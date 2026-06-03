La decisión clave que debe tomar Bielsa en Uruguay para el Mundial tras confirmarse la lesión de una figura

Marcelo Bielsa deberá decidir si continúa manteniendo al futbolista entre los convocados (AP)

La selección de Uruguay enfrenta una situación compleja a pocos días del debut en el Mundial 2026 tras confirmarse que Giorgian de Arrascaeta sufrió un desgarro en el gemelo durante un entrenamiento en el Complejo Celeste, hecho que pone en duda su presencia en la cita mundialista. Según reportó El País de Uruguay, la lesión lo mantendrá fuera de las canchas al menos durante los próximos 21 días, comprometiendo su participación en la fase de grupos del torneo internacional.

El periodista uruguayo Rodrigo Vázquez informó que el futbolista “no pudo terminar la sesión de entrenamientos con el conjunto charrúa producto de molestias musculares”. Vázquez subrayó que Facundo Torres, que se encuentra descansando en el país, figura como principal candidato a sustituirlo. A pesar de que en Uruguay también se mencionó como alternativas Tiago Palacios y Nico Fonseca, el ex Peñarol y Orlando City –hoy en Palmeiras– es el nombre designado para ingresar de emergencia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida, De Arrascaeta, de 32 años y actual jugador de Flamengo, se retiró de la práctica tras experimentar molestias musculares. El diagnóstico fue confirmado por el equipo médico de la selección y ratificado más tarde en una mutualista, estableciendo la existencia de un desgarro en el gemelo. La noticia generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, quien aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el reemplazo del futbolista en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

El futbolista se lesionó durante un entrenamiento (Reuters)

Según lo informado, De Arrascaeta estaba entrenando sin someterse a la oposición o al choque porque se encontraba en proceso de recuperación de una fractura de clavícula, lesión que había sufrido el 29 de abril durante un partido con Flamengo. El futbolista buscaba alcanzar el mejor estado físico posible para el debut de la selección en el Mundial, aunque el propio Marcelo Bielsa había advertido el lunes que, pese a la evolución favorable, “los tiempos de una lesión ósea de clavícula no son posibles de no cumplir, aunque se sienta muy bien”.

PUBLICIDAD

El nuevo desgarro implica una recuperación estimada de un mes, periodo que coincide con el inicio de los octavos de final del Mundial, instancia que Uruguay podría disputar entre el 2 y el 3 de julio si clasifica primero o segundo en su grupo. Si la selección termina tercera, su participación en la siguiente ronda se adelantaría incluso unos días. Además, las recomendaciones médicas indican que el jugador no puede exponer la clavícula a fricción hasta el viernes 12 de junio.

Este contexto deja a De Arrascaeta fuera de la fase de grupos y obliga al entrenador argentino a decidir si mantiene al futbolista en la lista para tenerlo disponible en los cruces directos, o si lo reemplaza por otro convocado. El nombre de Facundo Torres aparece como principal candidato para ocupar una eventual vacante. Torres había quedado fuera de la nómina definitiva “por motivos futbolísticos”.

PUBLICIDAD

Facundo Torres es el apuntado en el caso de una sustitución (AP)

El precedente inmediato en la selección uruguaya se remonta a 2022, cuando el entonces técnico Diego Alonso incluyó a Ronald Araujo en la lista de convocados para el Mundial de Qatar pese a una lesión sufrida dos meses antes. En esa oportunidad, el cuerpo técnico lo preparaba para octavos de final, pero Uruguay no logró avanzar de ronda y el defensor no volvió a jugar hasta el año siguiente.

La selección de Uruguay ya conoce su hoja de ruta en el Grupo H del Mundial 2026, junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. El debut está previsto para el lunes 15 de junio ante el equipo saudí en el Hard Rock Stadium de Miami, seguido por el enfrentamiento con Cabo Verde el 21 de junio. El cierre de la fase inicial será ante España el 26 de junio en el Estadio Guadalajara de México, en un compromiso que podría definir el pase a los octavos de final.

PUBLICIDAD