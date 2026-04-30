El desafío de golf entre Colapinto y Gasly en la previa al GP de Miami de Fórmula 1: “Creo que soy bastante malo”

Los pilotos de Alpine se divirtieron en la previa al Gran Premio de Miami

Luego de la multitudinaria exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto ya se encuentra en los Estados Unidos, donde disputará desde el viernes el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en la vuelta de la competencia, que estuvo frenada durante un mes por las cancelaciones de los GP de Bahréin y Arabia Saudita. En la previa a las prácticas del viernes, el piloto argentino y su compañero de equipo de b, Pierre Gasly, se divirtieron en un simulador de golf con un desafío.

“Ya sabíamos que podían conducir. Franco y Pierre se enfrentan al desafío del golpe más largo de golf”, publicó el equipo francés junto al video del momento en el que los pilotos toman el palo para ejecutar sus lanzamientos. Antes de probar sus habilidades con su nuevo deporte, ambos tuvieron una charla con el golfista profesional Luke Clanton. “¿Están listos para algo de golf?“, comenzó. “No parece, pero estamos expectantes”, respondió Gasly, mientras Colapinto hacía muecas a la cámara y replicaba: “Estoy asustado”.

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Gasly fue quien comenzó con el desafío de dar el golpe más lejano posible en el simulador. El francés golpeó la pelota y la lanzó a unas 278 yardas de distancia (unos 254 metros). Luego, fue el turno de Colapinto. Cuando le preguntaron al argentino qué tan bueno era en el golf, respondió: “No lo sé, pero creo que soy bastante malo. Estoy muy preocupado por esta situación. Tengo que llegar desde acá hasta aquella pantalla. ¿Cómo lo lograré? Nadie sabe”.

Pierre Gasly y Franco Colapinto ya están pensando en el GP de Miami (@AlpineF1Team)

El piloto de 22 años no golpeó la pelota con la misma fuerza que el francés, quien del otro lado le daba indicaciones al argentino y lo desafiaba: “Muéstranos. Unas 100 o 150 yardas”. Colapinto apenas pudo alcanzar las 2 yardas (1.8 metros) en su primera intervención. En su segundo intento, logro sumar unos 21 metros y luego fue perfeccionando su técnica. “Estoy impresionado”, cerró el pilarense.

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Ambos pilotos participaron también de unas fotos promocionales con nueva indumentaria de la escudería francesa y ya trabajan pensando en el exigente fin de semana en Miami, donde Alpine intentará seguir sumando puntos, tanto en la carrera Sprint como en la principal del domingo. “Tras la última carrera en Suzuka, es fantástico volver a prepararnos para otra semana de carrera, sobre todo en un lugar tan especial como Miami. Como equipo, hemos realizado un trabajo muy valioso durante el descanso en el simulador, tuvimos una jornada de rodaje muy productiva en Silverstone con el A526 y, por supuesto, el increíble Road Show en Buenos Aires. Todavía no me puedo creer lo especial que fue pilotear un coche de Fórmula 1 en casa“, expresó Colapinto en declaraciones publicadas por el equipo.

El corredor de 22 años agregó acerca del evento en Buenos Aires y lo que se viene en la F1: “Los fanáticos nos apoyaron muchísimo y fue precioso hacerlo por ellos. Pero ahora, toda mi atención está puesta en Miami y en el fin de semana de Sprint que tenemos por delante. El viernes tenemos una FP1 más larga, lo que nos será de gran ayuda para conocer nuestro coche antes de un fin de semana muy intenso. No he corrido antes en Miami, así que esta sesión es muy importante para mí para conocer el circuito antes de la clasificación de Sprint por la tarde y el resto del fin de semana. Estoy emocionado por el reto y por volver a correr. Nuestro objetivo, como siempre, es hacer el mejor trabajo posible y retomar la temporada con otra llegada a puntos".

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Franco Colapinto en Miami, donde correrá con Alpine en el GP de Fórmula 1 este fin de semana (Sam Navarro-Imagn Images)

Por otra parte, el pilarense se dio el gusto de visitar a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, jugadores de la selección argentina e Inter Miami. El encuentro tuvo como escenario las instalaciones de Las Garzas, el club de la Major League Soccer (MLS) donde milita el rosarino. Fue YPF —empresa argentina que tiene como embajadores a los tres protagonistas— quien difundió la imagen del momento con el mensaje: “La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores”.

El timing del cruce no fue casual. El Gran Premio de Miami de Fórmula 1, programado del 1 al 3 de mayo en Estados Unidos, llevó a Colapinto a la ciudad de Florida, donde también se encuentra concentrado el plantel de Inter Miami. El equipo de Messi tiene previsto disputar el sábado el denominado “clásico del sol” ante Orlando City, y el domingo sus jugadores tendrán el día libre, lo que les permitirá asistir a la carrera principal.

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Los antecedentes del vínculo entre Colapinto y Messi no eran nulos. El padre del piloto, Aníbal Colapinto, había revelado tiempo atrás que su hijo mantuvo “algunas charlas informales” con el rosarino, con la promesa de concretar un encuentro para “un almuerzo o un asado”. En Miami fue la primera vez que ambos deportistas se vieron cara a cara.

Lionel Messi con Franco Colapinto en Miami