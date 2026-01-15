Nueva longevidad: por qué un solo año de buena salud puede transformar la economía de un país

La humanidad ha sumado varias décadas a la expectativa de vida, pero el desafío ahora es lograr que esos años se vivan con buena salud (Freepik)

Durante las últimas décadas, la humanidad logró algo extraordinario: sumó 30 años a la expectativa de vida.

Sin embargo, hoy empieza a tomar fuerza una nueva pregunta, igual de relevante: ¿cómo logramos que esos años extra se vivan con buena salud?

Esta es la idea central que plantea el especialista en envejecimiento y políticas de longevidad Nicola Palmarini, director del National Innovation Centre for Ageing del Reino Unido, en un reciente análisis que conecta dos debates que hasta ahora avanzaban por separado: la desigualdad social y la longevidad saludable.

El concepto clave: “healthspan”

Las diferencias en años de vida saludable dentro de una misma ciudad pueden variar hasta 18 años según nivel socioeconómico y territorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Palmarini propone poner el foco en el healthspan, un término que se refiere a los años que una persona vive con buena salud, autonomía y calidad de vida.

La evidencia muestra que, en muchos países, existe una brecha de alrededor de diez años entre la expectativa de vida total y los años vividos en buenas condiciones. Lejos de ser una fatalidad, este dato abre una enorme oportunidad de mejora.

La ciencia, la medicina preventiva y la innovación social permiten hoy pensar en extender los años saludables, no solo la cantidad de años vividos. Y los beneficios no son solo individuales.

Invertir en salud no es gastar, es crear valor

Según estimaciones citadas en el análisis, cada dólar invertido en estrategias de longevidad saludable puede devolver hasta dieciséis dólares en beneficios. Prevención, educación en salud, diagnósticos tempranos y acompañamiento a lo largo de la vida aparecen así como algunas de las inversiones públicas y privadas con mayor retorno potencial.

Las inversiones en prevención, educación sanitaria y diagnósticos tempranos ofrecen beneficios económicos y sociales superiores a otras alternativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre todos los datos que aporta el análisis de Nicola Palmarini, hay uno que sobresale por su impacto y claridad: un solo año adicional de vida saludable podría generar hasta 40 billones de dólares en valor económico en Estados Unidos.

Por eso, algunos países comenzaron a tratar el healthspan como infraestructura estratégica, al mismo nivel que la educación o la energía.

No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con autonomía, productividad y bienestar.

La desigualdad como desafío (y como punto de partida)

El Global Healthspan Report demuestra que entre el 30% y el 55% de los resultados de salud están determinados por factores sociales, no por genética ni por acceso al sistema sanitario.

La combinación de ambos datos lleva a una conclusión ineludible: la desigualdad no solo acorta la vida, sino que comprime los años vividos con buena salud.

El healthspan, o cantidad de años que una persona vive en buenas condiciones, emerge como indicador clave en políticas de longevidad (Freepik)

Dentro de un mismo país —e incluso dentro de una misma ciudad— las diferencias en años de vida saludable pueden pasar de 10 a 18 años, determinadas casi exclusivamente por nivel socioeconómico y territorio. El código postal predice mejor la salud futura que el código genético.

Un nuevo paradigma para pensar el futuro

Palmarini propone avanzar hacia lo que llama una “República de la Longevidad”: una sociedad que mide su progreso no solo por el crecimiento económico, sino por la cantidad de años que sus ciudadanos viven con buena salud.

Un cambio de enfoque que no reemplaza al desarrollo económico, sino que lo potencia.

En este modelo, vivir más y vivir mejor no son objetivos opuestos, sino complementarios. La longevidad deja de ser un desafío a gestionar y pasa a ser una oportunidad para construir sociedades más activas, productivas y cohesionadas.

Nunca antes hubo tanto conocimiento, tecnología y evidencia para mejorar la calidad de vida a lo largo de toda la vida. La longevidad saludable puede convertirse en uno de los mayores motores de bienestar y crecimiento del siglo XXI.

Y ese futuro, lejos de ser negativo, está cada vez más al alcance.