Operativo éxodo masivo en River Plate: los 15 jugadores que podrían salir del club

River Plate planea un éxodo masivo de futbolistas de cara al próximo mercado de pases (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo mercado de pases de River Plate promete hacer ruido. A la ya confirmada contratación de Nicolás Otamendi y a la espera de cerrar otros nombres de peso, Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, advirtió públicamente la información que había anticipado Infobae: se avecina un éxodo masivo de futbolistas. La intención del club es la de liberarse de varios futbolistas para achicar la masa salarial y así hacer espacio para contrataciones puntuales de futbolistas de renombre y que den un salto de calidad al plantel dirigido por Eduardo Coudet.

“Nosotros vamos a ser muy agresivos en el mercado de pases. Tanto en ingresos de jugadores como en salidas. He instruido al director deportivo (Pablo Longoria) luego de varias conversaciones en las que analizamos todo. Hay decisiones que estaban tomadas incluso previo a la final en la mesa de trabajo que tenemos con Enzo (Francescoli), el director deportivo y la incumbencia lógica del entrenador. Hemos decidido conjuntamente todos que van a salir en torno a 15 jugadores. He instruido al director deportivo para que empiece este proceso hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido”, manifestó el dirigente.

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Ante el impacto por la gran cantidad de jugadores que abandonarían la institución, aclaró: “Más o menos, 15. En torno a eso, son muchos. 15 sobre un número que es más bajo, hay chicos. Pero recurrentes del plantel van a salir muchos. Hemos cambiado un formato que siempre fue habitual en nosotros que era esperar los procesos y cumplir los contratos”. El mandatario aclaró que “intentaremos vender de la mejor manera”, deslizando que en algunos casos asumirán la pérdida con la intención de cortar “una situación que no es sostenible”. Además, anticipó que salvo juveniles, serán escasos los casos que sean mediante una cesión.

Los 15 jugadores de River Plate que podrían irse el próximo mercado de pases:

Ezequiel Centurión:

La consolidación de Santiago Beltrán como titular relegó a Centurión, quien nunca logró asentarse en el arco de River. Tras su experiencia en Independiente Rivadavia en 2025, regresó al club, pero perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico. Si Franco Armani decide quedarse, Centurión quedará aún más lejos de la titularidad y el club buscará negociarlo. Su contrato finaliza en diciembre.

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En esta lista no aparece Franco Armani, quien se ganó el derecho de elegir su futuro. Puede continuar en la institución, aceptando el rol de suplente pero siendo un referente dentro del vestuario, o emigrar en búsqueda de minutos. Atlético Nacional de Colombia es uno de los clubes que lo tiene en la mira.

Paulo Díaz:

River Plate buscará una salida para el chileno Paulo Díaz (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

Tras siete años en el club, el chileno es uno de los casos más emblemáticos del éxodo. Su alto salario, renovado hasta 2027, y una lesión crónica en la rodilla izquierda lo ubican como prioridad para una salida. Aunque tiene cláusula de rescisión elevada, la dirigencia está dispuesta a aceptar una cifra inferior con tal de concretar su transferencia.

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Germán Pezzella:

Campeón del mundo y referente, Pezzella atraviesa un momento delicado luego de una grave lesión de ligamentos. Su rendimiento no volvió a ser el mismo y, pese a tener vínculo vigente, la dirigencia le propondrá una reducción salarial. Si no llegara una oferta que lo seduzca, podría seguir en el club, pero parte por detrás en la consideración del cuerpo técnico.

Fabricio Bustos:

Llegó en 2024 por pedido de Marcelo Gallardo, pero nunca logró consolidarse como titular. Su participación aumentó por las lesiones de Gonzalo Montiel, aunque no logró convencer y quedó muy expuesto en la final con Belgrano. Con contrato hasta diciembre de 2027, River buscará transferirlo en este mercado.

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Ulises Giménez:

Defensor juvenil que perdió terreno en el plantel profesional. River apunta a cederlo a préstamo para que sume experiencia y minutos fuera del club, con el objetivo de que pueda regresar más maduro en el futuro.

Lautaro Rivero:

Titular durante varias etapas, Rivero no logró afirmarse por sus bajos rendimientos y errores en partidos clave, como ante Boca y Belgrano. El club está dispuesto a venderlo si surge una oferta conveniente, especialmente desde Europa, y aprovechar así su proyección internacional pese a la irregularidad.

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Kevin Castaño:

Kevin Castaño no pudo rendir desde su llegada a River Plate y le colocaron el cartel de "venta" (crédito River Plate)

El colombiano llegó en 2025 con una inversión de casi 15 millones de dólares y altas expectativas, pero nunca pudo justificar su fichaje. Alternó actuaciones discretas y no logró ganarse un lugar ni con Gallardo ni con Coudet. River buscará venderlo en este mercado, aunque es consciente de que difícilmente recuperará la inversión inicial. Esperan que un buen Mundial del mediocampista ayude a revalorizarlo dentro del mercado.

Giuliano Galoppo:

Proveniente de San Pablo mediante una operación que incluyó a Enzo Díaz y Gonzalo Tapia. No logró asentarse en el equipo ni ganarse a los hinchas, especialmente tras fallar penales importantes en Copa Argentina y partidos definitorios. El club intentará transferirlo para recuperar parte del valor de su pase.

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Maximiliano Meza:

Afectado por reiteradas lesiones y sin continuidad, Meza llegó en 2024 desde Monterrey y nunca pudo mostrar su mejor versión. Con contrato hasta fin de año, su futuro es incierto y el cuerpo técnico analizará su situación, aunque su salida aparece como la opción más probable.

Kendry Páez:

El ecuatoriano arribó a préstamo desde Chelsea y, tras un inicio prometedor, perdió terreno en el equipo titular. Su cesión se extiende hasta diciembre, pero tanto el club inglés como el Millonario pueden decidir finalizar el préstamo antes, dependiendo de su actuación en el Mundial. Su futuro se definirá tras la competencia internacional.

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Santiago Lencina:

Juvenil con pocos minutos en el ciclo de Coudet. River evalúa cederlo a préstamo para que sume rodaje. Ya despertó el interés de clubes europeos (Sporting Braga de Portugal). Tampoco se descarta una transferencia definitiva si llega una oferta conveniente.

Juan Fernando Quintero:

El colombiano, ídolo y héroe de Madrid, tiene la libertad de elegir su futuro. Actualmente se encuentra con la selección colombiana y su continuidad en River se resolverá después del Mundial. Desde su entorno advierten que cuentan con ofertas desde la MLS.

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Matías Galarza Fonda:

El paraguayo volvió de su préstamo en Atlanta United y no es prioridad para Coudet. River intentará venderlo para recuperar parte de la inversión realizada el año pasado. Su ciclo en el club parece cumplido.

Maximiliano Salas:

Maxi Salas no rindió al nivel esperado en River Plate y también podría emigrar en el mercado de pases (fotobaires)

Llegó desde Racing tras el pago de su cláusula de rescisión, pero no se consolidó como goleador y fue criticado por los hinchas. El Millonario buscará transferirlo, aun asumiendo una pérdida económica respecto de la cifra invertida.

Ian Subiabre:

Joven delantero que nunca pudo explotar y concretar todo lo que insinuó tanto en juveniles como en la Selección. Pese a algunas buenas actuaciones, no logró afirmarse y en Núñez están dispuestos a escuchar ofertas para su salida, con el objetivo de generar ingresos y liberar espacio en el plantel.