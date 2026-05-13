Costa Rica

Ministro Pabitra Margherita confirma nueva sede diplomática de la India en Costa Rica

La iniciativa representa un avance en la relación bilateral, tras años de gestión diplomática a distancia, e impulsa el crecimiento de inversiones y proyectos conjuntos en sectores estratégicos para ambas naciones

Guardar
Google icon
India abrirá su embajada residente en San José, fortaleciendo los lazos diplomáticos y comerciales con Costa Rica. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
India abrirá su embajada residente en San José, fortaleciendo los lazos diplomáticos y comerciales con Costa Rica. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Costa Rica concretó uno de sus hitos diplomáticos más relevantes del año con el anuncio oficial de que la India abrirá una embajada residente en San José. La medida fortalece los lazos bilaterales y promete impulsar el comercio y la cooperación tecnológica, según lo comunicó el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la India, Shri Pabitra Margherita, durante su visita para el traspaso de poderes presidenciales.

Hasta ahora, India gestionaba su representación diplomática en Costa Rica desde su embajada en Panamá y previamente desde Bogotá. Con la inminente apertura de una sede local, se avanza en la reciprocidad diplomática: desde 2010, Costa Rica cuenta con una embajada en Nueva Delhi. El anuncio se oficializó en un acto junto a la cancillería y el empresariado costarricense, en coincidencia con el 56 aniversario de las relaciones diplomáticas que iniciaron en 1970, según la Cancillería.

PUBLICIDAD

La India se consolida como uno de los principales inversionistas en sectores tecnológicos y de manufactura avanzada en Costa Rica. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente existen 25 empresas indias operando en el país, que generan directamente 2.500 empleos. El canciller Manuel Tovar subrayó la importancia de estas cifras durante el anuncio. El comercio bilateral también muestra un crecimiento sostenido: el volumen de bienes intercambiados alcanzó en 2024 los USD 339 millones, con un incremento promedio anual de 8,1 % en la última década.

El fortalecimiento de la relación India-Costa Rica impulsa la cooperación tecnológica, el comercio y la atracción de inversiones estratégicas. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
El fortalecimiento de la relación India-Costa Rica impulsa la cooperación tecnológica, el comercio y la atracción de inversiones estratégicas. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, celebró la decisión como “excelente noticia” y resaltó la importancia estratégica de la relación con la nación más poblada del mundo y cuarta economía global. Tovar enfatizó: “India es la nación más poblada del mundo, la cuarta economía global y un importante inversionista en servicios tecnológicos y manufactura avanzada”. Destacó que la alianza será “prioritaria dentro de la agenda del gobierno”, especialmente en atracción de inversiones y cooperación en innovación.

PUBLICIDAD

En su intervención ante representantes empresariales, diplomáticos y miembros de la comunidad india, Shri Pabitra Margherita reiteró el compromiso de la India de potenciar sectores como la tecnología, el turismo y la educación. Destacó que “Costa Rica en sí misma es una universidad para la paz”, en alusión a los valores democráticos, la estabilidad institucional y la vocación pacifista que, a su juicio, identifican al país centroamericano.

La ministra Paula Bogantes analizó el impacto de la cooperación tras su reciente visita oficial a la India. Mencionó avances en digitalización, inteligencia artificial y formación de talento humano, así como proyectos para aprovechar la experiencia india en transformación digital e identidad electrónica. “Ellos nos están enseñando sobre la transformación digital que han impulsado y cómo la han aplicado a gran escala”, comentó Bogantes, quien reconoció que la adaptación de estos conocimientos podría acelerar la implementación de servicios públicos digitales en Costa Rica.

El canciller Manuel Tovar destacó los beneficios de este nuevo avance entre las relaciones diplomáticas de ambos países. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
El canciller Manuel Tovar destacó los beneficios de este nuevo avance entre las relaciones diplomáticas de ambos países. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

La colaboración abarca también la agroindustria y la aplicación de metodologías educativas innovadoras, con énfasis en sistemas complejos.

