación de bienestar. Según el pódcast Huberman Lab, esta condición relaja y flexibiliza la corteza prefrontal, impulsando la creatividad y la adaptabilidad.

Además, el juego en adultos se asocia a bajos niveles de adrenalina. Esta combinación de placer y tranquilidad constituye el estado ideal para potenciar la neuroplasticidad, la capacidad cerebral de cambiar y adaptarse ante nuevas experiencias. El neurobiólogo aclaró que la práctica de asumir roles distintos y explorar escenarios en juegos favorece la plasticidad mental, permitiendo respuestas más creativas a retos cotidianos.

La flexibilidad cognitiva, clave para la salud cerebral, se desarrolla a través de juegos que activan la corteza prefrontal y fomentan la toma de decisiones (Freepik)

Las formas de juego que más beneficios aportan a la mente

No todas las variantes de juego contribuyen del mismo modo al desarrollo cerebral. Según Andrew Huberman, existen tres modalidades especialmente recomendables:

1. Juegos de roles o cambio de papeles: como los juegos de mesa tipo ajedrez. Estas dinámicas exigen adoptar diferentes funciones y adaptarse a reglas en constante modificación, lo que refuerza la capacidad de tomar decisiones bajo circunstancias diversas.

2. Juegos con movimiento dinámico: deportes y actividades físicas que implican desplazamientos laterales, giros o saltos –como el fútbol o la danza– activan el sistema vestibular, encargado del sentido del equilibrio. Estos movimientos estimulan redes cerebrales complejas y multiplican las oportunidades de aprendizaje y adaptación.

3. Juegos en grupo con reglas variables y escenarios en exploración: participar en equipos, negociar normas y ajustar estrategias durante la interacción colectiva contribuye a entrenar la toma de decisiones y la adaptación social.

Juegos de roles, actividades físicas dinámicas y dinámicas grupales con reglas cambiantes son recomendados para potenciar la flexibilidad cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papel de factores influyentes: actitud, entorno e identidad lúdica

El efecto positivo del juego depende en gran medida de la actitud con la que se participa. Jugar con apertura, curiosidad y sin una competitividad excesiva promueve el crecimiento personal.

Andrew Huberman citó a figuras como el físico Richard Feynman, reconocido por su “espíritu explorador” y por mantener una actitud lúdica a lo largo de su carrera. De acuerdo con este enfoque, la combinación de bajo estrés y deseo de explorar resulta determinante para potenciar la capacidad de adaptación mental.

La identidad lúdica comienza a formarse en la niñez. Cada persona establece vínculos particulares con el juego, influidos por la personalidad, la cultura y el entorno. Esta identidad permanece durante la adultez, condicionando la adaptabilidad social y el desarrollo cognitivo.

Asimismo, señaló en el capítulo de Huberman Lab que las experiencias tempranas con el juego pueden anticipar cómo se afrontan retos y relaciones en etapas posteriores. Así, la forma en que una persona participó en actividades lúdicas durante la adolescencia influye en su respuesta a situaciones complejas de la vida adulta.

La actitud lúdica, basada en la curiosidad y la baja competitividad, potencia la capacidad de adaptación mental y el crecimiento personal (Freepik)

Consejos prácticos para incorporar más juego en la vida adulta

Para quienes buscan fortalecer la flexibilidad mental, Huberman recomendó integrar actividades lúdicas variadas en la rutina diaria. Sugerencias como alternar tipos de juego, experimentar con nuevas dinámicas grupales y asumir roles diferentes son estrategias eficaces.

Participar de manera sistemática en juegos que incluyan movimiento y exploración social, evitando centrar la experiencia solo en el resultado, amplía la creatividad y favorece la creación de nuevas conexiones en el cerebro. Mantener la curiosidad y la disposición a descubrir escenarios inéditos resulta esencial para prolongar los beneficios del juego en la mente.

Los circuitos cerebrales asociados al juego se mantienen activos durante toda la vida. La biología demuestra que aprovechar la diversión y la experimentación aporta ventajas que trascienden la infancia y acompañan el bienestar adulto.