Guatemala

La Diaco sanciona a 13 gasolineras en Guatemala por incumplir el apoyo temporal a los combustibles

Las multas llegaron tras 1.828 verificaciones en expendios del país, donde se comprobó si el beneficio se trasladaba al comprador al pagar y quedaba consignado en el comprobante fiscal

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Dos hombres en una gasolinera. Uno con casco naranja y chaleco beige, el otro con gorra roja y chaqueta gris. El de casco revisa un portapapeles
Un inspector con casco de seguridad naranja revisa documentos con un empleado de la estación de servicio en presencia de varios coches. (DIACO GT)

La Diaco sancionó a 13 estaciones de servicio en Guatemala por incumplimientos en la aplicación del apoyo temporal a los combustibles, una medida que busca trasladar al consumidor un descuento directo al momento de la compra y que, según la propia entidad, protege la economía familiar en un contexto en el que el precio de los combustibles impacta el costo de vida.

Desde la entrada en vigor del decreto, personal del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Diaco, junto con equipos de sedes departamentales y municipales, realizó 1.828 monitoreos en expendios de combustibles de todo el país, de acuerdo con la Diaco. Esas supervisiones derivaron en las sanciones impuestas conforme a la normativa vigente, según un comunicado oficial del organismo.

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El apoyo temporal revisado en esos operativos es de ocho quetzales por galón de diésel y de cinco quetzales por galón para las gasolinas regular y súper, según la Diaco. El beneficio debe trasladarse de forma directa al consumidor en el momento de la compra y aparecer en la factura correspondiente, de acuerdo con la comunicación oficial.

Las inspecciones verifican precios de referencia y facturas de compra

La respuesta central del operativo es concreta: las autoridades revisan si la estación de servicio cobra de acuerdo con los precios de referencia fijados por el Ministerio de Energía y Minas y si el descuento del subsidio queda reflejado en el comprobante de compra del usuario. Ese es el criterio con el que la Diaco determina si el apoyo temporal se aplica correctamente.

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Documento de comunicado de prensa del Ministerio de Economía y DIACO de Guatemala sobre sanciones a gasolineras por incumplimiento del subsidio
La DIACO sancionó a 13 estaciones de servicio por la aplicación incorrecta del subsidio temporal a los combustibles, según un comunicado de prensa del Ministerio de Economía de Guatemala. (DIACO GT)

Durante las primeras semanas de vigilancia, autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Diaco encabezaron operativos conjuntos en estaciones de servicio. Según la Diaco, “en la supervisión verificamos los precios basados en los precios de referencia, según lo indica el Ministerio de Energía y Minas”.

El procedimiento descrito por la entidad tiene dos pasos. Primero, el personal de ambas instituciones comprueba que los precios de las gasolineras coincidan con los valores de referencia; después, revisa la factura del consumidor para constatar que el apoyo temporal haya sido aplicado, según la Diaco.

La institución informó en su comunicado que mantendrá la supervisión permanente durante la vigencia del apoyo temporal. También indicó que adoptará las acciones operativas y legales que correspondan en los casos en que identifique posibles irregularidades.

La Diaco pidió denuncias por cobros indebidos y anomalías en el subsidio

La Diaco llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier abuso, cobro indebido o posible incumplimiento vinculado con la aplicación del apoyo temporal a los combustibles. Según la entidad, las denuncias pueden presentarse a través del centro de llamadas 1544, del sitio web diaco.gob.gt, de la aplicación Alerta Combustibles, del Centro de Atención de Quejas en plaza zona 4 y de las sedes departamentales de la institución.

La aplicación Alerta Combustibles permite presentar denuncias de forma anónima, según la Diaco. La entidad también pidió reportar anomalías tanto en los precios de los combustibles como en la aplicación del subsidio.

De acuerdo con la Diaco, los controles buscan confirmar la “aplicación de precios de referencia” y sostener la “protección de la economía familiar”. La institución reiteró que el cumplimiento de la medida es necesario para que el apoyo llegue de forma efectiva a los consumidores guatemaltecos.

La Diaco informó que continuará con acciones de verificación y vigilancia en estaciones de servicio a nivel nacional como parte de su mandato de protección de los derechos de los consumidores.

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