El anuncio, remarcó Shri Pabitra Margherita, se produce en un contexto de “excelente estado” de las relaciones bilaterales y con la intención de consolidar una agenda moderna orientada a la cooperación política, económica, científica, educativa y cultural, y a maximizar el beneficio mutuo de ambas naciones.

Temas Relacionados

Relaciones Diplomáticas India-Costa RicaSan JoséCooperación TecnológicaComercio InternacionalCosta RicaIndiaembajada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bitfinex obtiene licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales en El Salvador y consolida su expansión en América Latina

La aprobación de la Comisión Nacional de Activos Digitales permite a la plataforma ofrecer servicios locales regulados, en un entorno que impulsa la innovación y coloca a El Salvador como referente normativo en activos digitales

Bitfinex obtiene licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales en El Salvador y consolida su expansión en América Latina

Asamblea Legislativa aprueba financiamiento para tren rápido y programas de desarrollo en Costa Rica

La votación parlamentaria da luz verde al acceso a préstamos internacionales dirigidos a mejorar la movilidad urbana, potenciar el sector agrícola y fortalecer la respuesta ante emergencias naturales en el país centroamericano

Asamblea Legislativa aprueba financiamiento para tren rápido y programas de desarrollo en Costa Rica

República Dominicana busca atraer inversiones en el Congreso Mundial de Zonas Francas

El mandatario dominicano encabeza la delegación nacional en la cita global que reúne a líderes empresariales y autoridades de más de cuarenta países para impulsar inversiones y la cooperación en sectores logísticos y manufactureros.

República Dominicana busca atraer inversiones en el Congreso Mundial de Zonas Francas

Los salvadoreños en el exterior aspiran a acceder a diputaciones y cargos públicos en El Salvador, dice viceministra

La intervención de la viceministra Patricia Godínez ante la Comisión Política resaltó la posibilidad de que miembros de la comunidad migrante presenten postulaciones para integrar organismos legislativos en respuesta a reformas recientes

Los salvadoreños en el exterior aspiran a acceder a diputaciones y cargos públicos en El Salvador, dice viceministra

Guatemala recibe apoyo de España con nuevos proyectos sociales

La colaboración diplomática pone foco en reducir desigualdades y mejorar las oportunidades en el país centroamericano

Guatemala recibe apoyo de España con nuevos proyectos sociales

TECNO

Qué tipo de personas eligen Spotify y no YouTube para escuchar música, según la IA

Qué tipo de personas eligen Spotify y no YouTube para escuchar música, según la IA

Sony confirma la integración de IA Mockingbird en Horizon Zero Dawn Remastered

Cómo usar el puerto HDMI para convertir tu televisor viejo en Smart TV

Google anuncia Googlebook, el sucesor del Chromebook: todo lo que se sabe sobre este portátil con Gemini

Windows 11 estaría preparando una actualización para mejorar hasta un 70% su velocidad

ENTRETENIMIENTO

La exesposa de Eminem se declara no culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

La exesposa de Eminem se declara no culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

Christopher Nolan defiende haber elegido a Travis Scott como parte de ‘La Odisea’

Macaulay Culkin aseguró que tenía “asuntos pendientes” con Catherine O’Hara tras su muerte: “Siento que le debía un favor”

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

Premios Grammy 2027: esta será la fecha de trasmisión tras dejar CBS por Disney

MUNDO

La Unión Europea afirmó que un Vladimir Putin debilitado ofrece una “oportunidad” para poner fin a la guerra de Ucrania

La Unión Europea afirmó que un Vladimir Putin debilitado ofrece una “oportunidad” para poner fin a la guerra de Ucrania

Delegados de Irán y Omán se reunieron para coordinar medidas destinadas a garantizar el tránsito seguro de embarcaciones por Ormuz

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

Estados Unidos elevó a USD 29.000 millones el gasto de la guerra contra Irán y advirtió que la cifra seguirá creciendo

Irán eleva la tensión con Estados Unidos: la Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Ormuz