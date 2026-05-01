Nuevo feminicidio: Joven madre es asesinada y reaviva alerta por violencia contra las mujeres en Honduras

El crimen de Nicole Martínez se suma a más de 75 muertes de mujeres en Honduras en 2026. (FOTO: HRN)

El asesinato de una joven madre en el norte de Honduras volvió a encender las alertas sobre el incremento de la violencia de género en el país, en un contexto donde las cifras de muertes violentas de mujeres continúan en aumento.

La víctima fue identificada como Nicole Martínez, de 27 años, quien fue atacada a disparos durante la madrugada en el barrio Nuevo de Puerto Cortés, una zona del Caribe hondureño. De acuerdo con reportes preliminares, un individuo le disparó en plena vía pública antes de huir del lugar.

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El crimen ha generado consternación en la comunidad, donde la joven era conocida. Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se ha determinado el móvil del ataque, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar al responsable.

Agentes de la Policía Nacional de Honduras se desplazaron a la escena para acordonar el área y recopilar evidencias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula para la realización de la autopsia correspondiente.

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Vecinos la recuerdan como una joven conocida y cercana en su comunidad. (FOTO: HRN)

El caso se suma a una preocupante tendencia de violencia contra las mujeres en el país. Según datos citados por la defensora de derechos humanos Honorina Rodríguez, en lo que va de 2026 más de 75 mujeres han sido asesinadas en Honduras, una cifra que mantiene en alerta a organizaciones sociales y autoridades.

Además de los homicidios, las cifras de denuncias por violencia de género reflejan una problemática estructural. Cada año se registran más de 150 mil reportes relacionados con agresiones contra mujeres, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención.

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Expertos en derechos humanos advierten que muchos de estos casos ocurren en contextos de violencia doméstica, relaciones de pareja conflictivas o situaciones de vulnerabilidad social, aunque en otros casos los móviles permanecen desconocidos, como ocurre en el asesinato de Martínez.

La persistencia de estos hechos ha llevado a reiterar el llamado a las mujeres a denunciar cualquier tipo de agresión. En Honduras, las víctimas pueden acudir al Ministerio Público de Honduras, a la línea de emergencia 911 a través de la Policía Nacional, o a los Juzgados de Violencia Doméstica.

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Asimismo, existen organizaciones de la sociedad civil y casas refugio que brindan apoyo integral a las víctimas, incluyendo asistencia legal y acompañamiento psicológico, especialmente en casos donde la seguridad de las mujeres está en riesgo.

Organizaciones alertan sobre el incremento de la violencia de género en el país. (FOTO: UNAH)

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que el acceso a la justicia sigue siendo limitado en muchos casos, lo que contribuye a la impunidad y a la repetición de estos crímenes.

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El asesinato de la joven madre también vuelve a poner en evidencia la necesidad de políticas públicas más efectivas para prevenir la violencia de género, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos.

Mientras las autoridades avanzan en las diligencias, familiares y vecinos lamentan la pérdida de una mujer joven, cuyo crimen se suma a una lista que continúa creciendo en el país.

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El caso de Nicole Martínez no solo representa una tragedia individual, sino también un reflejo de una problemática social más amplia que sigue afectando a cientos de familias hondureñas.