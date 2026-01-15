Generación Silver

Nueva longevidad: por qué un solo año de buena salud puede transformar la economía de un país

Invertir en estrategias que mejoren la calidad de vida saludable resulta clave para lograr mayor equidad en la sociedad y más productividad

Guardar
La humanidad ha sumado varias
La humanidad ha sumado varias décadas a la expectativa de vida, pero el desafío ahora es lograr que esos años se vivan con buena salud (Freepik)

Durante las últimas décadas, la humanidad logró algo extraordinario: sumó 30 años a la expectativa de vida.

Sin embargo, hoy empieza a tomar fuerza una nueva pregunta, igual de relevante: ¿cómo logramos que esos años extra se vivan con buena salud?

Esta es la idea central que plantea el especialista en envejecimiento y políticas de longevidad Nicola Palmarini, director del National Innovation Centre for Ageing del Reino Unido, en un reciente análisis que conecta dos debates que hasta ahora avanzaban por separado: la desigualdad social y la longevidad saludable.

El concepto clave: “healthspan”

Las diferencias en años de
Las diferencias en años de vida saludable dentro de una misma ciudad pueden variar hasta 18 años según nivel socioeconómico y territorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Palmarini propone poner el foco en el healthspan, un término que se refiere a los años que una persona vive con buena salud, autonomía y calidad de vida.

La evidencia muestra que, en muchos países, existe una brecha de alrededor de diez años entre la expectativa de vida total y los años vividos en buenas condiciones. Lejos de ser una fatalidad, este dato abre una enorme oportunidad de mejora.

La ciencia, la medicina preventiva y la innovación social permiten hoy pensar en extender los años saludables, no solo la cantidad de años vividos. Y los beneficios no son solo individuales.

Invertir en salud no es gastar, es crear valor

Según estimaciones citadas en el análisis, cada dólar invertido en estrategias de longevidad saludable puede devolver hasta dieciséis dólares en beneficios. Prevención, educación en salud, diagnósticos tempranos y acompañamiento a lo largo de la vida aparecen así como algunas de las inversiones públicas y privadas con mayor retorno potencial.

Las inversiones en prevención, educación
Las inversiones en prevención, educación sanitaria y diagnósticos tempranos ofrecen beneficios económicos y sociales superiores a otras alternativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre todos los datos que aporta el análisis de Nicola Palmarini, hay uno que sobresale por su impacto y claridad: un solo año adicional de vida saludable podría generar hasta 40 billones de dólares en valor económico en Estados Unidos.

Por eso, algunos países comenzaron a tratar el healthspan como infraestructura estratégica, al mismo nivel que la educación o la energía.

No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con autonomía, productividad y bienestar.

La desigualdad como desafío (y como punto de partida)

El Global Healthspan Report demuestra que entre el 30% y el 55% de los resultados de salud están determinados por factores sociales, no por genética ni por acceso al sistema sanitario.

La combinación de ambos datos lleva a una conclusión ineludible: la desigualdad no solo acorta la vida, sino que comprime los años vividos con buena salud.

El healthspan, o cantidad de
El healthspan, o cantidad de años que una persona vive en buenas condiciones, emerge como indicador clave en políticas de longevidad (Freepik)

Dentro de un mismo país —e incluso dentro de una misma ciudad— las diferencias en años de vida saludable pueden pasar de 10 a 18 años, determinadas casi exclusivamente por nivel socioeconómico y territorio. El código postal predice mejor la salud futura que el código genético.

Un nuevo paradigma para pensar el futuro

Palmarini propone avanzar hacia lo que llama una “República de la Longevidad”: una sociedad que mide su progreso no solo por el crecimiento económico, sino por la cantidad de años que sus ciudadanos viven con buena salud.

Un cambio de enfoque que no reemplaza al desarrollo económico, sino que lo potencia.

En este modelo, vivir más y vivir mejor no son objetivos opuestos, sino complementarios. La longevidad deja de ser un desafío a gestionar y pasa a ser una oportunidad para construir sociedades más activas, productivas y cohesionadas.

Nunca antes hubo tanto conocimiento, tecnología y evidencia para mejorar la calidad de vida a lo largo de toda la vida. La longevidad saludable puede convertirse en uno de los mayores motores de bienestar y crecimiento del siglo XXI.

Y ese futuro, lejos de ser negativo, está cada vez más al alcance.

Temas Relacionados

Generación Silverlongevidadexpectativa de vidaproductividadúltimas noticias

Últimas Noticias

Los poderes no reconocidos de la generación silver

Olvídense de las fotos del álbum de abuelitos mirando el mar con una manta sobre las rodillas. Si siguen pensando que el segmento de mayores de 55-60 años es un grupo homogéneo de gente esperando pacientemente la jubilación para hacer crucigramas, es que no están prestando atención

Los poderes no reconocidos de

China convierte a la economía silver en motor de innovación, desarrollo e incorpora robots inteligentes

El avance coordinado entre organismos y empresas ha impulsado nuevos ecosistemas de consumo, cultura y autonomía para una generación activa

China convierte a la economía

Ciudades, bienestar y longevidad: cómo es el modelo nórdico ante el cambio demográfico

La planificación urbana, la colaboración público-privada y la solidaridad intergeneracional impulsan reformas integrales en Escandinavia

Ciudades, bienestar y longevidad: cómo

Margaret Atwood se enfrenta al edadismo: el prejuicio por edad es la próxima hoguera que estamos encendiendo

A sus 80 años, la exitosa escritora canadiense sigue batallando. Ahora, lanza señales de alerta contra esta discriminación muy extendida pero poco señalada. El preconcepto hacia lo viejo está casi naturalizado

Margaret Atwood se enfrenta al

Los mayores de 50 años deberían vigilar la fibrosis cardíaca cuando hacen ejercicio intenso

Investigadores del Reino Unido hicieron un seguimiento a más de 100 deportistas durante dos años con monitores cardíacos y resonancia magnética. Cómo los chequeos podrían reducir riesgos

Los mayores de 50 años
DEPORTES
Fue segundo en el Rally

Fue segundo en el Rally Dakar 1985 y volvió a correr: la increíble historia del “Toro”, un camión de dos motores que les ganó a los autos

Hace 40 años se iniciaba el verdadero camino a México ‘86: el increíble operativo Tilcara de Bilardo y la predicción de Maradona

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

“Ridículo histórico” y “vergüenza”: las repercusiones de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, con dardos a Mastantuono

TELESHOW
Sol, mar y conexión real:

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

Gloria Carrá desafía tabúes con Sex en Mar del Plata: “Hay que sacarle el acartonamiento a la sexualidad”

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

INFOBAE AMÉRICA

El secretario del Tesoro de

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

Carta a Javier Bardem

Trump responsabilizó a Zelensky de ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania

Zelensky declaró el estado de emergencia en el sector energético tras los ataques rusos en la infraestructura clave de Ucrania

Lévi-Strauss en Brasil: los “años decisivos” del hombre que revolucionó la antropología