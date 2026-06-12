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Alerta por “El Niño”: Misiones prepara planes de emergencia ante la posibilidad de temporales e inundaciones

La provincia coordinó medidas excepcionales junto con autoridades de Brasil. Estiman que a mediados de julio o principios de agosto podrían tener lugar fenómenos meteorológicos extremos

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Vista aérea de un río marrón desbordado bajo lluvia intensa y cielo nublado. Las orillas están saturadas, con edificios y árboles de una ciudad al fondo.
Municipios de Misiones activaron planes de emergencia ante el riesgo de lluvias extremas e inundaciones por el fenómeno de El Niño en la cuenca del río Uruguay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno y varios municipios de Misiones activaron planes de emergencia ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño provoque lluvias extremas e inundaciones en la cuenca del río Uruguay durante las próximas semanas. Autoridades brasileñas advirtieron que entre fines de julio y mediados de agosto se esperan precipitaciones muy por encima de los valores habituales, lo que podría desencadenar crecidas de magnitud inédita en la región.

Las proyecciones técnicas generan alarma en las localidades ribereñas. Mientras el promedio habitual de lluvias para esta época ronda los 200 milímetros, los escenarios contemplados bajo el fenómeno podrían alcanzar hasta 600 milímetros, el triple del volumen normal. Algunas estimaciones apuntan a que la crecida podría superar incluso a la registrada en 2014, considerada una de las más graves en la memoria reciente de los municipios afectados.

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La respuesta institucional tomó forma a través de reuniones binacionales que reunieron a intendentes argentinos y funcionarios del sur de Brasil. El intercambio permitió compartir información climática, acordar canales de comunicación y diseñar protocolos de actuación conjunta. La coordinación involucra a localidades como El Soberbio, Panambí, Alba Posse y Colonia Aurora, junto a municipios brasileños agrupados en la asociación Amuceleiro, que reúne a 21 comunas del vecino país.

El intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, confirmó a Canal Doce que el municipio activó su comité de crisis, integrado por todas las instituciones locales y con participación de Protección Civil. “Fue una reunión muy positiva porque se habló mucho de la parte de comunicación y compartimos mucha información sobre el fenómeno del Niño”, afirmó. El comité mantendrá reuniones semanales para evaluar escenarios y definir protocolos, con tareas que incluyen relevamientos en sectores vulnerables, identificación de centros de evacuación y planificación logística para el abastecimiento de agua potable y atención sanitaria.

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Leiva subrayó la necesidad de anticiparse a la emergencia sin generar pánico. “No queremos estar improvisando. Nos preocupa prepararnos, definir dónde ubicar a las familias, dónde resguardar sus pertenencias y garantizar cuestiones básicas como el agua potable o las necesidades del hospital”, sostuvo, según informó Canal Doce. Aclaró que por el momento no existen estimaciones concretas sobre el número de posibles evacuaciones en esa localidad.

Las proyecciones sobre el río Uruguay contemplan una crecida que podría superar la inundación de 2014 en localidades ribereñas de Misiones (AMBA)
Las proyecciones sobre el río Uruguay contemplan una crecida que podría superar la inundación de 2014 en localidades ribereñas de Misiones (AMBA)

En Alba Posse, el intendente Lucas Gerhard fue más preciso en sus proyecciones. Según detalló a Misiones Online, entre 400 y 500 personas del área urbana podrían verse obligadas a abandonar sus hogares ante una crecida extraordinaria del río Uruguay. “Tendríamos que evacuar entre 400 y 500 personas que son del pueblo de Alba Posse, que en un eventual fenómeno del Niño quedarían bajo agua”, advirtió.

Gerhard remarcó que la preocupación surgió directamente de los especialistas brasileños. “Supuestamente lo que plantean las autoridades brasileñas, que para serte realista ellos andan un poco más avanzados que nosotros tecnológicamente, es que puede venir más grande la inundación que la del 2014”, alertó, de acuerdo con Misiones Online. El jefe comunal señaló que el municipio trabaja desde hace más de un año en la planificación de una respuesta coordinada, y que el Ministerio de Salud Pública de la provincia ya se encuentra articulando acciones, dado que las inundaciones suelen traer aparejados brotes de enfermedades.

Para alojar a los damnificados, Alba Posse dispone del polideportivo municipal, el SUM, la Casa de la Mujer y los salones cedidos por instituciones religiosas. El municipio conformó además una comisión local de Protección Civil integrada por fuerzas de seguridad, organismos de emergencia e integrantes del sistema sanitario. Gerhard recordó que muchos vecinos ya trasladaron sus viviendas a sectores más elevados tras la crecida de 2014, lo que reduciría el impacto en zonas rurales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante las reuniones binacionales fue el nivel de desarrollo tecnológico de Brasil en materia de monitoreo climático. Leiva destacó que, tras la catástrofe que sufrió ese país, se realizó una inversión millonaria en infraestructura meteorológica. “Brasil tiene un desarrollo climatológico impresionante. Hoy cuentan con radares que alcanzan hasta 400 kilómetros, capaces de detectar tormentas, granizo, lluvias y vientos", señaló a Canal Doce. Los organismos brasileños compartieron contactos y manifestaron disposición para colaborar con las autoridades misioneras.

En el marco de las reuniones, también se acordó gestionar una audiencia conjunta con las autoridades de la represa Foz do Chapecó, cuya operación incide directamente en los niveles del río Uruguay. La iniciativa busca sumar a los operadores del embalse a la cadena de alerta temprana que se está consolidando entre ambos países.

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