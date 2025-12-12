Generación Silver

Liam Neeson a los 73: claves de una longevidad saludable basada en ejercicios sencillos y constancia

Caminatas al aire libre y hábitos funcionales forman el núcleo de la rutina del actor, que evita los regímenes estrictos

Liam Neeson inicia sus días
Liam Neeson inicia sus días en Central Park con caminatas de más de 12 kilómetros, reforzando su disciplina y estado físico a los 73 años (Foto by Vianney Le Caer/Invision/AP, Archivo)

La mañana apenas comienza en Nueva York y Liam Neeson avanza a paso firme por los senderos del Central Park, acompañado por un viejo amigo y el rumor lejano del tráfico urbano.

La imagen, repetida incontables veces a lo largo de los últimos años, resume un aspecto poco conocido del actor: la disciplina silenciosa con la que, a los 73 años, sostiene un estado físico que lo mantiene vigente en la élite hollywoodense.

La clave trasciende el gimnasio y las dietas milagrosas, y se apoya en la constancia de hábitos sencillos.

Una rutina de ejercicios simple pero inflexible

El método del actor de La lista de Schindler no busca la espectacularidad. No se somete a rutinas de alto impacto ni replica las tablas de entrenamiento de actores más jóvenes dentro del cine de acción.

El actor elige ejercicios funcionales
El actor elige ejercicios funcionales y evita rutinas de alto impacto, adaptando su entrenamiento a las necesidades de un cuerpo maduro (Escena de Búsqueda Implacable)

Su enfoque privilegia movimientos básicos y funcionales, adaptados a las exigencias de un cuerpo maduro. El actor comienza el día con una caminata de unos 12,8 kilómetros, recorrido habitual que realiza al aire libre y muchas veces en compañía, para aprovechar el estímulo social y la regularidad del ejercicio aeróbico.

“Cuando estoy en la ciudad, camino alrededor del parque con un compañero, hago una vuelta extra y las usuales y aburridas sentadillas y lagartijas”, comentó Neeson en una entrevista a GQ. Esta rutina favorece la resistencia cardiovascular y la movilidad, dos condiciones esenciales para afrontar los desafíos físicos de la industria cinematográfica a esa edad.

Fuerza y resistencia fuera del gimnasio

A diferencia de otros actores, Neeson mantiene sus ejercicios alejados del entorno del gimnasio. Prefiere las ejercitaciones con peso corporal porque brindan versatilidad y pueden realizarse en cualquier sitio: flexiones, sentadillas, dominadas, y el uso esporádico de mancuernas. Esta decisión elimina obstáculos logísticos y contribuye a una constancia que pocos pueden igualar.

Su preparación física, dirigida por
Su preparación física, dirigida por el entrenador Mark Vanselow, se intensifica antes de los rodajes, enfocándose en el fortalecimiento del core y la regularidad REUTERS/Maja Smiejkowska

El entrenador personal de Neeson, Mark Vanselow, detalló que el actor acentúa su preparación física en los meses previos a un rodaje importante, sumando intensidad a las sesiones y concentrándose en la preparación para las coreografías de acción. El propio Vanselow indicó a Men’s Health España que el secreto no radica en cargas extremas, sino en la regularidad y el trabajo consciente sobre el “core” o zona media del cuerpo. “Siempre puedes salir a correr por unos minutos, hacer lagartijas, sentadillas y estiramientos. Los ejercicios de centro son clave”, sostuvo el preparador físico.

Nutrición: calidad antes que cantidad

La alimentación del protagonista de Venganza también sigue principios sencillos. Si bien nunca se consideró “fanático” de las dietas, como remarcó el propio actor a la prensa, su régimen privilegia la moderación y el consumo de productos frescos y naturales. Prioriza las proteínas de alta calidad (carnes magras, pescados, huevos), el consumo regular de verduras y una fuerte reducción de carbohidratos simples.

La dieta de Neeson evita
La dieta de Neeson evita los extremos: privilegia proteínas de calidad, verduras frescas y reduce carbohidratos simples, ajustándose incluso durante la filmación REUTERS/Isabel Infantes

Durante una entrevista en la cadena británica Radio 5, Neeson relató un inconveniente de salud: “Tenía dolores y calambres en la pierna por la noche”. Luego de consultar con un especialista y analizar su dieta, realizó un cambio simple que marcó la diferencia: reemplazó el café tradicional por la versión descafeinada y los calambres disminuyeron notablemente.

“Me mantengo alejado de los carbohidratos cuando puedo, busco proteínas saludables y agrego verduras”, explicó su entrenador. Incluso durante los rodajes, cuando la logística complica las buenas decisiones alimentarias, mantiene la disciplina gracias a una planificación previa.

El valor del descanso y la actitud

Liam declaró en diversas entrevistas que el descanso y la actitud ante la vida afectan directa y profundamente la energía, el ánimo y la capacidad de recuperación, temas clave para una carrera longeva. Dormir bien, mantenerse activo y evitar el estrés innecesario componen la tríada de hábitos saludables que defiende el actor.

A sus 73 años, Neeson demuestra que la perseverancia, el sentido común y el apego a los hábitos diarios son tan determinantes como las rutinas sofisticadas para quienes buscan preservar la vitalidad en la madurez.

