Costa Rica

Asamblea Legislativa de Costa Rica devuelve lista de candidatos a magistrado suplente a la Corte Suprema tras no alcanzar consenso

El Plenario Legislativo resolvió devolver a la Corte Suprema de Justicia la lista de dieciocho aspirantes a magistrado suplente de la Sala Constitucional, luego de once votaciones sin lograr el respaldo necesario

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Primer plano de un folder con la frase 'CANDIDATOS MAGISTRADOS SUPLENTES' en letras negras, con el plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica desenfocado al fondo.
El Plenario Legislativo acordó devolver la lista de candidatos a magistrado suplente de la Sala Constitucional tras no alcanzar el consenso necesario en once votaciones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una votación de veintinueve a veintiséis, el Plenario Legislativo acordó devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de dieciocho candidatos a magistrado suplente de la Sala Constitucional, tras realizar once procesos de votación en los que ninguno de los postulantes alcanzó los treinta y ocho votos requeridos para ser electo. La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso de nombramientos en el máximo tribunal constitucional del país.

La medida fue impulsada principalmente por la bancada oficialista, cuyo jefe justificó la devolución de la lista y la solicitud de un nuevo proceso. “Vamos a tener la oportunidad de cumplir con los objetivos que de una u otra manera el reglamento de la Asamblea Legislativa establece. Por eso, esta moción busca crear el espacio necesario y darnos a todos la oportunidad de hacer un proceso que nos conste a todos y cada uno de nosotros. Que cada uno pueda participar, eh, representado en la Comisión de Nombramientos, cada uno de los partidos políticos, que podamos analizar los nombres que la Corte envía, que podamos nosotros de primera mano saber quiénes son, cuáles son sus atestados, pero particularmente nos va a dar a nosotros la oportunidad de hacer las preguntas adecuadas que se requieren para poder saber quiénes van a ser elegidos”, indicó Nogui Acosta.

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Desde la oposición, representantes de distintos partidos cuestionaron la forma en que se procedió y expresaron preocupación por la falta de avance en el proceso de selección. “Si hay motivaciones de peso, hay motivaciones objetivas, señálenlas, discutámoslas. Hubo un procedimiento y aquí estamos en ese procedimiento. Pero en lugar de eso, han utilizado una mayoría para impedir que el país avance y impedir que el Poder Judicial tenga los magistrados que necesita para conocer las causas de millones de costarricenses que asistimos al Poder Judicial”, reclamó Antonio Trejos del Frente Amplio.

La bancada oficialista defendió la devolución de la nómina de dieciocho aspirantes, argumentando la importancia de un proceso participativo dentro de la Asamblea Legislativa. Cortesía: Asamblea Legislativa
La bancada oficialista defendió la devolución de la nómina de dieciocho aspirantes, argumentando la importancia de un proceso participativo dentro de la Asamblea Legislativa. Cortesía: Asamblea Legislativa

Otro de los representantes de la oposición dejó constancia en el acta legislativa de su preocupación tras la decisión adoptada. “Dejo constancia de nuestra preocupación por lo que acaba de pasar. Dejo constancia de nuestra, eh, de nuestro reclamo por la falta de, por la falta que se ha hecho el reglamento y, eh, tomaremos las acciones que correspondan en adelante. Gracias”, afirmó durante su intervención, Álvaro Ramirez, del Partido Liberación Nacional.

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El proceso de elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional exige una mayoría calificada de treinta y ocho votos. La falta de consenso y el reiterado fracaso en las votaciones evidenciaron el grado de fragmentación política y la complejidad que caracteriza el actual panorama legislativo. Según la dinámica establecida, la devolución de la lista a la Corte Suprema de Justicia abre dos caminos posibles: que la Corte decida reenviar la misma nómina de dieciocho postulantes o que, en su lugar, convoque un nuevo concurso para remitir una lista alternativa a la Asamblea Legislativa.

Ahora será decisión de la Corte Suprema de Justicia reenviar la misma lista de postulantes o abrir un nuevo concurso para seleccionar candidatos a la suplencia constitucional. (Wikipedia)
Ahora será decisión de la Corte Suprema de Justicia reenviar la misma lista de postulantes o abrir un nuevo concurso para seleccionar candidatos a la suplencia constitucional. (Wikipedia)

Este episodio resalta el peso del reglamento interno de la Asamblea, que establece procedimientos específicos para garantizar la transparencia y la participación de todas las fuerzas políticas en la designación de magistrados. La Comisión de Nombramientos, integrada por representantes de los diferentes partidos, tendrá un papel central si la Corte opta por reiniciar el proceso.

La incertidumbre respecto al desenlace y los próximos pasos de la Corte Plena mantiene en pausa la definición de los suplentes en la Sala Constitucional, mientras el Poder Judicial continúa a la espera de completar su integración y atender las causas pendientes de millones de ciudadanos.

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