Liam Neeson a los 73: claves de una longevidad saludable basada en ejercicios sencillos y constancia

Liam Neeson inicia sus días en Central Park con caminatas de más de 12 kilómetros, reforzando su disciplina y estado físico a los 73 años (Foto by Vianney Le Caer/Invision/AP, Archivo)

La mañana apenas comienza en Nueva York y Liam Neeson avanza a paso firme por los senderos del Central Park, acompañado por un viejo amigo y el rumor lejano del tráfico urbano.

La imagen, repetida incontables veces a lo largo de los últimos años, resume un aspecto poco conocido del actor: la disciplina silenciosa con la que, a los 73 años, sostiene un estado físico que lo mantiene vigente en la élite hollywoodense.

La clave trasciende el gimnasio y las dietas milagrosas, y se apoya en la constancia de hábitos sencillos.

Una rutina de ejercicios simple pero inflexible

El método del actor de La lista de Schindler no busca la espectacularidad. No se somete a rutinas de alto impacto ni replica las tablas de entrenamiento de actores más jóvenes dentro del cine de acción.

El actor elige ejercicios funcionales y evita rutinas de alto impacto, adaptando su entrenamiento a las necesidades de un cuerpo maduro (Escena de Búsqueda Implacable)

Su enfoque privilegia movimientos básicos y funcionales, adaptados a las exigencias de un cuerpo maduro. El actor comienza el día con una caminata de unos 12,8 kilómetros, recorrido habitual que realiza al aire libre y muchas veces en compañía, para aprovechar el estímulo social y la regularidad del ejercicio aeróbico.

“Cuando estoy en la ciudad, camino alrededor del parque con un compañero, hago una vuelta extra y las usuales y aburridas sentadillas y lagartijas”, comentó Neeson en una entrevista a GQ. Esta rutina favorece la resistencia cardiovascular y la movilidad, dos condiciones esenciales para afrontar los desafíos físicos de la industria cinematográfica a esa edad.

Fuerza y resistencia fuera del gimnasio

A diferencia de otros actores, Neeson mantiene sus ejercicios alejados del entorno del gimnasio. Prefiere las ejercitaciones con peso corporal porque brindan versatilidad y pueden realizarse en cualquier sitio: flexiones, sentadillas, dominadas, y el uso esporádico de mancuernas. Esta decisión elimina obstáculos logísticos y contribuye a una constancia que pocos pueden igualar.

Su preparación física, dirigida por el entrenador Mark Vanselow, se intensifica antes de los rodajes, enfocándose en el fortalecimiento del core y la regularidad REUTERS/Maja Smiejkowska

El entrenador personal de Neeson, Mark Vanselow, detalló que el actor acentúa su preparación física en los meses previos a un rodaje importante, sumando intensidad a las sesiones y concentrándose en la preparación para las coreografías de acción. El propio Vanselow indicó a Men’s Health España que el secreto no radica en cargas extremas, sino en la regularidad y el trabajo consciente sobre el “core” o zona media del cuerpo. “Siempre puedes salir a correr por unos minutos, hacer lagartijas, sentadillas y estiramientos. Los ejercicios de centro son clave”, sostuvo el preparador físico.

Nutrición: calidad antes que cantidad

La alimentación del protagonista de Venganza también sigue principios sencillos. Si bien nunca se consideró “fanático” de las dietas, como remarcó el propio actor a la prensa, su régimen privilegia la moderación y el consumo de productos frescos y naturales. Prioriza las proteínas de alta calidad (carnes magras, pescados, huevos), el consumo regular de verduras y una fuerte reducción de carbohidratos simples.

La dieta de Neeson evita los extremos: privilegia proteínas de calidad, verduras frescas y reduce carbohidratos simples, ajustándose incluso durante la filmación REUTERS/Isabel Infantes

Durante una entrevista en la cadena británica Radio 5, Neeson relató un inconveniente de salud: “Tenía dolores y calambres en la pierna por la noche”. Luego de consultar con un especialista y analizar su dieta, realizó un cambio simple que marcó la diferencia: reemplazó el café tradicional por la versión descafeinada y los calambres disminuyeron notablemente.

“Me mantengo alejado de los carbohidratos cuando puedo, busco proteínas saludables y agrego verduras”, explicó su entrenador. Incluso durante los rodajes, cuando la logística complica las buenas decisiones alimentarias, mantiene la disciplina gracias a una planificación previa.

El valor del descanso y la actitud

Liam declaró en diversas entrevistas que el descanso y la actitud ante la vida afectan directa y profundamente la energía, el ánimo y la capacidad de recuperación, temas clave para una carrera longeva. Dormir bien, mantenerse activo y evitar el estrés innecesario componen la tríada de hábitos saludables que defiende el actor.

A sus 73 años, Neeson demuestra que la perseverancia, el sentido común y el apego a los hábitos diarios son tan determinantes como las rutinas sofisticadas para quienes buscan preservar la vitalidad en la madurez.