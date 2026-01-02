Chayanne a los 57 años: la rutina de ejercicios y alimentación que lo mantiene joven y en forma

Generación Silver

A los 57 años, Chayanne deslumbra tanto arriba del escenario como en el gimnasio. En cada presentación, el cantante puertorriqueño exhibe una energía y una forma física que desafían el paso del tiempo. Sus seguidores no solo celebran su música y sus coreografías, sino también la transformación muscular que comparte en redes sociales, donde muestra piernas tonificadas y una vitalidad poco común para su edad. El secreto detrás de este estado físico no responde a fórmulas mágicas, sino a una rutina de ejercicios exigente, una alimentación equilibrada y una disciplina constante que lo mantienen como referente de bienestar y longevidad.

El secreto detrás de la energía de Chayanne

La rutina de Elmer Figueroa Arce, su nombre real, no responde a fórmulas mágicas ni a tendencias pasajeras. El cantante de hits como “Torero” sostiene que su estado físico es consecuencia de un trabajo constante y una vida ordenada. Explicó a Billboard: “Trabajo en la coreografía más cerca del inicio de la gira, pero lo demás es constante. Es un estilo de vida. Hago ejercicio, como bien. Durante la gira es más intenso. Hago una rutina combinada de ejercicios muy fuertes durante una hora. Corro. Y en mi habitación hago ejercicios con bandas para estirar y tonificar. Entreno para sentirme bien en el escenario”.

También Chayanne estructura su entrenamiento en torno a la fuerza, el cardio, la movilidad y la coordinación. La constancia es su regla principal: “No es solo levantar pesas, sino mezclar fuerza, cardio, movilidad y ritmo”. El artista no solo recurre a rutinas de gimnasio, sino que incorpora coreografías y ejercicios de flexibilidad que le permiten mantener agilidad y tono muscular.

El entrenamiento de las piernas y la recuperación de una lesión

Recientemente, el célebre interprete de “Un siglo sin ti” compartió videos en sus redes sociales donde se observa el énfasis puesto en el fortalecimiento de piernas.

El artista relató que sufrió una lesión de rodilla al correr junto a su perra y que, a partir de ese momento, debió intensificar el acondicionamiento físico en esa zona. De acuerdo con Men’s Health, su trabajo en el gimnasio se centra en los cuádriceps y glúteos, utilizando tanto pesas como ejercicios con el propio peso corporal.

Además de las sesiones de fuerza, añade entrenamientos de cardio como running, saltos y baile intenso. Esta combinación ayuda a conservar el músculo y la tonicidad, al tiempo que favorece la circulación y la agilidad. La práctica regular de coreografías, esencial para el desarrollo de cada gira, suma coordinación y explosividad a su preparación.

Nutrición equilibrada y hábitos saludables

La alimentación ocupa un lugar fundamental en la vida del compositor de “Dejaría todo”. Explicó que su dieta se compone de verduras, frutas, proteínas magras e hidratos de carbono en cantidades controladas.

“Siempre he creído en cuidarme, en ejercitarme a diario, en comer sano sin privarme de los alimentos que me gustan, solo hay que tener un buen equilibrio. Creo que esa es la clave para una gran salud”, declaró.

La calidad nutricional es prioritaria para el artista, quien evita excesos y opta por alimentos frescos. El descanso, a su vez, es un pilar de su bienestar. Chayanne recomienda dormir al menos ocho horas por noche, ya que el sueño favorece la recuperación y la regeneración de los tejidos musculares.

Entrenamiento fuera del gimnasio y vida familiar

Su compromiso con la actividad física trasciende el espacio del gimnasio. El cantante practica deportes al aire libre como tenis o básquetbol y mantiene ensayos de coreografías en cualquier lugar, incluyendo el hogar o la habitación de hotel. Esta flexibilidad en su entrenamiento le permite adaptarse a los cambios de agenda propios de las giras.

El entorno familiar funciona como un ancla para el artista. Casado desde 1992 con Marilisa Maronesse, y padre de Lorenzo Valentino e Isadora Sofía, Chayanne expresó que el apoyo de su familia es fundamental para su estabilidad y para perseguir nuevas metas profesionales.

“En mi carrera estoy agradecido con mis fans, con todas esas personas que siguen mi música y van a mis conciertos. Les debo mi carrera a ellos. No tendría nada sin ellos. En mi vida personal, mi familia es lo que me da la estabilidad que necesito para seguir trabajando y alcanzando nuevas metas”, aseguró.

