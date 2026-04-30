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Colapinto palpitó el Gran Premio de Miami y dio detalles sobre su encuentro con Messi

El argentino de 22 años recordó su histórica exhibición en Buenos Aires y la reunión con el capitán de la selección argentina

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Luego de la histórica exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Miami tras el receso de actividad de la Fórmula 1. El argentino palpitó el fin de semana, que contará con carrera Sprint y confirmó que no contará con una mejora importante en su Alpine, algo que tendrá el de Pierre Gasly. Al mismo tiempo, habló sobre su encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el predio del Inter Miami.

Fue algo espectacular. Haber conocido a Leo (Messi) fue un momento único. Un poco fue todo lo que esperaba. Por una cosa u otra, no se había dado antes. En el pasado nunca había tenido la oportunidad, era algo que siempre había soñado. Era un momento que lo quería vivir hace mucho tiempo. Al final se dio acá, en Miami, en su club. Pero también de la forma que yo quería. Un poco más natural, sin cámaras o marketing, solo una charla entre nosotros tres con Rodri (De Paul) y Leo. Vivir esa experiencia fue algo muy especial”, comentó Colapinto en diálogo con la F1.

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En esta misma línea, agregó: “Yo lo admiro un montón, como todos los argentinos. Si hay una persona que todos queremos conocer, es Leo. Haber tenido la oportunidad de charlar con él de forma más descontracturada, en una situación tranquila sin cámaras alrededor entre nosotros tres, fue algo muy lindo. Lo disfruté mucho, una experiencia hermosa”.

Franco Colapinto también se refirió a las mejoras que llevó Alpine a Miami. “Hubo un par de cambios. Obviamente, lo que no sabemos es la cantidad de cambios en los otros equipos y las mejoras que tienen. Hay una mejora grande en el alerón de atrás que no lo tengo yo, pero el resto es lo mismo. El chasis es el mismo, solamente que el último que se hizo es un pelín más liviano porque estaba pasado de peso el primero. Después, algún alerón chiquito y el alerón trasero, que es la mejora más grande, la voy a tener en Canadá. Paso a paso, se va a ir alineando un todo. Vamos entendiendo un par de cosas, lo cual es positivo. Ojalá sea un buen finde”, explicó en diálogo con ESPN.

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Por su parte, con la F1, sumó: “El chasis, veremos. Es lo mismo, solamente que está hecho un poco después. Eso seguramente va a ayudar. Hay cosas chiquitas que cambian, pero son esos pasos que vas dando de a poco. Hay unas mejoras, unas que tengo y otras que no, pero será un poco paso a paso para ver cómo funciona todo. Creo que en Canadá van a estar alineados de vuelta los autos. Creo que puede ser un mejor finde acá y en Canadá, con curvas un poco más lentas”.

El joven de 22 años recordó el histórico Road Show en Palermo y remarcó que el mejor momento fue con su abuela Rosa. “Mi abuela, mi familia, pero mi abuela está ahí arriba. Espero no dejarla más sorda con el F1, pero se la bancó todo el día. Para ella el estar ahí, verme de piloto, en ese personaje que no había visto nunca, fue algo muy especial. Le hice trompos ahí cerquita. Me volví loco. La disfruté mucho. Siento que para ella es un día muy especial porque vio a lo que su nieto llegó. No había tenido nunca la chance de verlo y que me viera cerca. Fue un momento único. El verme con tanto apoyo de los argentinos bancándome, cantando mi nombre. Creo que, para ella, fue uno de los mejores días de su vida. Realmente disfruté mucho tenerla”, comentó con ESPN.

*Las mejoras que llevó Alpine a Miami

Respecto al momento en el que manejó la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, destacó: “Fue top. Haber manejado un auto de Fangio con la bandera de Argentina por las calles de Buenos Aires... un auto del 54, un delirio. Nunca pensé que podría llegar a suceder. Fue una experiencia única. Más allá del disfrute, es algo que me voy a guardar para mí porque haber manejado un auto actual y, de golpe, un auto tan antiguo, que es parte de la historia del automovilismo mundial, fue algo muy lindo. Es algo que nunca me voy a olvidar. Con todos los argentinos alrededor, el casco de Fangio... fue todo perfecto. Nada salió mal. Creo que ese fue un gran momento antes del F1. Bajarme con el auto prendido fuego, la bandera de Argentina. Fue todo muy cine”.

Eran cuadras y cuadras de gente para atrás. Son increíbles. Fue algo muy lindo. Más allá de la gente que se juntó, el poder traer un Fórmula 1 y dar el show por las calles de Buenos Aires es único. Sé el sacrificio que hacen para venir a verme, apoyarme y bancarme carrera tras carrera. Haber tenido la oportunidad de ser yo el que les lleve el auto, que vean la emoción del Fórmula 1 con el ruido de cerca, es esa sensación", destacó.

En esta misma línea, completó: “Argentina es muy fierrera. Tiene el automovilismo allá arriba, después del fútbol. Tener la oportunidad de haberles llevado un show tan lindo de cerca, y tener un F1 después de tantos años, fue algo único. Personalmente, lo soñaba de chiquito y lo disfruté mucho. Es un momento que me voy a acordar por siempre. Ojalá pueda repetir, pero también que sea un gran puntapié para que pueda haber un Gran Premio en el país”.

La actividad en Miami iniciará el viernes a las 13:00 (hora argentina) con las únicas prácticas libres, que serán de una hora y media. La clasificación para la Sprint será a las 17:30, mientras que la carrera dará inicio a las 13:00 del sábado. La qualy principal se llevará a cabo a las 17:00, misma hora en la que será la gran atracción del domingo.

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