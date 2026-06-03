La Policía Nacional incauta drogas y más de cinco millones de pesos en un operativo en República Dominicana

La Policía Nacional de República Dominicana incautó drogas, dinero y armas en un operativo en Santo Domingo Norte./ (Policía Nacional)

La Policía Nacional de República Dominicana, a través de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), realizó un operativo en Santo Domingo Norte que concluyó con la incautación de cuatro pacas de marihuana, cuatro paquetes de presunta cocaína y más de cinco millones de pesos dominicanos en efectivo (más de 85,973.85 dólares). Durante el procedimiento, las autoridades también detuvieron a tres personas para fines de investigación y decomisaron armas de fuego, balanzas, prendas de valor, una camioneta y máquinas tragamonedas.

El operativo, desarrollado en coordinación con representantes del Ministerio Público, se llevó a cabo de manera simultánea en varios sectores del municipio. La intervención permitió ocupar tres pistolas, un revólver, dos balanzas presuntamente utilizadas para el pesaje de sustancias ilícitas, diversas prendas de color dorado y una camioneta marca Honda CR-V de color azul. Además, los equipos actuantes incautaron ocho máquinas tragamonedas que operaban de manera irregular en los inmuebles intervenidos.

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La Policía Nacional informó que las evidencias fueron debidamente levantadas y serán remitidas a los organismos correspondientes para los análisis y procedimientos legales. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Este operativo se suma a una serie de acciones desarrolladas durante el año por las autoridades dominicanas en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Durante los primeros meses del año, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional han realizado numerosos allanamientos en distintas provincias, logrando incautaciones relevantes de drogas y arrestos de personas vinculadas a redes de tráfico.

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Este video documenta la incautación de múltiples máquinas tragamonedas, varios paquetes de dinero en efectivo, al menos una pistola, municiones y bloques de sustancias empaquetadas. Un vehículo de color azul también es visible. Agentes de la Policía Nacional y la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) se encuentran presentes en el lugar de la operación./ (Redes de Diego Pesqueira)

En enero, miembros de la DNCD decomisaron más de 200 kilogramos de cocaína en un operativo realizado en la provincia de San Pedro de Macorís, donde también fueron detenidas cinco personas consideradas de interés para la investigación. En febrero, un trabajo conjunto entre la DNCD y la Armada permitió interceptar una embarcación en la costa de Barahona con 150 kilos de marihuana y tres tripulantes detenidos. Ese mismo mes, en Santiago, la Policía Nacional ocupó 80 paquetes de cocaína en una vivienda, donde también se hallaron armas de alto calibre y dinero en efectivo.

En marzo, las autoridades reportaron el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el municipio de Boca Chica, donde se producían sustancias controladas y se incautaron productos químicos, equipos de procesamiento y una cantidad significativa de drogas listas para su distribución. La operación resultó en la captura de cuatro individuos, presuntos integrantes de una red dedicada a la elaboración y distribución de estupefacientes en el Gran Santo Domingo.

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Durante abril y mayo, las fuerzas de seguridad intensificaron los patrullajes y allanamientos en zonas consideradas de alta incidencia delictiva. En esos meses, se incautaron más de 300 kilos de diferentes tipos de drogas en operativos realizados en La Romana, Puerto Plata y el Distrito Nacional. Además, se recuperaron vehículos, armas de fuego y sumas importantes de dinero en moneda local y extranjera.

Las autoridades dominicanas han reiterado su compromiso de mantener la presión sobre las estructuras dedicadas al tráfico ilegal de sustancias. Los operativos, que suelen realizarse en coordinación con el Ministerio Público, buscan no solo el decomiso de drogas, sino también la identificación y desarticulación de las redes que operan en el país.

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Una de las incautaciones de drogas registradas este año en República Dominicana. /(Foto: DNCD)

La incautación realizada en Santo Domingo Norte refuerza la estrategia de las fuerzas de seguridad para enfrentar el narcotráfico y otras actividades ilícitas que afectan a la población. La Policía Nacional y la DNCD han solicitado la colaboración ciudadana para denunciar actividades sospechosas y contribuir con las investigaciones en curso.

Las evidencias y los detenidos relacionados con los operativos serán procesados conforme a lo establecido por la ley, mientras se mantienen abiertas las investigaciones para determinar posibles vínculos con organizaciones criminales nacionales e internacionales.