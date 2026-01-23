Generación Silver

Mamografías en mujeres mayores: cuándo podría ser recomendable suspenderlas

Especialistas de Harvard recuerdan que la continuidad de estos estudios varía según la condición y antecedentes de cada paciente

Guardar
La controversia sobre cuándo suspender
La controversia sobre cuándo suspender la mamografía en mujeres mayores sigue vigente en la comunidad médica mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre sobre la edad adecuada para suspender la mamografía en mujeres mayores ha generado un debate constante en la comunidad médica internacional, según Harvard Medical Health. Aunque la prueba se mantuvo como rutina durante décadas, persiste la falta de consenso respecto al momento óptimo para dejar de realizarla en la tercera edad.

En la práctica, esta decisión suele basarse en el estado de salud general, la presencia de enfermedades crónicas y la esperanza de vida estimada de cada paciente, factores que los médicos consideran determinantes.

Diferencias entre las principales recomendaciones médicas

La mamografía ha sido considerada un pilar central en la detección temprana y el tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, las recomendaciones sobre su continuidad varían entre las principales organizaciones, precisa Harvard Medical Health.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos aconseja finalizar las mamografías de rutina después de los 74 años, argumentando que no existen ensayos clínicos controlados que respalden el beneficio de la prueba en mujeres mayores de 70. Esta postura se fundamenta en la falta de evidencia clara sobre el impacto de la mamografía en la reducción de la mortalidad por cáncer de mama en este grupo etario.

Los médicos aconsejan considerar el
Los médicos aconsejan considerar el estado de salud general, las enfermedades crónicas y la esperanza de vida al decidir sobre mamografías en la tercera edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la Sociedad Americana del Cáncer sugiere mantener la mamografía en mujeres que presenten buena salud y una esperanza de vida de al menos diez años. El Colegio Americano de Radiología adopta una posición distinta, al no establecer un límite de edad específico y proponer que la decisión sobre la continuidad de la prueba sea individualizada, atendiendo tanto a las condiciones clínicas como a las preferencias personales de cada paciente.

Un estudio observacional publicado en Annals of Surgical Oncology evaluó a mujeres de 80 años que continuaron recibiendo mamografías de manera regular. Los resultados mostraron que estas pacientes solían recibir diagnósticos más tempranos y experimentar una mayor supervivencia que quienes abandonaron el examen.

Sin embargo, el estudio solo identificó una asociación, sin demostrar que la mamografía fuese la causa directa de estos resultados. Además, el deterioro del estado de salud entre quienes suspendieron la prueba limita la confiabilidad de los datos, explicó la Dra. Wendy Chen, oncóloga del Instituto de Cáncer Dana-Farber y colaboradora de Harvard Medical Health.

Beneficios y riesgos en la vejez

La continuidad de la mamografía en la vejez implica beneficios y riesgos que deben analizarse con cautela. Entre las ventajas, la detección precoz puede reducir la necesidad de tratamientos agresivos y favorecer intervenciones menos invasivas, como una tumorectomía en lugar de una mastectomía. Los falsos positivos pueden generar ansiedad y llevar a procedimientos innecesarios, como biopsias y cirugías.

Además, la detección de tumores de lento crecimiento, que probablemente no afectarían la calidad ni la duración de vida, puede derivar en sobrediagnóstico y sobretratamiento. La Dra. Chen advierte que incluso una cirugía menor implica riesgos adicionales en personas mayores, como complicaciones anestésicas, infecciones y una recuperación prolongada.

El Grupo de Trabajo de
El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. recomienda suspender las mamografías rutinarias después de los 74 años por falta de evidencia concluyente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la Dra. Chen, adaptar la decisión al estado de salud global y la expectativa de vida de la paciente resulta esencial. Muchas mujeres desconocen que existen datos que indican que las pruebas de detección no siempre aportan un beneficio real en la tercera edad, según declaró a Harvard Medical Health.

En pacientes con enfermedades avanzadas, limitaciones funcionales severas o una esperanza de vida reducida, los riesgos asociados a la mamografía y sus eventuales tratamientos pueden superar los beneficios potenciales. El objetivo es evitar intervenciones que no mejoren la calidad ni la duración de vida cuando el pronóstico general es favorable.

