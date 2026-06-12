El homenaje a Nery Pumpido en el Estadio Azteca a 40 años del título de Argentina en México 86: el guiño a Maradona

El presidente de Conmebol resaltó el homenaje que le hicieron al ex arquero

El ex arquero de la selección argentina Nery Pumpido fue homenajeado este jueves en el Estadio Azteca durante el entretiempo del partido entre México y Sudáfrica, correspondiente al Mundial 2026, en un acto organizado por la FIFA para conmemorar los 40 años de la conquista albiceleste en suelo mexicano.

Pumpido, actual Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), fue invitado al centro del campo de juego, donde recibió el aplauso de los presentes en representación de todo el plantel que en 1986 levantó la Copa del Mundo bajo la conducción de Carlos Bilardo y con Diego Maradona como figura.

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“Estoy agradecido a este estadio y a este país, que me dieron el mejor título del mundo hace 40 años”, expresó el exarquero desde el césped del mismo estadio donde alcanzó el mayor logro de su carrera. También evocó el gol que inmortalizó a Maradona ante Inglaterra: “En este arco, Diego Maradona hizo el mejor gol de todos los tiempos. Recuerdo aquel día con mucha emoción. Es algo que nunca se olvida”.

Pumpido y Alejandro Domínguez tras el homenaje que le hicieron al ex arquero

La emoción de Pumpido fue visible al volver a pisar ese escenario. “Es la mejor copa que uno puede levantar. Volver a esta cancha, donde salí campeón hace 40 años, me genera una enorme felicidad”, afirmó.

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El reconocimiento se extendió fuera del campo. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, publicó en sus redes sociales un video en el que le dedicó unas palabras al exarquero. “Hoy le tocó a Nery recibir un reconocimiento a él personalmente, pero en nombre de toda esa selección del 86, de toda la Argentina, de todo el continente sudamericano”, señaló el dirigente. Domínguez destacó además el vínculo de Pumpido con la institución que conduce: “Orgullosísimo de que Nery sea parte de nuestra Conmebol, sea parte de la gente que hizo la historia, que nos enseñó a creer en grande”.

“Nos llena de orgullo el reconocimiento que recibiste por tu trayectoria en el estadio Azteca, un lugar mítico para vos. Hace 40 años, en este mismo campo de juego, te consagraste campeón del mundo con la Selección Argentina, una de las páginas más brillantes de la historia del fútbol mundial y sudamericano, un hito que lograste como parte de un equipo inolvidable siempre Creyendo en Grande”, escribió luego en su cuenta de X (antes Twitter).

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Ante las palabras del presidente de la Conmebol, Pumpido respondió con brevedad y afecto: “Gracias. Te quiero mucho”. La selección argentina conquistó el título en México 86 con dos goles de Maradona a Inglaterra en cuartos de final —el de la mano y el considerado el mejor de la historia de los Mundiales— y venció a Alemania en la final por 3 a 2, con tantos de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

Por otro lado, Domínguez también palpitó el inicio de la justa ecuménica para los equipos de la Conmebol. “Ya por empezar este Mundial que genera muchas expectativas, pero sobre todo para nosotros los sudamericanos, que por primera vez vamos a tener seis selecciones. Y las seis selecciones tienen las condiciones de creer en grande y llegar a la final. En particular, yo sueño, cuando termine este Mundial, volver con la copa a casa. Los quiero mucho y seguimos en contacto”, sostuvo el dirigente de la entidad.

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