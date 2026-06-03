En medio de la interna libertaria, Patricia Bullrich aseguró que “no hay riesgo de fractura” en el bloque

Patricia Bullrich habla en medio de una sesión en el Senado (Foto: NA)

En medio del revuelo por las diferencias internas que afectan al gobierno libertario, Patricia Bullrich descartó esta mañana cualquier posibilidad de ruptura dentro del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, pese a la tensión abierta con el Poder Ejecutivo por su negativa a acompañar el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli.

“¿Si hay riesgo de ruptura? No, de ninguna manera, de ninguna manera”, remarcó la senadora al ser consultada por periodistas a la entrada del Congreso, y atribuyó el episodio a un “problema de masividad” en el envío de pliegos judiciales por parte del Gobierno.

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La jefa del bloque libertario en el Senado había anunciado días atrás que ejercería su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión del presidente Javier Milei de retirar la candidatura de Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N.º 3 de La Plata. El rechazo del Ejecutivo a la postulación de Michelli se produjo tras advertir que la abogada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó casos de corrupción vinculados a la administración libertaria.

Ante el revuelo y las dudas sobre la unidad de la bancada que encabeza, Bullrich reivindicó la solidez del espacio. “Es un bloque que está consolidado en las ideas. Hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado”, destacó, y anticipó que la sesión prevista para el jueves seguirá adelante. “No vamos a parar por el Mundial“, subrayó.

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Al mismo tiempo, la senadora ofreció una lectura más amplia del conflicto. Reconoció que el Gobierno tomó “la decisión de hacer una revolución en la Justicia” y que “en la masividad puede haber habido algún problema”, en referencia al volumen de pliegos enviados al Senado.

Al respecto, señaló que la realidad del sistema judicial en el interior del país —con jueces que recorren cientos de kilómetros para cubrir distintas jurisdicciones— justifica la urgencia de cubrir los cargos vacantes. “Si piensa en El Dorado, Misiones, si piensa en que un juez viaja de Neuquén a Bariloche, y que son 800 kilómetros”, planteó.

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Sobre las críticas internas —un legislador del espacio calificó su postura de “impericia política”—, Bullrich las relativizó y resaltó que desde el propio partido recibió un respaldo implícito. Citó un comunicado interno de LLA que, según ella, reconoce que “las divergencias son parte de la vida política” dentro del marco de los acuerdos del proyecto.

La tensión en el bloque se profundizó además con el movimiento de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se reunió ayer con la propia Michelli. Según trascendió, la titular del Senado le habría asegurado a la candidata que respetará la independencia de poderes y las actuaciones de la Cámara alta, en un nuevo un gesto que amplió la distancia entre la titular del cuerpo y los hermanos Javier y Karina Milei.

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El pliego de Michelli ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, con nueve firmas de senadores de LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y legisladores provinciales.

La senadora Bullrich también reveló que, durante la conversación privada en la que le comunicó a Milei su posición, ofreció su renuncia a la jefatura del bloque. El Presidente la rechazó.

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Este miércoles, la Comisión de Labor Parlamentaria —convocada por Villarruel— definirá si los pliegos de candidatos a jueces y fiscales federales se incluyen en el temario de la sesión del jueves. Desde el oficialismo no descartan retirar ese punto del orden del día para evitar una derrota, lo que dejaría para su tratamiento únicamente el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda por el default de 2001.