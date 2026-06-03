Crimen y Justicia

Condenaron al falso profesor que daba “clases de morgue” en un local de comidas y realizaba prácticas ilegales en un hospital de San Juan

Daniel Algarilla fue declarado culpable por estafar a decenas de estudiantes a los que engañó con una falsa carrera

Guardar
Google icon
Hombre de mediana edad con suéter gris y pantalón oscuro sentado en una silla frente a un micrófono en una sala de tribunal. Al fondo, asientos y un monitor
Daniel Algarilla llegó al juicio en libertad. (Gentileza 0264 Noticias)

Daniel Gustavo Algarilla (59), el colaborador de la morgue del hospital escuela Marcial Quiroga, ubicado en la ciudad de Rivadavia, provincia de San Juan, que oficiaba como falso profesor de una tecnicatura en evisceración y morgue, fue hallado culpable por el delito de estafa.

En la resolución, a la que tuvo acceso Infobae, el juez Mariano Carrera resolvió declarar la culpable a Algarilla por resultar autor penalmente responsable del delito de defraudación por engaño en los hechos denunciados por cuatro de sus víctimas.

PUBLICIDAD

Así, lo condenó a un año y seis meses de prisión condicional, por lo cual el acusado no será trasladado al servicio penitenciario.

Asimismo, el magistrado dispuso que el imputado debe fijar un domicilio real y someterse al cuidado de la Dirección de Protección al Presos, Liberado y Excarcelado durante el plazo de dos años.

PUBLICIDAD

No obstante, el juez Carrera resolvió que Algarilla permanezca en libertad durante el proceso, al mismo tiempo que denegó la reparación económica para las víctimas instada por la querella.

El caso

Según confiaron fuentes del caso a este medio, el engaño de Algarilla salió a la luz en diciembre de 2024, cuando cuatro de sus alumnas se presentaron en la UFI Delitos Informáticos y Estafas y lo denunciaron ante el fiscal Guillermo Heredia por una presunta estafa.

De acuerdo al testimonio de las damnificadas, Algarilla, empleado por la Administración Central del Gobierno de San Juan, les vendió una tecnicatura en evisceración y morgue, pero luego de pagar la cuota durante varios meses se percataron de que el curso no contaba con el aval ministerial ni la certificación del Ministerio de Educación provincial correspondientes.

Al dar inicio a la investigación, el fiscal y su equipo lograron recolectar evidencia de interés para la causa, determinaron las características del curso y el pago de las cuotas que debían abonar los damnificados para asistir a clases.

Asimismo, los investigadores descubrieron que Algarilla decía ser profesor de la UNCUYO de Mendoza, cuando en realidad ni siquiera registraba estudios relacionados a la carrera que ofrecía.

Una sala de audiencia con Daniel Algarilla sentado en el centro hablando a un micrófono. Otros hombres están sentados en mesas. Una pantalla en la pared muestra una videollamada
Algarilla fue imputado por estafa en concurso real por los cuatro hechos denunciados por las víctimas.

El modus operandi de Algarilla era sencillo: debido a que trabajaba como colaborador de morgue en el Marcial Quiroga, él aprovechaba cada clase que dictaban los profesores, a quienes les solía proveer los materiales necesarios para sus presentaciones, y extraía conceptos y ejercicios que luego incluía en las prácticas de su curso.

Las víctimas de Algarilla recién se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando comenzó a cambiar de lugar para el dictado de sus clases. Fuentes del caso precisaron a este medio que, inicialmente, el curso lo daba en un instituto local, durante la hora de la siesta, pero una disputa entre Algarilla y la dueña derivó en una primera mudanza.

Como no contaba con otro espacio físico para recibir al alumnado, Algarilla se las volvió a ingeniar para seguir adelante con su estafa: acudió a su hermano y le pidió prestada su “lomoteca”, como en San Juan se conocen a las casas de comida especializadas en lomitos.

Un mes después, Algarilla volvió a mudar su improvisada aula y alquiló un comercio. Las idas y vueltas en este sentido fueron las que despertaron sospechas en los estudiantes, que pagaban una cuota de hasta 30 mil pesos por mes y además asistían entre una y dos veces por semana a la morgue del hospital local.

