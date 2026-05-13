Mundo

La Unión Europea afirmó que un Vladimir Putin debilitado ofrece una “oportunidad” para poner fin a la guerra de Ucrania

“Lo que su declaración demuestra realmente es que no se encuentra en una posición sólida”, sostuvo la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, después de que el presidente ruso afirmara durante el fin de semana que la guerra en “se encamina a su fin”

Guardar
Google icon
La Unión Europea afirmó que un Vladimir Putin debilitado ofrece una “oportunidad” para poner fin a la guerra de Ucrania (EP)
La Unión Europea afirmó que un Vladimir Putin debilitado ofrece una “oportunidad” para poner fin a la guerra de Ucrania (EP)

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó el martes que las recientes declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, muestran una posición de debilidad y consideró que podría existir una oportunidad para poner fin a la guerra en Ucrania. Las declaraciones ocurrieron tras una reunión con ministros de Defensa de la UE.

“Lo que su declaración demuestra realmente es que no se encuentra en una posición sólida”, sostuvo Kallas después de que Putin señalara durante el fin de semana que la guerra en Ucrania “se encamina a su fin”. “Por lo tanto, creo que existe una oportunidad para poner fin a esta guerra”, agregó la funcionaria estonia.

PUBLICIDAD

Funcionarios occidentales y ucranianos sostienen que la situación del conflicto comenzó a modificarse tras un período especialmente difícil para Kiev el año pasado. Según esas evaluaciones, Rusia enfrenta un número récord de bajas mientras Ucrania intensifica ataques contra instalaciones petroleras rusas.

Kallas, quien anteriormente afirmó que Putin no parece interesado en terminar la guerra, también señaló en otras oportunidades que Moscú dilata los intentos impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo que detenga los combates.

PUBLICIDAD

Los esfuerzos diplomáticos de Washington perdieron fuerza en las últimas semanas, mientras Estados Unidos concentró su atención en la guerra con Irán.

“Lo que su declaración demuestra realmente es que no se encuentra en una posición sólida”, sostuvo Kallas después de que Putin señalara durante el fin de semana que la guerra en Ucrania “se encamina a su fin” (REUTERS)
“Lo que su declaración demuestra realmente es que no se encuentra en una posición sólida”, sostuvo Kallas después de que Putin señalara durante el fin de semana que la guerra en Ucrania “se encamina a su fin” (REUTERS)

En los últimos días, Rusia logró convencer a Ucrania de sumarse a una tregua de tres días vinculada a las celebraciones por la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Según funcionarios europeos, esa decisión, junto con la reducción del desfile militar en la Plaza Roja, reflejó preocupación en Moscú ante posibles ataques ucranianos.

Putin también sugirió al ex canciller alemán Gerhard Schröder como posible mediador entre Rusia y Europa en la guerra de Ucrania. Sin embargo, Kallas y otros funcionarios europeos rechazaron esa posibilidad.

El lunes, durante otra reunión ministerial en Bruselas, Kallas sostuvo que el equilibrio de la guerra comenzó a inclinarse a favor de Kiev debido a las crecientes pérdidas rusas y a los ataques ucranianos dentro del territorio controlado por Moscú.

“Las pérdidas récord de Moscú en el campo de batalla, los ataques profundos de Ucrania dentro de Rusia y el desfile militar cada vez más reducido son señales claras de que las dinámicas de la guerra están cambiando”, declaró la funcionaria.

Kallas afirmó además que Ucrania “está en una posición mucho mejor que hace un año”, aunque aclaró que el escenario continúa siendo delicado. “No hay tiempo para la autocomplacencia”, señaló.

Durante la reunión del lunes, la Unión Europea aprobó nuevas medidas destinadas a reforzar la capacidad ucraniana tanto en el plano militar como institucional. Entre las decisiones figura la ampliación del mandato de la misión europea de asesoramiento en Ucrania, que ahora podrá intervenir frente a amenazas híbridas y colaborar en programas de reintegración de veteranos de guerra.

Putin también sugirió al ex canciller alemán Gerhard Schröder como posible mediador entre Rusia y Europa en la guerra de Ucrania. Sin embargo, Kallas y otros funcionarios europeos rechazaron esa posibilidad (REUTERS)
Putin también sugirió al ex canciller alemán Gerhard Schröder como posible mediador entre Rusia y Europa en la guerra de Ucrania. Sin embargo, Kallas y otros funcionarios europeos rechazaron esa posibilidad (REUTERS)

Bruselas también decidió fortalecer el centro satelital comunitario con el objetivo de mejorar la supervisión de un eventual alto el fuego y aumentar el control sobre posibles maniobras de evasión de sanciones por parte de Rusia.

