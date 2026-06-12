Antonio Aracre: “Hay una parte de la sociedad que tiene problemas en el día a día”

Antonio Aracre, advirtió sobre los riesgos de una devaluación brusca del tipo de cambio.

El economista y exasesor presidencial, Antonio Aracre, pasó por los estudios de Infobae en Vivo y analizó los principales indicadores de la economía argentina. Entre los temas que abordó, se destacó su lectura sobre el dato de inflación de mayo y su diagnóstico sobre una economía que crece de manera desigual: con sectores exportadores en auge, pero con una porción de la sociedad que todavía no llega a fin de mes.

Para Aracre, el número más relevante del informe de inflación de mayo no fue el índice general, sino la inflación núcleo, que marcó 1,9%. “Me gusta más el 1,9% de la núcleo que el 2,1% del IPC general”, dijo, y explicó por qué ese indicador importa más entre los economistas: “Es lo que miramos todos los economistas nerd. Qué sucede debajo de la inflación cuando sacás los regulados y estacionales, que son ruido numérico pero que no te dicen nada de lo que está pasando monetariamente en los comercios”.

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El dato, según su análisis, fue positivo porque perforó una barrera que parecía difícil de romper. “Rompió esa pared del 2% que parecía inquebrantable”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que en el desglose por rubros persiste una dinámica preocupante: los servicios siguen siendo los que más suben. “Todos los servicios —salud, educación, comunicación— están del lado izquierdo de las barritas”, indicó, en referencia a los rubros con mayor incremento.

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La inercia de los servicios

Sobre ese punto, Aracre reconoció que tiene una diferencia con el pensamiento económico más ortodoxo. “Acá cometo un pecado de heterodoxia fuerte para mis colegas liberales”, advirtió antes de desarrollar su argumento: “Me parece muy difícil frenar la inercia de los servicios. No así la inercia de los bienes, porque tenés más herramientas para frenar la inflación en los bienes, como por ejemplo la apertura comercial".

El economista señaló que la inflación en servicios —salud, comunicaciones, prepagas— es la más difícil de frenar porque se retroalimenta mes a mes y opera en mercados con pocos actores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema con los servicios, explicó, es estructural. “Tenés esa cosa de que te miran para el mes anterior y se te va retroalimentando. En otros países podés elegir a quién le comprás la luz, por ejemplo. Pero acá son oligopolios”, apuntó el economista.

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Su propuesta, que calificó de heterodoxa, es convocar a los prestadores de servicios regulados a una mesa de negociación. “Los invitaría a una mesa porque no son tantos. Si pensás en términos de regulados —cable, comunicaciones, prepagas— no es tan difícil sentarlos y decir qué podemos hacer para ponerle un coto a esta retroalimentación", señaló.

Una economía con dos velocidades

Más allá de la inflación, Aracre desarrolló lo que considera el problema de fondo de la economía argentina actual: un crecimiento que no llega de manera uniforme a toda la sociedad.

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Describió una economía con “una patita para arriba” en los sectores exportadores —minería, energía, agro— y una situación más estancada en los vinculados al mercado interno: construcción, comercio e industria.

El sector de la construcción es uno de los que muestra una tendencia más estancada dentro de una economía que, según Aracre, crece principalmente por el empuje exportador pero no de manera uniforme. (Canva)

Esa disparidad tiene consecuencias concretas para buena parte de los argentinos. “Está muy bien que crezcamos en base a las exportaciones, con eso eliminamos la restricción externa, que es un grave problema de los últimos 10 años para crecer sustentablemente. Pero hay una parte de la economía y hay una parte de la sociedad, por lo tanto, que no está vinculada directamente a esos sectores y que tiene problemas en el día a día”, sostuvo. Y precisó: “En el caso de la gente para llegar a fin de mes, estoy hablando de la clase media baja; y en el caso de los empresarios, para medianamente seguir.”

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El tipo de cambio y los riesgos de una devaluación

En ese contexto, Aracre se refirió a la posibilidad —que algunos sectores reclaman— de subir el tipo de cambio para favorecer a las industrias que compiten con las importaciones. Su postura fue clara: hacerlo de golpe sería un error con consecuencias graves.

“Vos podés decir ‘subo el tipo de cambio’ porque de esa manera hago que la industria y la construcción sean más competitivas, pero eso tiene efectos negativos por el otro lado”, advirtió. Un salto cambiario brusco, en su análisis, “te genera un salto inflacionario que va a repercutir directamente en la gente que menos dinero tiene, se le van a encarecer los precios y por lo tanto va a tener un impacto en la pobreza", reconoció.

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Sí consideró viable la estrategia de emitir pesos para comprar reservas, siempre que esa emisión sea esterilizada. “Como los esterilizás, no tiene efecto monetario”, explicó.

El caso Adorni

Aracre se refirió al caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en las últimas horas admitió haber ocultado activos al fisco. En ese sentido, consideró que el episodio tendrá consecuencias políticas, aunque acotadas al electorado que Milei necesita para una eventual reelección.

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Aracre consideró que el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pasará factura al gobierno entre el electorado de centro que Milei necesita para una eventual reelección.

“Hay una parte de la gente que lo votó a Javier Milei y con la cual pudo sumar ese 57%, que no es núcleo duro, que es mucha gente del centro que no pertenece a nada, que trata de vivir en un país medianamente normal, que no son demasiado politizados, que miran un poco la economía y los valores democráticos”, analizó. Para Aracre, ese segmento es el que podría pasarle factura al gobierno. “Es muy difícil que ese 20% que no es núcleo duro no le pase una factura”, afirmó.