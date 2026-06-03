Guatemala

El Congreso de Guatemala activa el proceso para elegir al próximo contralor general de cuentas

La aprobación del Acuerdo 16-2026 pone en marcha a la comisión de postulación, que deberá remitir al pleno una lista de seis aspirantes con expedientes, actas de deliberación y verificación de requisitos constitucionales

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Primer plano de una mano presionando un escáner de huellas dactilares sobre un dispositivo electrónico en un atril, con pantallas borrosas de fondo
El Congreso de Guatemala aprobó el Acuerdo 16-2026 para iniciar la elección del próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas. (Congreso de la República de Guatemala)

El Congreso de Guatemala activó la elección del próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas con la aprobación del Acuerdo 16-2026, un paso que pone en marcha la comisión de postulación encargada de entregar al pleno legislativo una nómina de seis candidatos, como exige la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Comisiones de Postulación.

Uno de los puntos más concretos del acuerdo fija cómo se repartirá la representación gremial dentro de esa comisión. Al Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas le corresponde elegir dos representantes, mientras que al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala le corresponden 11 representantes, con base en el número de colegiados activos con título de Contador Público y Auditor registrados al 25 y 27 de mayo de 2026.

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El acuerdo dispone que universidades, decanos y colegios profesionales del país designen o elijan a sus representantes para integrar la comisión de postulación. Una vez conformada y juramentada, esa instancia deberá remitir al Congreso la nómina de seis candidatos, junto con sus currículos, actas de deliberación y demás información pertinente sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales.

La comisión debe surgir de rectores, decanos y representantes gremiales

La convocatoria se apoya en el artículo 233 de la Constitución, que asigna al Congreso la facultad de elegir al titular del ente fiscalizador a partir de una lista preparada por una comisión específica. Esa comisión debe estar presidida por un representante de los rectores de las universidades del país.

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Vista panorámica de la sala de sesiones del Congreso de Guatemala. Legisladores sentados en pupitres de madera oscura, una bandera guatemalteca y pantallas
Los legisladores de Guatemala asisten a una sesión plenaria en el histórico edificio del Congreso de la República para abordar asuntos clave del país. (Congreso de la República de Guatemala)

La integración también incluye a los decanos de las facultades que impartan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. A ellos se suman los representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.

El acuerdo añade que los postulantes deberán acreditar los requisitos previstos en los artículos 113 y 234 de la Carta Magna. Esa verificación formará parte del expediente que la comisión tendrá que trasladar al Legislativo cuando entregue la nómina final.

El acuerdo fija reglas para evitar el doble voto en los colegios profesionales

El texto legislativo establece que en las asambleas de elección solo podrán participar los colegiados activos que tengan la profesión de Contador Público y Auditor. También ordena que las asambleas de cada entidad gremial se realicen en fechas distintas y según el orden de antigüedad de los colegios.

La regla busca impedir que una misma persona vote dos veces. Para eso, el colegio más antiguo deberá celebrar primero su asamblea y enviar al segundo la nómina de quienes ejercieron el sufragio; quienes aparezcan como colegiados activos en ambas entidades solo podrán votar en una.

La elección del jefe de la Contraloría General de Cuentas se rige también por la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República. Esa norma obliga al Legislativo a convocar la integración de estas comisiones cada vez que deba elegirse a uno de los funcionarios contemplados en esa legislación.

<b>La elección del contralor general de cuentas definirá quién emite el finiquito para 2027</b>

La elección del próximo Contralor General de Cuentas en Guatemala definirá quién tendrá la potestad de emitir el “finiquito”, el documento exigido para que cualquier ciudadano pueda postularse a cargos públicos en las Elecciones Generales de 2027.

El “finiquito” es la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamaciones de Cargo y su otorgamiento es un requisito indispensable para competir por cargos públicos, lo que otorga al titular de la Contraloría un rol decisivo sobre la viabilidad de las candidaturas.

<b>El precedente de 2022: exclusión y nominación de candidatos</b>

La experiencia más reciente ocurrió en 2022, cuando 48 personas presentaron su documentación para integrar la nómina de finalistas. Tras la etapa de verificación, 15 candidatos fueron excluidos y solo 33 avanzaron. Finalmente, la lista de los seis seleccionados estuvo compuesta por Carlos Humberto Echeverría Guzmán, Adriana Estévez Clavería, Marvin Antonio Berdúo Matzir, Frank Helmuth Bode Fuentes, Julio Otoniel Roca Morales y Jorge Luis Maldonado Maldonado. El pleno del Congreso eligió entonces a Frank Helmuth Bode Fuentes como Contralor General.

La comisión encargada de la fase de postulación opera bajo un protocolo definido: apertura de la convocatoria en el Diario Oficial, definición de criterios de evaluación académica, ética y profesional; periodo para la presentación y revisión de “tachas” o impugnaciones formales por la ciudadanía; calificación mediante una tabla de gradación y realización de entrevistas públicas. Tras este proceso, una votación interna determina los seis nombres que conforman la nómina remitida a la Junta Directiva del Congreso.

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