Kallas confirmó además que la Unión Europea se incorporará formalmente al tribunal especial que investigará el crimen de agresión contra Ucrania y que el bloque participará en la Comisión Internacional de Reclamaciones creada para documentar daños y abusos vinculados con la invasión rusa.

Otro de los temas abordados durante la reunión ministerial fue el futuro ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Kallas destacó los avances políticos e institucionales alcanzados por Kiev pese al contexto bélico. “Ucrania ha conseguido progresos notables en circunstancias extremadamente difíciles”, afirmó.

La funcionaria pidió acelerar la apertura de todos los capítulos de negociación antes del verano europeo y defendió la eventual adhesión ucraniana como una cuestión estratégica para la seguridad del bloque. “La adhesión de Ucrania no es un acto de caridad. Es una inversión en nuestra propia seguridad”, sostuvo.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaKaja KallasUnión EuropeaVladimir PutinVolodimir ZelenskyÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Delegados de Irán y Omán se reunieron para coordinar medidas destinadas a garantizar el tránsito seguro de embarcaciones por Ormuz

El encuentro celebrado en Mascate abordó la situación actual del tránsito marítimo, luego de que ambas delegaciones ratificaron su competencia sobre la zona estratégica y revisaron mecanismos para avalar el flujo comercial por la vía acuática

Delegados de Irán y Omán se reunieron para coordinar medidas destinadas a garantizar el tránsito seguro de embarcaciones por Ormuz

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

Bruselas y Londres avanzan en un esquema de seguridad marítima para escoltar buques comerciales en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

Estados Unidos elevó a USD 29.000 millones el gasto de la guerra contra Irán y advirtió que la cifra seguirá creciendo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó ante el Congreso la suba del presupuesto bélico y afirmó que el país mantiene reservas militares suficientes

Estados Unidos elevó a USD 29.000 millones el gasto de la guerra contra Irán y advirtió que la cifra seguirá creciendo

Irán eleva la tensión con Estados Unidos: la Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Ormuz

El régimen de Teherán redefinió unilateralmente los límites del estrecho y anunció nuevos mecanismos de control militar sobre la principal vía del comercio petrolero mundial

Irán eleva la tensión con Estados Unidos: la Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Ormuz

Rusia intensificó sus ataques con drones tras el alto el fuego y causó seis muertes en Dnipropetrovsk

Kiev confirmó represalias y la Unión Europea aceleró el envío de ayuda militar y financiera, priorizando la adquisición de drones para reforzar la defensa

Rusia intensificó sus ataques con drones tras el alto el fuego y causó seis muertes en Dnipropetrovsk
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de mayo: se registra explosión en Línea 2 del metro

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de mayo: se registra explosión en Línea 2 del metro

Línea 2 del Metro CDMX: así fue el momento en que se registró una explosión en la estación Normal

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 12 de mayo: Manifestantes bloquean la Av. Guadalupe Ramírez y Antiguo Camino a Xochimilco

Ariadna Montiel cuestiona a Maru Campos tras asegurar que desconocía la presencia de agentes de la CIA: “Que le explique al pueblo”

Detienen a mujer estadounidense en Guanajuato que viajaban con menores de edad y paquetes de cocaína

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala reafirma su política exterior basada en democracia y derechos humanos

Guatemala reafirma su política exterior basada en democracia y derechos humanos

Ministro Pabitra Margherita confirma nueva sede diplomática de la India en Costa Rica

El Salvador: Condenan a tres ecuatorianos por transportar cocaína en embarcación valorada en más de USD 45 millones

De Taylor Swift a ChatGPT: la vida convertida en show a través de las pantallas

República Dominicana habilitará Pruebas Nacionales en consulados para estudiantes en el extranjero

ENTRETENIMIENTO

Christopher Nolan defiende haber elegido a Travis Scott como parte de ‘La Odisea’

Christopher Nolan defiende haber elegido a Travis Scott como parte de ‘La Odisea’

Macaulay Culkin aseguró que tenía “asuntos pendientes” con Catherine O’Hara tras su muerte: “Siento que le debía un favor”

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

Premios Grammy 2027: esta será la fecha de trasmisión tras dejar CBS por Disney

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok