Tecnología robótica y cirugías complejas marcan el inicio de funciones en el nuevo Hospital Rosales de El Salvador

El cuerpo médico del Hospital Rosales realizó las primeras intervenciones complejas y de emergencia durante la madrugada posterior a la apertura del complejo (Cortesía Alexia Rivas).

El sistema de salud pública de El Salvador ha dado un giro histórico tras la inauguración del nuevo edificio del Hospital Nacional Rosales (HNR). El moderno complejo médico, habilitado oficialmente por el presidente Nayib Bukele el pasado lunes 1 de junio en el marco del inicio del segundo año de su segundo mandato (y séptimo año de gestión general), ya se encuentra operando a su máxima capacidad.

Desde tempranas horas de la mañana de ayer, cientos de pacientes acudieron masivamente a las instalaciones para recibir tratamientos especializados y realizarse exámenes de laboratorio. Sin embargo, el verdadero termómetro del éxito de esta obra se vivió en los quirófanos durante sus primeras horas de apertura.

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El movimiento en el área de emergencias del Nuevo Hospital Rosales no dio tregua. Durante la madrugada del martes 2 de junio, apenas unas horas después del corte de cinta, el cuerpo médico de la institución realizó con éxito las primeras cirugías de emergencia en el nuevo complejo.

Cientos de salvadoreños acudieron desde tempranas horas al nuevo edificio del Hospital Nacional Rosales para asistir a sus citas médicas y exámenes de laboratorio (Cortesía @elnuevorosales).

El primer procedimiento de la jornada consistió en una intervención de alta complejidad a un paciente que ingresó en estado crítico y requería atención quirúrgica inmediata para salvar su vida.

A través de la mística de trabajo de los profesionales de la salud y a la utilización de equipos médicos de última generación, el paciente fue estabilizado con éxito.

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Poco después, la institución comunicó a través de sus canales oficiales la ejecución de la primera cirugía maxilofacial en las nuevas salas de operaciones, un logro que devuelve la esperanza a pacientes con traumas faciales severos.

Casi de forma simultánea, los especialistas llevaron a cabo la primera toracotomía en el nuevo edificio. Esta última es una delicada y compleja cirugía que permite acceder de forma directa al tórax para tratar enfermedades graves del corazón o los pulmones.

Un equipo de cirujanos expertos realiza la primera toracotomía en la historia del Hospital Rosales, un procedimiento de alta complejidad que marca un nuevo capítulo en la medicina del país.

Robots quirúrgicos para cirugías complejas

Uno de los pilares más vanguardistas del nuevo Hospital Nacional Rosales, y que causó gran asombro durante la cadena nacional de inauguración, es la incorporación de tecnología robótica avanzada para el desarrollo de procedimientos de alta complejidad.

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Según se explicó de forma detallada durante el recorrido presidencial, estos dispositivos biomédicos están distribuidos estratégicamente para maximizar su impacto en la población:

Primer sistema robótico: Estará orientado exclusivamente a las especialidades de cirugía general, urología, cirugía oncológica y ginecología, permitiendo abordar tumores y patologías internas con una invasión mínima al cuerpo del paciente.

Segundo sistema robótico: Se utilizará en las áreas de ortopedia y traumatología, diseñado específicamente para optimizar procedimientos altamente demandados como los reemplazos totales de cadera y de rodilla.

Distintas áreas del Hospital Rosales Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Casa Presidencial

El robot quirúrgico para cirugías complejas cuenta con cuatro brazos articulados que permiten realizar intervenciones con una precisión milimétrica, superando las limitaciones del pulso humano. Durante la explicación técnica, se detalló que el cirujano especialista no opera directamente sobre el paciente, sino que lo hace desde una consola ergonómica avanzada, mientras el resto del equipo médico y de enfermería observa el procedimiento en tiempo real a través de pantallas de alta definición conectadas al sistema.

La incorporación del nuevo edificio del Hospital Rosales busca descongestionar las antiguas áreas del hospital y ofrecer una logística de atención más fluida. Los flujos de pacientes en las ventanillas de recepción, farmacia y laboratorios se han reestructurado para adaptarse a las dimensiones de la infraestructura actual.

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Se espera que en los próximos días la totalidad de los servicios médicos programados terminen de trasladarse al nuevo complejo arquitectónico, conforme los equipos médicos y el personal técnico completen los protocolos de calibración de los sistemas restantes.

Las autoridades del nosocomio mantendrán el monitoreo del rendimiento de los quirófanos para evaluar la capacidad de respuesta ante la demanda diaria de cirugías selectivas y de emergencia.