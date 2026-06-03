La lista de jugadores que la AFA “bloqueó” por fuera de la nómina de 26 que ya fueron convocados por Scaloni para el Mundial

Lionel Scaloni tiene un grupo de futbolistas en reserva ante alguna baja (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Argentina se prepara para afrontar los amistosos ante Honduras e Islandia, previos al debut del 16 de junio contra Argelia por la Copa del Mundo. La nómina de 26 convocados para el torneo está cerrada desde hace días, pero las luces de alerta sobre algunos lesionados obligan a poner el ojo en una decisión administrativa que en el futuro podría ser trascendental. La AFA “bloqueó”, en total, a 35 futbolistas para la cita en Estados Unidos. Es decir, hay nueve apellidos que fueron advertidos previamente que están bajo el radar ante algún imponderable como sucedió en la previa de Qatar 2022 con Nico González y Joaquín Correa, quienes a último momento fueron reemplazados por Thiago Almada y Angel Correa.

Como adelantó Infobae, el cuerpo técnico planteará un escenario de exigencia para cerciorarse de que todos los jugadores llegarán al debut en condiciones de defender la corona obtenida hace tres años y medio. Sin embargo, ante la incertidumbre lógica de ese proceso, se realizó previamente este movimiento con un grupo que está de licencia, pero no se tomó vacaciones a la expectativa de un posible llamado.

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Además de los 26 que ya trabajan aquí en Estados Unidos, la selección argentina tiene a otros nueve hombres en las gateras, varios de los cuales están junto al plantel, en la “recámara” del entrenador. Dentro de esa lista de nueve “bloqueados” están Emiliano Buendía (Aston Villa), Matías Soulé (Roma), Máximo Perrone (Como), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Agustín Giay (Palmeiras), Tomás Aranda (Boca) y Santiago Beltrán (River). Justamente a Beltrán, Capaldo, Giay y Aranda, con chances reglamentarias de ser incluidos en la planilla oficial, se les sumaron los juveniles Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Joaquín Freitas (River).

El reglamento de la FIFA establece que en caso de sustituir a un futbolista por “lesión grave o enfermedad” se debe realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA” aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”. La nómina definitiva sólo podrá estar compuesta por “jugadores que formaban parte de la lista provisional” de 55 apellidos que Scaloni difundió días atrás. Bajo estos parámetros, el DT tiene tiempo para modificar la nómina hasta el lunes 15 de junio, un día antes del estreno contra Argelia en Kansas City.

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Emiliano Buendía, uno de los argentinos que no están convocados pero figura en la lista de "bloqueados" (Foto: Reuters/Umit Bektas)

Este plan de acción de la AFA no significa que vayan a darse cambios en la lista final para el Mundial. Incluso, hoy en día el cuerpo técnico sostiene la firme idea de iniciar el torneo con los 26 convocados de manera formal. Pero incluso con esta convicción, saben que no hay espacio para las improvisaciones y pusieron debajo del radar a otros nueve apellidos que podrían ser esos reemplazantes de emergencia si algún jugador no llega a término a nivel físico o deportivo.

Lionel Scaloni activó en Estados Unidos un plan de trabajo exigente para llevar a Argentina al debut en la mejor condición posible, mientras gestiona las cargas, recupera lesionados y ensaya un primer equipo de cara al amistoso de este sábado contra Honduras, en College Station, en el estado de Texas. La preparación se concentró en una ventana de 14 días hasta el estreno en el Kansas City Stadium, con dos amistosos previos ante los hondureños e Islandia que le servirán al cuerpo técnico para medir el estado real del plantel y darles rodaje a todos o casi todos los futbolistas antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

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En los primeros movimientos en el centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, bunker deportivo de la selección argentina en Estados Unidos, Scaloni paró un once con Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez. Ese ensayo no garantiza la formación para enfrentar a Honduras este sábado 6 de junio en el Kyle Field de la Universidad de Texas, pero sí muestra el grupo de jugadores que el entrenador tuvo disponibles en Kansas City. También expone una situación puntual en el lateral derecho: la presencia de Capaldo como alternativa de emergencia mientras Molina y Montiel, los dos principales especialistas del puesto, atraviesan la parte final de sus rehabilitaciones.

El DT todavía no cuenta en plenitud con Emiliano Dibu Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nico Paz, Leandro Paredes y Lionel Messi. La idea del cuerpo técnico es que contra Islandia, el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, todos sumen minutos, incluidos los futbolistas que hoy trabajan con cargas diferenciadas. Paz, de 21 años, atraviesa la última etapa de recuperación y el cuerpo técnico lo tiene como un comodín importante para la cita mundialista como lo fueron Enzo Fernández, Julián Álvarez o Alexis Mac Allister en Qatar 2022.

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El búnker de la Scaloneta en Kansas City

En las últimas horas, Cristian Romero y Julián Álvarez comenzaron a entrenarse a la par del resto y con la pelota, mientras que Messi, Montiel, Paredes, Molina y Dibu Martínez continuaron con tareas aparte. En ese escenario, Capaldo y Agustín Giay aparecen en Estados Unidos como variantes externas para el lateral derecho, aunque el plan sigue siendo respetar los lugares de los 26 confirmados para la Copa del Mundo.

Cuti Romero podría sumar algunos minutos recién ante Islandia. Messi también apunta a ese partido y hoy no figura entre los nombres con posibilidades de actuar ante Honduras. La misma lógica se aplica a Molina y Montiel. Los dos laterales derechos llegarían al campo el martes 9 para alcanzar el debut mundialista con competencia encima. El caso más sensible es el de Emiliano Martínez, que sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha el 20 de mayo durante la final de la Europa League con Aston Villa. La proyección es que vuelva a ocupar el arco recién en el debut contra Argelia.

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LA LISTA DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Defensores: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (River Plate), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

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Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Calcio Como 1907), José Manuel López (Palmeiras) y Lautaro Martínez (Inter Milán).

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Crédito diseño de imágenes: Infobae - Cristian Méndez