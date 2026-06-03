“Me da pena Fabián Mazzei”: la opinión de Denise Dumas sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar

Denise Dumas expresó lo que piensa acerca de la reconciliación entre Araceli González y Adrián Suar con respecto a Fabián Mazzei, quien es la pareja actual de la actriz (Video: Ángel responde (Bondi)

El reciente acercamiento entre Araceli González y Adrián Suar reavivó el interés mediático no solo por la dinámica familiar renovada, sino también por el lugar de Fabián Mazzei — pareja de Araceli durante casi dos décadas — en este nuevo escenario. El tema ocupó varios minutos en el ciclo Ángel responde, bajo la conducción provisoria de Denise Dumas, donde el panel reflexionó sobre las emociones y tensiones que acompañan la reconstrucción de viejos vínculos.

Durante la emisión, Denise puso el foco en el impacto que estas transformaciones podrían tener en Mazzei, quien acompañó a Araceli en los momentos más difíciles de la relación con Suar. “A mí me da pena Fabián también”, expresó la conductora. “Es un tipo que los últimos veinte años estuvo al lado de Araceli, le puso el hombro, la contuvo”, agregó. La frase fue recibida con asentimiento en el estudio, donde se destacó el rol sostén de Mazzei a lo largo de los años.

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La Barbie aportó otra mirada sobre la situación, enfatizando el sostén emocional: “Apuntaló”. Dumas reforzó la idea del cariño familiar: “Sus hijos la aman. A mí, la verdad, me da un poquito de cosa”.

La actriz se abrió sobre el acercamiento que tuvo con su exmarido y la decisión de limar asperezas por su hijo (Video: LAM/ América TV)

La señal más clara del cambio llegó con la invitación pública de Adrián a Araceli para el estreno de Sottovoce, la obra en la que participan el propio Suar, Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás. La presencia de Araceli en el evento no solo sorprendió a los asistentes, sino que fue leída por el entorno artístico y mediático como un gesto de madurez y voluntad de reconstrucción.

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Araceli se refirió a este presente en declaraciones a la prensa: “Por suerte estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien”. Su tono y sonrisa evidenciaron que el reencuentro marca una etapa diferente respecto a los años de conflicto judicial y distanciamiento con el padre de su hijo.

La actriz compartió el evento junto a Flor Torrente, su hija, quien también logró recomponer la relación con Suar, figura que fue su padrastro durante muchos años. Aquella noche, Araceli anunció que conocería a Margarita, la hija que Suar tuvo con Griselda Siciliani, sumando un nuevo capítulo en la historia familiar.

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Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar

Durante casi veinte años, Fabián Mazzei fue testigo y sostén de Araceli en los momentos más complejos de su vínculo con Suar. Acompañó a su esposa en disputas judiciales y episodios de tristeza profunda, consolidando un espacio de apoyo incondicional mientras el escenario familiar se mantenía tensionado.

En el contexto del reencuentro en el Teatro El Nacional, la ausencia de Mazzei se convirtió en tema de consulta para la prensa. Araceli explicó los motivos con naturalidad: “Fabi hoy tuvo la presentación de Disney. Estaba invitado… pero no, consideramos que hoy es así. Por una cuestión de…. Vamos de a poco, ¿no? Ya... los ravioles los domingos, ¿no?”, respondió entre risas. De este modo, dejó en claro que la presencia o ausencia de Mazzei responde a un proceso paulatino, en el que los tiempos de cada integrante de la familia son respetados.

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En Ángel responde se recordó un momento reciente que había conmovido a la audiencia: las lágrimas de Araceli durante su paso por el programa de Mirtha Legrand, al hablar sobre su relación pasada con Suar. Denise retomó ese episodio: “Y ella en un momento dice: ‘A mí me dolió mucho, hay heridas del pasado’”. Mariana Brey sumó que parte de esas heridas permanecieron abiertas por la falta de diálogo y el quiebre en la comunicación.

Fabián Mazzei habló de llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha

Este aspecto fue interpretado por los panelistas como una señal de lo complejo que resulta cerrar capítulos cuando quedan asuntos pendientes entre las partes. La conversación giró en torno a la dificultad de sanar viejas heridas familiares y la importancia de los procesos honestos para avanzar.

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La reacción del panel ante la ausencia de Mazzei en el reencuentro familiar fue matizada. Dumas expresó: “Por ahí Fabián la está viendo: ‘A ver, mi amor, te voy a ver cómo estás en lo de Mirtha’. Y de golpe ver todo esto”. El intercambio expuso las emociones encontradas que pueden surgir en los integrantes de una familia ensamblada, donde los procesos de reconciliación requieren tiempo y comprensión mutua.

El panel coincidió en que la situación de los protagonistas ilustra la dificultad de recomponer relaciones tras largos períodos de conflicto. La exposición pública de los sentimientos, como ocurrió con Araceli en televisión, pone en primer plano el peso emocional de los vínculos familiares y la necesidad de procesos paulatinos para alcanzar la armonía.

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