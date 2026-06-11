Honduras: Emiten Alerta Verde para línea costera del Litoral Caribe y 11 departamentos debido a Cristina

Copeco emitió Alerta Verde para el litoral Caribe e Islas de la Bahía por oleaje alterado. Las lluvias continúan afectando varias regiones del territorio hondureño. (Foto: Copeco)

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió este jueves Alerta Verde para la línea costera del litoral Caribe y el departamento de Islas de la Bahía debido al oleaje alterado provocado por las condiciones atmosféricas que continúan afectando el territorio hondureño.

Asimismo, las autoridades extendieron la Alerta Verde en los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle, debido a las lluvias persistentes y el riesgo de inundaciones, derrumbes y crecidas de ríos y quebradas.

La medida estará vigente durante 24 horas a partir de la 1:00 de la tarde de este jueves 11 de junio, según el comunicado oficial emitido por Copeco.

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De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), los remanentes de la tormenta Cristina continúan generando condiciones inestables en gran parte de Centroamérica, provocando lluvias de moderadas a fuertes principalmente en las regiones suroriental, oriental y occidental de Honduras.

Las autoridades explicaron que el oleaje alterado en el Caribe hondureño es producto de los vientos sostenidos provenientes del sureste y este, los cuales soplan desde el mar Caribe hasta la península de Yucatán, ocasionando condiciones peligrosas para las actividades marítimas.

Los remanentes de Cristina continúan generando lluvias en distintas zonas del país. (FOTO: Choluteca.net)

Ante este panorama, Copeco hizo un llamado urgente a la población para mantener las medidas de prevención y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas.

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Entre las principales recomendaciones emitidas por el organismo de protección civil se encuentra no cruzar ríos, quebradas o vados crecidos, así como mantener vigilancia permanente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Además, se pidió a la ciudadanía asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento, especialmente en sectores donde las ráfagas podrían intensificarse durante las próximas horas.

Las autoridades también recomendaron extremar las precauciones en las actividades marítimas y de pesca artesanal en el Golfo de Fonseca, debido al comportamiento irregular del mar y al incremento del oleaje.

Copeco indicó que la población costera debe mantenerse atenta al comportamiento del mar durante la marea alta prevista entre las 10:00 y las 11:00 de la noche, ya que podrían registrarse afectaciones en sectores vulnerables.

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Asimismo, se reiteró la restricción para la navegación de embarcaciones pequeñas y medianas mientras persistan las condiciones adversas en ambos litorales del país.

La AMDC trasladó temporalmente las jornadas de bacheo al horario diurno. Trabajadores municipales continúan labores de mantenimiento vial en la capital. (Foto: Proceso Digital)

AMDC traslada jornadas de bacheo al horario diurno por lluvias nocturnas

En medio de las condiciones climáticas que afectan la capital hondureña, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que las jornadas de bacheo que normalmente se realizan en horario nocturno serán trasladadas temporalmente al día debido a las lluvias registradas durante las noches en los últimos días.

La comuna capitalina explicó que esta medida busca garantizar la continuidad de los trabajos de mantenimiento vial y evitar retrasos en las intervenciones programadas en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

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Las autoridades municipales detallaron que las labores de reparación se ejecutarán únicamente en zonas donde no se generen afectaciones significativas al tránsito vehicular, con el objetivo de mantener la movilidad y reducir las molestias para conductores y peatones.

La AMDC señaló que una vez mejoren las condiciones climáticas, las jornadas nocturnas de bacheo serán retomadas de manera habitual para continuar fortaleciendo la infraestructura vial de la capital sin afectar el tráfico diario.

Copeco reiteró que mantendrá vigilancia permanente sobre las condiciones climáticas y no descartó ampliar o modificar los niveles de alerta dependiendo de la evolución de las lluvias y del comportamiento del oleaje en las próximas horas.

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