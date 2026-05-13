El Salvador

El Salvador: Condenan a tres ecuatorianos por transportar cocaína valorada en más de USD 45 millones en embarcación

El fallo incluye la entrega de una lancha y un sistema de navegación, activos que pasarán a fortalecer futuras operaciones estatales contra el tráfico internacional de drogas

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Tres personas de piel morena vistas de espaldas, vestidas con camisetas y pantalones cortos blancos, con las manos esposadas detrás de la espalda.
El Tribunal de San Salvador condenó a quince años de prisión a tres ecuatorianos por transportar cocaína valuada en más de USD 45 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso una condena de quince años de prisión a tres ciudadanos ecuatorianos tras ser hallados culpables de transportar un cargamento de cocaína valorado en aproximadamente USD 45,126,300, incautado en aguas jurisdiccionales salvadoreñas, según confirmó Centros Judiciales en su cuenta oficial.

La sentencia también incluye la pérdida total de derechos por igual período y la transferencia de la lancha y el sistema GPS a la Marina Nacional para fortalecer el combate a la narcoactividad.

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Centros Judiciales detalló que los sentenciados, identificados como Jofre Leónidas P., Francisco Daniel M. y Sergio Vicente C., fueron detenidos en febrero de 2025 por autoridades salvadoreñas cuando navegaban en una embarcación al sur de la bocana El Cordoncillo, en el sector de Jaltepeque, distrito y departamento de La Paz.

De acuerdo con el informe oficial, al ser interceptados por agentes de la Marina Nacional, los ecuatorianos transportaban 90 bultos con polvo blanco. El análisis pericial confirmó que se trataba de cocaína.

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La detención de Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández ocurrió mientras navegaban en una lancha equipada con GPS. (Cortesía: Centros Judiciales)
La detención de Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández ocurrió mientras navegaban en una lancha equipada con GPS. (Cortesía: Centros Judiciales)

Cocaína valorada en más de 45 millones de dólares

Durante el juicio, el tribunal valoró como decisivos los testimonios de los peritos encargados de la investigación. Según el fallo recogido por Centros Judiciales, la prueba científica y las declaraciones permitieron establecer la participación directa de los procesados.

La embarcación, una lancha tipo ecuatoriana equipada con sistema de posicionamiento global (GPS), fue detectada cuando se desplazaba en aguas del océano Pacífico salvadoreño. De igual manera, Centros Judiciales destacó en su perfil oficial que la incautación incluyó un total de 1,795 paquetes de cocaína, cuyo valor estimado supera los USD 45 millones en el mercado internacional.

La sentencia, dictada en audiencia pública, responde a la acusación fiscal presentada por tráfico ilícito en la modalidad de transporte. El tribunal consideró agravante la cantidad de droga transportada y la logística empleada, lo que derivó en la imposición de una pena prevista para este delito.

La Marina Nacional de El Salvador incorporará la lancha y el sistema GPS decomisados para fortalecer sus futuras operaciones contra el narcotráfico. (Cortesía: Ministerio de Defensa Nacional)
La Marina Nacional de El Salvador incorporará la lancha y el sistema GPS decomisados para fortalecer sus futuras operaciones contra el narcotráfico. (Cortesía: Ministerio de Defensa Nacional)

“En su fallo, el tribunal concluyó que la prueba presentada en juicio, entre ella el testimonio de los peritos encargados de la investigación, permitió establecer la participación directa de los extranjeros en los hechos atribuidos”, expresa la publicación de Centros Judiciales.

Bienes decomisados serán utilizados por la Marina Nacional

Centros Judiciales indicó que, además de la condena penal, la resolución judicial dispuso que la lancha y el sistema de navegación GPS pasen a disposición de la Marina Nacional. Esta medida busca reforzar los recursos del Estado en la lucha contra el tráfico de drogas en la región.

La detención de los tres ciudadanos ecuatorianos formó parte de un operativo coordinado por la Marina en conjunto con autoridades de seguridad pública el año pasado. El caso fue presentado ante el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que tras analizar la evidencia, declaró responsables a los procesados y ordenó su inmediato traslado a un centro penitenciario, según reportó Centros Judiciales.

El caso seguirá bajo seguimiento institucional para asegurar el destino de los bienes decomisados y el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos por la justicia salvadoreña.

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