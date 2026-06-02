Y la banda siguió tocando: el fenómeno de los rockstars seniors

La banda inglesa Deep Purple actuando en un festival en Dinamarca. Surgida en los 70, sigue brindando conciertos y lanzando álbumes (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

Quien circule por Buenos Aires en estos días habrá seguramente visto unos carteles de calle muy llamativos. En estos, un grupo de alegres rock stars evidentemente seniors anuncian un concierto para diciembre, en uno de los estadios más modernos de la ciudad. Se trata de Deep Purple, integrante de la “santísima trinidad” que, junto con Led Zeppelin y Black Sabbath sentó las bases del hard rock y el heavy metal a principios de la década de los 70.

Solo uno de sus integrantes es “joven”. Simon McBride, guitarrista, de 47 años. Los demás, superan ampliamente los 75 años. Tres de los miembros históricos más emblemáticos de su época dorada: Ian Gillan, la voz, de 80 años, es el responsable de los agudos imposibles y la potencia en los temas más icónicos, Ian Paice, en batería, 77 años, único miembro de la banda que ha estado presente absolutamente en todas las alineaciones y en cada uno de los discos de su historia, Roger Glover, bajo, 80 años, motor rítmico y coautor de gran parte de los grandes clásicos de la banda. A estos se une Don Airey, en teclados, de 77 años. Lo más sorprendente de estos músicos británicos es que, habiéndose formado a finales de los 60, siguen plenamente activos: continúan lanzando discos de estudio y realizando giras mundiales masivas, entre éstas, la que los traerá a la capital argentina a finales de este año.

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En Japón, los integrantes de Deep Purple fueron recibidos por la Primera Ministra Sanae Takaichi. En la foto, Ian Paice, Ian Gillan y Roger Glove. 10 de abril de 2026 (YUICHI YAMAZAKI/Pool via REUTERS)

Pero Deep Purple no es la única banda integrada por silvers. Es verdaderamente fascinante ver cómo la longevidad y la pasión por los escenarios desafían el paso del tiempo. Lejos de retirarse a descansar, varias agrupaciones y artistas icónicos que definieron el sonido de las décadas de los 60, 70 y 80 continúan cruzando continentes en giras masivas, ofreciendo espectáculos llenos de vitalidad, y con artistas que superan con creces los sesenta (en algunos casos, los ochenta) años de edad.

No es necesario reflexionar mucho para pensar casi inmediatamente en Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Woods, los legendarios y siempre vigentes Rolling Stones. La banda, formada en 1962, sigue llenando estadios con producciones monumentales. Su energía actual es un fenómeno que continúa asombrando tanto a la crítica como a sus seguidores. Mick y Keith superan los 80 años, y Ronnie ya tiene más de 75. Tras el lanzamiento de su álbum Hackney Diamonds, en 2023, se han mantenido activos en los escenarios con giras multitudinarias, demostrando una vitalidad sobre el escenario que rivaliza con músicos a los que doblan en edad. Y acaban de anunciar la salida de un nuevo álbum, Foreign Tongues, para el 10 de julio.

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Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards durante el lanzamiento del nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones, "Foreign Tongues", en Brooklyn, Nueva York, el 5 de mayo de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

AC/DC, la banda de hard rock australiano, formada en 1973, demostró también que el paso de los años no disminuye el volumen ni la intensidad de sus presentaciones. Su sonido característico de los 70 y 80 sigue intacto. Angus Young, guitarra líder, nacido en 1955, es famoso por seguir vistiendo su uniforme de escolar y correr por todo el escenario a sus setenta años, junto al vocalista Brian Johnson, de 78. La banda brindó una serie de tres conciertos históricos completamente agotados en el Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires, en marzo de este año. En esta ocasión, no solo el público quedó asombrado con la vitalidad de los legendarios rockeros, sino que fueron los propios integrantes de AC/DC quienes se mostraron visiblemente emocionados por la fuerte recepción de los argentinos que fueron a disfrutar de los conciertos. Durante clásicos ineludibles como “Highway to Hell”, “Thunderstruck” y “T.N.T.”, el estadio explotó en un pogo masivo. Estos shows marcaron el esperado regreso de la legendaria banda al país tras 16 años, congregando a más de 200.000 fanáticos en total.

Brian Johnson y Angus Young de AC/DC durante uno de sus conciertos en River Plate, Buenos Aires (@dfentertainment)

Iron Maiden, creados en 1975, y calificados como pilares de la nueva ola del heavy metal británico, son conocidos por poseer uno de los shows en vivo más teatrales, dinámicos y físicamente demandantes de la industria, una reputación que sostienen con orgullo. Bruce Dickinson, la voz, y Steve Harris, en bajo, lideran un septeto cuyos integrantes promedian los 65 y 70 años. Iron Maiden se presentará en Argentina los días 20 y 21 de octubre de 2026 en el Estadio Huracán de Buenos Aires. Los conciertos forman parte de su gira mundial Run for Your Lives y celebran el 50° aniversario de la banda, donde repasan canciones de sus primeros nueve álbumes. Dickinson, quien además es piloto comercial y esgrimista, sigue corriendo y saltando por el escenario mientras alcanza notas sumamente complejas.

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Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain y Bruce Dickinson de Iron Maiden en la premiere mundial de la película documental 'Iron Maiden: Burning Ambition' en Londres, el 5 de mayo de 2026. REUTERS/Jack Taylor

Judas Priest, otra institución del metal británico, formada en 1969, ha sabido envejecer con una dignidad y potencia admirables sobre el escenario. Rob Halford, en la voz, es conocido como el “Metal God”, supera los 70 años pero mantiene un registro vocal agudo impecable, junto al bajista Ian Hill. Continúa lanzando música nueva de alta calidad y realizando extensas giras internacionales para promocionar sus trabajos recientes, demostrando que su vigencia va más allá de la nostalgia.

Rob Halford a con sus fans durante la promoción del documental 'The Ballad of Judas Priest' en la 76 edicion de la Berlinale International Film Festival en Berlin, en febrero de 2026. REUTERS/Axel Schmidt

Cómo no mencionar a Paul Mc Cartney, de los inolvidables Beatles, la banda más famosa del mundo formada en Liverpool en 1960. Aunque técnicamente es un artista solista, el ex Beatle, de 83 años, viaja con un grupo de músicos sumamente consolidado y sus conciertos son, en esencia, una celebración viva del catálogo del cuarteto de Liverpool y de su etapa con Wings (años 70). Sus giras mundiales (como el aclamado Got Back Tour) ofrecen espectáculos de casi tres horas de duración sin interrupciones, donde toca el bajo, la guitarra y el piano, manteniendo una calidez y una potencia vocal notables.

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Paul McCartney durante su gira 'Got Back' en Londres, en diciembre de 2024. REUTERS/Toby Melville

Estos músicos parecen decir, y con justa razón, “viejos son los trapos”, y desafían al mundo al demostrar que la pasión por su arte los mantiene vivos y vitales, más allá del paso de los años.