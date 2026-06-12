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Habrá Copa Argentina en pleno Mundial: cuándo jugarán Boca Juniors y River Plate los 16avos de final

La organización dio a conocer el cronograma de los próximos partidos, que se jugarán durante el desarrollo de la Copa del Mundo

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River Vs. Boca
La AFA confirmó las fechas de los próximos partidos de Boca Juniors y River Plate por Copa Argentina (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En medio de la fiebre mundialista, la AFA anunció este jueves el cronograma de los partidos restantes de los 16avos de final de la Copa Argentina. El detalle es que los encuentros se jugarán en paralelo a la definición de la Copa del Mundo, por lo que algunos clubes podrían no contar con los jugadores convocados a sus selecciones.

El primero de los duelos será entre Independiente Rivadavia y Tigre el domingo 12 de julio. Cuatro días más tarde, el jueves 16, Boca Juniors enfrentará a Sarmiento de Junín, partido que marcará el inicio del segundo mandato de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

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Ese mismo día, además, Racing Club se medirá con Defensa y Justicia.

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Por su parte, River Plate jugará ante Aldosivi el viernes 17 de julio, jornada en la que también completarán la tanda San Lorenzo y Deportivo Riestra.

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Todos los cruces tendrán horario y sede a confirmar.

La programación del torneo argentino coincide con el tramo final del Mundial, ya que las semifinales de la máxima cita se disputarán el martes 14 y miércoles 15, mientras que la final será el 19 de julio. La organización de la Copa Argentina definió esta agenda después de no encontrar fechas disponibles en el semestre anterior, debido al calendario local e internacional de los equipos.

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El escenario podría implicar un dolor de cabeza para los clubes con convocados a la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, ya que serían bajas dependiendo de la suerte de cada selección.

En ese sentido, el Millonario es el más expuesto, pues cuenta con mayor presencia en el Mundial, con siete futbolistas repartidos en cinco selecciones distintas: Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi en Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en Colombia, Kendry Páez en Ecuador, Matías Viña en Uruguay y Matías Galarza Fonda en Paraguay.

En tanto, si la selección argentina se mete entre los cuatro mejores del certamen, el Xeneize afrontará el duelo ante Sarmiento con la importante baja de Leandro Paredes. El mediocampista incluso podría perderse el encuentro de ida de la llave contra O’Higgins por la Copa Sudamericana, programado para el jueves 23 de julio.

En la misma situación podrían encontrarse San Lorenzo, cuyo arquero titular, Orlando Gill, integra la delegación de Paraguay; e Independiente Rivadavia, que tiene a su goleador Alex Arce en el seleccionado guaraní.

Así está el cuadro actual de la Copa Argentina
Así está el cuadro actual de la Copa Argentina

Los restantes equipos que ya clasificaron y esperan en octavos de final son Independiente, Atlético Tucumán, Platense, Vélez Sarsfield, Gimnasia de La Plata, Midland, Banfield, Belgrano, Instituto, Estudiantes de La Plata y Barracas Central.

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