Con todas las pruebas recabadas a lo largo de la investigación, el fiscal Heredia solicitó que Algarilla, imputado por estafa en concurso real por los cuatro hechos denunciados en su contra, fuera sometido a un juicio oral y pidió una pena de cuatro años de prisión efectiva.

Temas Relacionados

San JuanEstafasDaniel AlgarillaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Insólito: montaron un operativo de película para atrapar a un ladrón y escapó frente a todos por el techo de un negocio

El increíble robo ocurrió este martes en una fábrica de pastas de Lanús y el delincuente continúa prófugo. Las imágenes

Insólito: montaron un operativo de película para atrapar a un ladrón y escapó frente a todos por el techo de un negocio

Caso Agostina Vega, en vivo: su tío dio detalles del velorio y reclamó que entregarán el cuerpo a la hora de la marcha

La causa por el femicidio de la adolescente de 14 años sigue incorporando pruebas, testimonios y medidas judiciales. Mientras Claudio Barrelier permanece detenido, los investigadores buscan determinar si hubo otras personas involucradas

Caso Agostina Vega, en vivo: su tío dio detalles del velorio y reclamó que entregarán el cuerpo a la hora de la marcha

Acusan a un penitenciario de abusar de una detenida en Mendoza: seguirá preso pese a que el ADN dio negativo

El hecho ocurrió en Mendoza. La víctima, una interna de un complejo penitenciario, denunció que un suboficial ayudante la engañó y luego abusó sexualmente de ella dentro de las instalaciones

Acusan a un penitenciario de abusar de una detenida en Mendoza: seguirá preso pese a que el ADN dio negativo

Una policía fue detenida por encubrir a su novio ladrón: “Si vos sos feliz, yo también”

Micaela Quintana, de 29 años, fue desafectada de la fuerza de seguridad. Viaje a Bariloche, compra de lujo y botines millonarios. El violento robo a un efectivo de la Federal

Una policía fue detenida por encubrir a su novio ladrón: “Si vos sos feliz, yo también”

Insólito robo en un gimnasio de Rosario: abría lockers, usaba tarjetas ajenas y las devolvía

El sospechoso de 39 años fue detenido tras una investigación que identificó al menos cinco víctimas. Fue atrapado luego de un seguimiento con cámaras de videovigilancia dentro del establecimiento

Insólito robo en un gimnasio de Rosario: abría lockers, usaba tarjetas ajenas y las devolvía

DEPORTES

Horacio Zeballos avanzó a semifinales de Roland Garros y sigue firme en la defensa del título

Horacio Zeballos avanzó a semifinales de Roland Garros y sigue firme en la defensa del título

Tim Ream y el poder de los Lego: cómo el capitán de Estados Unidos construye salud mental dentro y fuera de la cancha

La lista de jugadores que la AFA “bloqueó” por fuera de la nómina de 26 que ya fueron convocados por Scaloni para el Mundial

La decisión clave que debe tomar Bielsa en Uruguay para el Mundial tras confirmarse la lesión de una figura

Fue a los festejos del Arsenal para vender réplicas de medallas de ganadores de la Premier League pero tenían un detalle oculto

TELESHOW

Fabián Mazzei contó el motivo de su ausencia en el reencuentro de Araceli González y Adrián Suar en el teatro

Fabián Mazzei contó el motivo de su ausencia en el reencuentro de Araceli González y Adrián Suar en el teatro

“Me da pena Fabián Mazzei”: la opinión de Denise Dumas sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar

Evangelina Anderson sorprendió con las tiernas postales de su infancia: “¿A cuál de mis hijos me parezco más?”

Karina Jelinek recordó su blooper en las elecciones y contó que haría si se dedicara a la política

El desopilante momento en que una participante sorprendió a Darío Barassi al contar cómo conoció a su novio

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Guatemala activa el proceso para elegir al próximo contralor general de cuentas

El Congreso de Guatemala activa el proceso para elegir al próximo contralor general de cuentas

La Diaco sanciona a 13 gasolineras en Guatemala por incumplir el apoyo temporal a los combustibles

Tecnología robótica y cirugías complejas marcan el inicio de funciones en el nuevo Hospital Rosales de El Salvador

La Policía Nacional incauta drogas y más de cinco millones de pesos en un operativo en República Dominicana

Emergencias por la presencia de abejas africanas en Panamá suman hasta el momento 6,466 casos