Decisión informada y personalizada

Aunque la eficacia de la mamografía en edades avanzadas permanece incierta, Harvard Medical Health subraya que la mejor decisión será aquella que responda a las condiciones y expectativas individuales, establecida a partir de una conversación informada entre la paciente y su equipo médico.

El beneficio real de un diagnóstico temprano en la longevidad puede variar en cada caso. La personalización de la estrategia de prevención y el acceso a información clara permiten equilibrar la detección precoz con la calidad de vida durante la vejez.

El Colegio Americano de Radiología
El Colegio Americano de Radiología aboga por una decisión individualizada sobre mamografías, basada en condiciones clínicas y preferencias personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia actual sugiere que la decisión sobre la continuidad de la mamografía en la tercera edad debe ser personalizada, considerando tanto los riesgos y beneficios como las condiciones de salud y las expectativas de vida de cada mujer.

La participación activa de la paciente en la decisión, junto con la orientación adecuada del equipo médico, constituye la clave para una atención más eficaz y respetuosa en esta etapa.

Temas Relacionados

MamografíaCáncer de mamaDetección tempranaDra. Wendy ChenInstituto de Cáncer Dana-FarberMujeres mayoresprevenciónSociedad Americana del CáncerNewsroom BUEMagazinesgeneracion-silver

Últimas Noticias

Un estudio muestra cómo la interacción social y el ejercicio se refuerzan para mejorar la salud en la vejez

El apoyo social potencia la adherencia a la actividad física y favorece la autonomía, el bienestar emocional y la calidad de vida en personas mayores. Las claves de un enfoque que orienta nuevas políticas de envejecimiento saludable

Un estudio muestra cómo la

Cómo logró el país más digital del mundo integrar a los silver y desarmar a la burocracia

El diseño centrado en la facilidad de uso ha impulsado la transformación digital y el acceso universal a beneficios sociales y sanitarios

Cómo logró el país más

Gustavo Averbuj advierte sobre la inclusión silver: “Me cuesta encontrar ejemplos reales de empresas que estén buscando incorporar gente de más de 50”

El contraste entre discursos y acciones empresariales persiste en torno a la diversidad generacional y la valorización de la experiencia. Es lo que inspiró un provocativo posteo de este empresario del área de márketing y relaciones públicas

Gustavo Averbuj advierte sobre la

Jon Bon Jovi: “No me hecho operaciones ni ninguna de esas otras locuras que se hacen ahora”

Quien fuera considerado por la revista People en 2000 como la estrella de rock más sexy, el vocalista y creador de la exitosa banda de rock que tomó su nombre, se declaró contrario a las cirugías estéticas y los tratamientos que intentan ocultar las huellas del tiempo

Jon Bon Jovi: “No me

La alimentación con fibra y vitaminas se asocia con mejoras en la memoria de los adultos mayores

Investigadores estadounidenses demostraron que ciertos nutrientes fortalecen el rendimiento cognitivo y ayudan a prevenir enfermedades neurodegenerativas

La alimentación con fibra y
DEPORTES
El golazo de Valentino Simoni

El golazo de Valentino Simoni para Gimnasia (M): la historia del delantero que brilló en la Reserva de Boca y lanzó un dardo al irse

Otra figura de la Selección encendió las alarmas por una lesión: pidió el cambio a los seis minutos de haber ingresado

Con dos sorpresas, Claudio Úbeda definió el equipo de Boca Juniors para el debut ante Riestra por el Torneo Apertura

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

TELESHOW
Evangelina Anderson se sometió a

Evangelina Anderson se sometió a una cirugía: “Es difícil, pero necesario”

Antonela Roccuzzo, una fashionista en Nueva York: el álbum de sus looks “total black”

La repudiable amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop: “Tengo unos videítos”

Wanda Nara anticipó el lanzamiento de su canción que busca ser el hit del verano: “De un éxito nace otro éxito”

Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara tras difundir sus chats con Mauro Icardi: “Intentaron hackearlo”

INFOBAE AMÉRICA

Blues, identidad y opresión: los

Blues, identidad y opresión: los simbolismos en “Sinners”, la película récord de los Oscar

Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos se dirige hacia aguas cercanas a Irán: “Veremos qué sucede”

Otra amenaza de Irán a Donald Trump: “Tenemos el dedo sobre el gatillo”

Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la OTAN

Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial