Guatemala reafirma su política exterior basada en democracia y derechos humanos

MADRID, 12/05/2026.- El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, interviene en una tribuna organizada por la Casa de América en Madrid y la agencia EFE, este martes. EFE/Mariscal

En su reciente visita a Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez. En diálogo con EFE, presentó los lineamientos de la política exterior del Gobierno de Bernardo Arévalo de León, fundamentados en la democracia, el Estado de derecho, el respeto institucional y la protección de los derechos humanos.

Señaló que Guatemala establece sus relaciones internacionales basándose en estos principios, sin priorizar afinidades ideológicas.

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También dijo que uno de los hechos de mayor proyección internacional es la salida progresiva de 400 profesionales de la salud cubanos cuyo convenio, vigente desde hace 27 años, finalizaba originalmente en agosto de 2027, pero fue interrumpido de manera anticipada.

Martínez explicó a EFE que más de 90 personas —entre médicos y personal administrativo— formaron parte del primer grupo que abandonó el país, aunque evitó el término “expulsión” y subrayó que la transición se realiza para garantizar la atención sanitaria en el interior del país con un plan propio del Ministerio de Salud.

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Sobre si hubo presión por parte del gobierno de Estados Unidos para poner fin al acuerdo, el canciller reconoció: “Presiones siempre ha habido alrededor de las brigadas médicas cubanas”, detallando que el Ministerio de Salud realiza la contratación individual de cada médico, sin intermediación directa entre gobiernos.

Esta salida se inscribe en una serie de reajustes en la política exterior guatemalteca y responde tanto a necesidades internas como a nuevas directrices de cooperación regional.

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Martínez añadió que la coordinación con la embajada cubana busca minimizar el impacto sobre los servicios básicos.

Ante la escalada del crimen organizado y la violencia en Centroamérica, Martínez enfatizó en EFE que la seguridad es uno de los retos principales a nivel nacional, subregional y regional. Guatemala ha establecido grupos de alto nivel en seguridad con México, Belice, Honduras y El Salvador, a los que se suman mecanismos con Costa Rica y Panamá.

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MADRID, 12/05/2026.- El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez (i), interviene en una tribuna organizada por la Casa de América en Madrid y la agencia EFE, este martes. EFE/Mariscal

La preocupación por la seguridad, según el funcionario, “corre en paralelo” a la defensa de la democracia. Subrayó que amenazas como la financiación ilícita de campañas y el deterioro de instituciones democráticas exigen respuestas conjuntas y coordinadas.

Sobre la iniciativa internacional “Escudo de las Américas”, lanzada en marzo en Miami como una propuesta de cooperación en materia de defensa frente al crimen organizado, Martínez señaló que Guatemala no fue invitada a la cumbre, pero sí estuvo representada en la reunión de ministros de Defensa de las Américas dos días antes. “Lo importante para nosotros es la coordinación, el trabajo conjunto”, agregó.

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Uno de los momentos más críticos de 2024 en Guatemala ocurrió en enero, cuando motines simultáneos en tres cárceles desencadenaron una grave crisis de seguridad con toma de rehenes y el asesinato de once policías en ataques coordinados.

Martínez narró a EFE que la intervención del gobierno permitió recuperar el control de los centros penitenciarios sin heridos entre personal y detenidos, pero la gravedad de los hechos hizo necesario decretar un estado de sitio por treinta días, posteriormente reemplazado por estados de prevención.

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El canciller anticipó, respecto a la duración de estas medidas, que se espera que la última prórroga del estado de prevención —dispuesta el 6 de mayo por quince días— sea definitiva o penúltima, ya que la situación en torno a las prisiones ha logrado estabilizarse.

El canciller calificó el cambio en la Fiscalía General como “fundamental para la democracia”, en referencia a la elección que tendrá lugar el día 17 y que llega tras un proceso marcado por la convergencia inédita de designaciones en varias instituciones: Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y la Universidad Nacional de San Carlos.

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Martínez explicó que estos procesos han estado mediados por denuncias de injerencia, incluso desde Estados Unidos, y mencionó el caso de magistrados sancionados por Washington y aún así reelegidos en Guatemala.

MADRID, 12/05/2026.- El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, interviene en una tribuna organizada por la Casa de América en Madrid y la agencia EFE, este martes. EFE/Mariscal

Sobre el plan de acción del nuevo fiscal general, subrayó: “Parte de la gran tarea del nuevo fiscal es iniciar con una depuración total de los principales puestos” del Ministerio Público, que ha experimentado en los últimos ocho años un crecimiento “impresionante” en personal y presupuesto.

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Entre los desafíos destacan la revisión de denuncias calificados por el canciller como espurias contra jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y la solución de casos emblemáticos, como el del periodista José Rubén Zamora, quien permanece en prisión pese a contar ya con arresto domiciliario en otros procesos.

En diálogo con Europa Press, Martínez aseveró que existe una “deuda pendiente” con Zamora y con los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos durante trece meses por su rol en las protestas por el intento de desconocimiento de la victoria de Arévalo. Ratificó su esperanza de que el nuevo fiscal “vaya a empezar por ese tipo de casos, a recuperar la administración de la justicia, la investigación criminal y a restablecer un orden que teníamos hasta hace unos años”.

Guatemala reafirma su autonomía diplomática pese a las presiones y apuesta por el multilateralismo

Analizando la coyuntura internacional, Martínez defendió la vigencia del multilateralismo y la importancia de fortalecer a Naciones Unidas pese a reconocer un sistema internacional “debilitado”.

Para el ministro, el ideal es “recuperar y mejorar” el sistema, aunque admite que algunos aspectos son “muy difíciles de reconstruir”.

Sobre el impacto de los conflictos globales, Martínez apuntó que la guerra en Irán repercute directamente en Guatemala a través del encarecimiento de los combustibles, transporte y productos básicos, lo que obliga al gobierno a adoptar medidas de apoyo para los sectores más vulnerables.

MADRID, 12/05/2026.- El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, interviene en una tribuna organizada por la Casa de América en Madrid y la agencia EFE, este martes. EFE/Mariscal

En cuanto al futuro de Venezuela, el canciller afirmó a EFE que Guatemala mantiene su postura de no reconocimiento a los resultados de la última elección presidencial, aboga por la celebración de nuevos comicios y afirma la existencia de una deuda pendiente con el pueblo venezolano en materia democrática.

Guatemala ratificó avances en migración, comercio y control de la corrupción en obras públicas

La agenda bilateral con Estados Unidos —descrita por Martínez como una “alianza estratégica”— se centra en cuatro ejes: migración, comercio, seguridad e infraestructura. Entre los acuerdos sobresale la colaboración con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense para desarrollar estudios y licitaciones internacionales de obras públicas, con la meta de erradicar la corrupción en la adjudicación de contratos y garantizar la continuidad de proyectos más allá del actual gobierno.

Martínez concluyó en EFE que la relación con Washington se mantiene sólida, aun habiendo atravesado tensiones recientes por supuestas injerencias en la designación de autoridades judiciales y políticas, y que Guatemala mantiene el compromiso de trabajar en coordinación, especialmente para enfrentar desafíos regionales en seguridad y democracia.