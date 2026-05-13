Ministro Pabitra Margherita confirma nueva sede diplomática de la India en Costa Rica

India abrirá su embajada residente en San José, fortaleciendo los lazos diplomáticos y comerciales con Costa Rica. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Costa Rica concretó uno de sus hitos diplomáticos más relevantes del año con el anuncio oficial de que la India abrirá una embajada residente en San José. La medida fortalece los lazos bilaterales y promete impulsar el comercio y la cooperación tecnológica, según lo comunicó el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la India, Shri Pabitra Margherita, durante su visita para el traspaso de poderes presidenciales.

Hasta ahora, India gestionaba su representación diplomática en Costa Rica desde su embajada en Panamá y previamente desde Bogotá. Con la inminente apertura de una sede local, se avanza en la reciprocidad diplomática: desde 2010, Costa Rica cuenta con una embajada en Nueva Delhi. El anuncio se oficializó en un acto junto a la cancillería y el empresariado costarricense, en coincidencia con el 56 aniversario de las relaciones diplomáticas que iniciaron en 1970, según la Cancillería.

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La India se consolida como uno de los principales inversionistas en sectores tecnológicos y de manufactura avanzada en Costa Rica. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente existen 25 empresas indias operando en el país, que generan directamente 2.500 empleos. El canciller Manuel Tovar subrayó la importancia de estas cifras durante el anuncio. El comercio bilateral también muestra un crecimiento sostenido: el volumen de bienes intercambiados alcanzó en 2024 los USD 339 millones, con un incremento promedio anual de 8,1 % en la última década.

El fortalecimiento de la relación India-Costa Rica impulsa la cooperación tecnológica, el comercio y la atracción de inversiones estratégicas. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, celebró la decisión como “excelente noticia” y resaltó la importancia estratégica de la relación con la nación más poblada del mundo y cuarta economía global. Tovar enfatizó: “India es la nación más poblada del mundo, la cuarta economía global y un importante inversionista en servicios tecnológicos y manufactura avanzada”. Destacó que la alianza será “prioritaria dentro de la agenda del gobierno”, especialmente en atracción de inversiones y cooperación en innovación.

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En su intervención ante representantes empresariales, diplomáticos y miembros de la comunidad india, Shri Pabitra Margherita reiteró el compromiso de la India de potenciar sectores como la tecnología, el turismo y la educación. Destacó que “Costa Rica en sí misma es una universidad para la paz”, en alusión a los valores democráticos, la estabilidad institucional y la vocación pacifista que, a su juicio, identifican al país centroamericano.

La ministra Paula Bogantes analizó el impacto de la cooperación tras su reciente visita oficial a la India. Mencionó avances en digitalización, inteligencia artificial y formación de talento humano, así como proyectos para aprovechar la experiencia india en transformación digital e identidad electrónica. “Ellos nos están enseñando sobre la transformación digital que han impulsado y cómo la han aplicado a gran escala”, comentó Bogantes, quien reconoció que la adaptación de estos conocimientos podría acelerar la implementación de servicios públicos digitales en Costa Rica.

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El canciller Manuel Tovar destacó los beneficios de este nuevo avance entre las relaciones diplomáticas de ambos países. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

La colaboración abarca también la agroindustria y la aplicación de metodologías educativas innovadoras, con énfasis en sistemas complejos.

El anuncio, remarcó Shri Pabitra Margherita, se produce en un contexto de “excelente estado” de las relaciones bilaterales y con la intención de consolidar una agenda moderna orientada a la cooperación política, económica, científica, educativa y cultural, y a maximizar el beneficio mutuo de ambas naciones.

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