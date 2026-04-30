Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

La actriz apostó por un look relajado y clásico para estar en la gradas (Video:X)

El estadio Rams Park vivió una jornada distinta con el entrenamiento abierto del Galatasaray, transformando una práctica habitual en un evento familiar y multitudinario. Entre los presentes, la China Suárez se destacó no solo por la atención mediática que la acompaña desde su llegada a Turquía, sino también por compartir la experiencia con sus tres hijos, sumando una nueva postal a su vida en Estambul.

Para esta ocasión, la actriz apostó por un look clásico y relajado, con un aire mucho más sobrio que el que había elegido en el último partido local. Optó por un pantalón blanco de corte recto y una campera negra de charol, piezas que combinó con una cartera Chanel clásica, aportando un toque elegante y atemporal al conjunto. Llevó el cabello suelto y el maquillaje fue natural, completando un estilismo que priorizó la comodidad sin perder sofisticación.

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Sus hijos también acompañaron el clima descontracturado de la tarde deportiva. Rufina, la mayor y fruto de su relación con Nicolás Cabré, eligió un jean y un buzo negro, mientras que Magnolia se mostró con un conjunto blanco y Amancio apostó por un look completamente negro. La familia se ubicó en la tribuna junto a la niñera y el resto del grupo, disfrutando del ambiente relajado que propuso el Galatasaray al abrir las puertas del estadio para los fanáticos y familiares.

El delantero se acerco para tener un momento con su pareja y los pequeños (Video:X)

En uno de los momentos más emotivos de la jornada, Mauro Icardi se acercó a la tribuna donde estaban la China, los chicos y el resto del grupo. El delantero saludó especialmente a su familia, intercambiando sonrisas y gestos de complicidad que no pasaron inadvertidos para quienes seguían la práctica desde las gradas. La escena sumó calidez y cercanía al evento, reforzando la imagen de unidad y apoyo en el presente internacional de la pareja.

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La jornada en Rams Park no solo significó una oportunidad para que los hinchas vivieran de cerca la intimidad del equipo, sino que también evidenció cómo la China Suárez y sus hijos se integran poco a poco a la vida cotidiana en Turquía. Entre saludos, fotos, moda y un clima de distensión, la familia disfrutó de una tarde diferente, marcada por la cercanía con Mauro Icardi y la rutina futbolera, en una postal que resume el presente internacional de la actriz y su entorno.

El clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe del fin de semana pasado no solo se vivió con intensidad en la cancha, sino también en las tribunas, donde la China Suárez volvió a captar la atención de los fanáticos y de los medios por su look. En esta oportunidad, la artista eligió una combinación que fusionó moda deportiva y estilo urbano, logrando un equilibrio entre el espíritu futbolero y las tendencias actuales.

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La actriz China Suárez y dos niños caminan por un pasillo en Estambul, posiblemente saliendo del estadio Rams Park. La mujer, vestida con chaqueta negra y jeans, acompaña a un niño con una camiseta del Galatasaray. Otra niña con una camiseta similar se distingue detrás. El grupo se aproxima a un vehículo oscuro estacionado y aborda el automóvil. Estas imágenes cubren la salida de la familia de Mauro Icardi después del clásico de Turquía, donde el Galatasaray obtuvo una victoria.

La actriz lució una camiseta blanca con el emblema y los colores de Galatasaray, que combinó con una campera de cuero negra de corte clásico y unos jeans celestes wide leg con aberturas y arneses negros rodeando las piernas, aportando un guiño moderno y disruptivo al conjunto. El estilismo se completó con botas negras de caña media, un bolso pequeño negro y el cabello lacio y suelto, enmarcando un maquillaje sutil y natural. En una de sus manos llevaba una prenda blanca, sumando un detalle más a la propuesta.

La imagen de la China caminando junto a sus hijos —Amancio, Magnolia y Rufina— fue captada tanto por las cámaras como por los propios espectadores del estadio y rápidamente se viralizó en redes sociales y medios turcos. Las reacciones no se hicieron esperar, con comentarios como: “Siempre una diosa ella y que la envidiosa soporten” y “Siempre un paso adelante en la moda. Una genia”, destacando su capacidad para imponer estilo y marcar tendencia incluso en el contexto de un evento deportivo. El paso de la actriz por el clásico de Estambul no solo fue una postal familiar, sino también una muestra más de su influencia y personalidad en la escena internacional.

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