La Unión Europea afirmó que un Vladimir Putin debilitado ofrece una “oportunidad” para poner fin a la guerra de Ucrania (EP)

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó el martes que las recientes declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, muestran una posición de debilidad y consideró que podría existir una oportunidad para poner fin a la guerra en Ucrania. Las declaraciones ocurrieron tras una reunión con ministros de Defensa de la UE.

“Lo que su declaración demuestra realmente es que no se encuentra en una posición sólida”, sostuvo Kallas después de que Putin señalara durante el fin de semana que la guerra en Ucrania “se encamina a su fin”. “Por lo tanto, creo que existe una oportunidad para poner fin a esta guerra”, agregó la funcionaria estonia.

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Funcionarios occidentales y ucranianos sostienen que la situación del conflicto comenzó a modificarse tras un período especialmente difícil para Kiev el año pasado. Según esas evaluaciones, Rusia enfrenta un número récord de bajas mientras Ucrania intensifica ataques contra instalaciones petroleras rusas.

Kallas, quien anteriormente afirmó que Putin no parece interesado en terminar la guerra, también señaló en otras oportunidades que Moscú dilata los intentos impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo que detenga los combates.

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Los esfuerzos diplomáticos de Washington perdieron fuerza en las últimas semanas, mientras Estados Unidos concentró su atención en la guerra con Irán.

“Lo que su declaración demuestra realmente es que no se encuentra en una posición sólida”, sostuvo Kallas después de que Putin señalara durante el fin de semana que la guerra en Ucrania “se encamina a su fin” (REUTERS)

En los últimos días, Rusia logró convencer a Ucrania de sumarse a una tregua de tres días vinculada a las celebraciones por la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Según funcionarios europeos, esa decisión, junto con la reducción del desfile militar en la Plaza Roja, reflejó preocupación en Moscú ante posibles ataques ucranianos.

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Putin también sugirió al ex canciller alemán Gerhard Schröder como posible mediador entre Rusia y Europa en la guerra de Ucrania. Sin embargo, Kallas y otros funcionarios europeos rechazaron esa posibilidad.

El lunes, durante otra reunión ministerial en Bruselas, Kallas sostuvo que el equilibrio de la guerra comenzó a inclinarse a favor de Kiev debido a las crecientes pérdidas rusas y a los ataques ucranianos dentro del territorio controlado por Moscú.

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“Las pérdidas récord de Moscú en el campo de batalla, los ataques profundos de Ucrania dentro de Rusia y el desfile militar cada vez más reducido son señales claras de que las dinámicas de la guerra están cambiando”, declaró la funcionaria.

Kallas afirmó además que Ucrania “está en una posición mucho mejor que hace un año”, aunque aclaró que el escenario continúa siendo delicado. “No hay tiempo para la autocomplacencia”, señaló.

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Durante la reunión del lunes, la Unión Europea aprobó nuevas medidas destinadas a reforzar la capacidad ucraniana tanto en el plano militar como institucional. Entre las decisiones figura la ampliación del mandato de la misión europea de asesoramiento en Ucrania, que ahora podrá intervenir frente a amenazas híbridas y colaborar en programas de reintegración de veteranos de guerra.

Putin también sugirió al ex canciller alemán Gerhard Schröder como posible mediador entre Rusia y Europa en la guerra de Ucrania. Sin embargo, Kallas y otros funcionarios europeos rechazaron esa posibilidad (REUTERS)

Bruselas también decidió fortalecer el centro satelital comunitario con el objetivo de mejorar la supervisión de un eventual alto el fuego y aumentar el control sobre posibles maniobras de evasión de sanciones por parte de Rusia.

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Kallas confirmó además que la Unión Europea se incorporará formalmente al tribunal especial que investigará el crimen de agresión contra Ucrania y que el bloque participará en la Comisión Internacional de Reclamaciones creada para documentar daños y abusos vinculados con la invasión rusa.

Otro de los temas abordados durante la reunión ministerial fue el futuro ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Kallas destacó los avances políticos e institucionales alcanzados por Kiev pese al contexto bélico. “Ucrania ha conseguido progresos notables en circunstancias extremadamente difíciles”, afirmó.

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La funcionaria pidió acelerar la apertura de todos los capítulos de negociación antes del verano europeo y defendió la eventual adhesión ucraniana como una cuestión estratégica para la seguridad del bloque. “La adhesión de Ucrania no es un acto de caridad. Es una inversión en nuestra propia seguridad”, sostuvo.

(Con información de AFP y EFE)

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