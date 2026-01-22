Jon Bon Jovi: “No me hecho operaciones ni ninguna de esas otras locuras que se hacen ahora”

Jon Bon Jovi en el Wembley Stadium de Londres, en octubre de 2025 (REUTERS/Isabel Infantes)

El cantante, que cumple 64 años en marzo, envejece de forma natural, aunque admite que a veces le duele mirar fotos del pasado.

“Acepto que mi pelo se ha encanecido. Al menos todavía tengo todo mi pelo: no me he hecho operaciones, cirugías ni bótox, ni me inyectado nada en los ojos o los labios ni ninguna de esas otras locuras que se hacen ahora”, declaró.

“No estoy interesado en nada de eso ni lo haría. Tuve que aceptar que mi pelo se encaneció. Cuando empecé a pasar por cierta edad, me teñían el pelo y yo lo odiaba. Así que mandé todo al carajo. Hace 12,13 años. Tuve que aceptar envejecer. Veo fotos mías ahora y no me alegran. Miro fotos de cuando tenía 30, 40 o 50 y me digo que ojalá me viera así, pero no es el caso”.

Un melenudo Jon Bon Jovi en el año 1988 (Photo by Ron Galella/WireImage)

John Francis Bongiovi Junior, nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, se une así a otros músicos y cantantes que decidieron no luchar contra las marcas externas del paso del tiempo y que, si bien intentan mantenerse en forma y seguir activos en los escenarios, no se someten a tratamientos invasivos y evidentes. Mick Jagger, de increíble vitalidad a sus 82 años, Paul McCartney, de 83, encabezan la lista. Stevie Wonder, 75 años, es otro ícono que ha envejecido con gracia, sin cirugías, enfocado en su música y el activismo.

Mick Jagger en marzo de 2025 (REUTERS/Danny Moloshok)

¿Y las mujeres?

Alicia Keys, que si bien, a sus 44 años, no entra en la categoría silver, es una de las defensoras más activas de la belleza natural. En 2016 inició el movimiento #NoMakeUp y ha mantenido su postura de no recurrir a cirugías ni tratamientos invasivos para ocultar el paso del tiempo.

Por su parte Sheryl Crow, de 63, afirma rotundamente: “No voy a hacerme un estiramiento facial”. La decisión fue tomada tras una mala experiencia con un regalo de bótox, a los 42 años, y es cuando decidió no volver a usarlo.

La cantante de country Shania Twain, de 60 años, declaró que prefiere envejecer de forma natural y no tiene intención de someterse a cirugías plásticas para alterar su rostro.

Alicia Keys en mayo de 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pink es otra que, si bien está lejos a sus 47 años de integrar la franja silver, ha reflexionado también públicamente sobre el envejecimiento, mencionando que prefiere que su rostro muestre sus emociones y el paso del tiempo en lugar de una apariencia congelada por retoques estéticos.

Otras figuras icónicas de la música fueron señaladas por su resistencia a los procedimientos cosméticos invasivos, y destacan la longevidad y la experiencia por encima de la juventud artificial.

Entre estas, Tracy Chapman, 61 años, que mantiene un perfil bajo y una apariencia que refleja un envejecimiento digno y sin intervenciones quirúrgicas visibles.

Una de las decanas es Barbra Streisand, de 83 años. Nunca se sometió a una intervención a pesar de que en su juventud su nariz parecía destinada a una rinoplastia. A lo largo de su extensa carrera, ha sido un referente de autenticidad, manteniendo sus rasgos característicos y rechazando la presión de operarse para encajar en los estándares de Hollywood.

Barbra Streisand y Paul McCartney

Entre las hispanas, es importante destacar a Lolita Flores. Recientemente, a sus 67 años, ha compartido que su rutina de cuidado se basa en suplementos naturales como vitamina C y magnesio, evitando intervenciones quirúrgicas.

¿Qué pasa en Argentina?

León Gieco, de 74 años, autor de “Sólo le pido a Dios”, es un referente de coherencia estética y personal, y muestra un envejecimiento natural acorde a su mensaje social y humano.

Charly García, también de 74 años, quien a pesar de sus diversas etapas con problemas de salud, ha mantenido sus rasgos característicos sin recurrir a estiramientos o cirugías plásticas, luciendo su madurez de forma genuina ante el público.

Entre los decanos, Litto Nebbia, de 77 años, quien es considerado el “padre del rock argentino”, mantiene una imagen sencilla y natural, enfocada plenamente en su prolífica producción musical más que en la estética visual.

Fito Páez, de 62, aunque es el más joven de este grupo, ha entrado en la década de los 60 conservando su fisonomía original y arrugas de expresión, sin signos de retoques artificiales.

Por el lado de las mujeres, Sandra Mihanovich, de 68, es uno de los máximos referentes de la naturalidad en la música argentina. Ha manifestado públicamente que prefiere “poner el cuerpo” a la vida y al arte sin recurrir a cirugías, manteniendo una imagen coherente con su esencia a lo largo de las décadas.

Sandra Mihanovich en 2024 en el estudio de Infobae (Candela Teicheira)

Patricia Sosa, 70 años. La reconocida cantante de rock y baladas ha expresado en diversas ocasiones que, si bien cuida su salud (fue intervenida por temas cardíacos en años anteriores), mantiene una postura de aceptación hacia el paso del tiempo en su rostro.

Hilda Lizarazu, de 62 años, ícono del rock nacional, es conocida por su estética bohemia y auténtica. En sus presentaciones y apariciones públicas de 2026, continúa luciendo sus rasgos naturales y su estilo personal alejado de los retoques convencionales de la industria.

Todos estos artistas coinciden en que la voz y la presencia escénica ganan profundidad con la experiencia, y que las intervenciones estéticas suelen ser presiones externas ajenas a su búsqueda artística.

Jon Bon Jovi con su cabello encanecido (AP)