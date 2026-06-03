Fue a los festejos del Arsenal para vender réplicas de medallas de ganadores de la Premier League pero tenían un detalle oculto

Un simpatizante del Liverpool vendió réplicas falsas de medallas de campeón durante los festejos del Arsenal, desatando una broma viral

La obtención de la Premier League por parte del Arsenal desató una multitudinaria celebración en las calles de Londres, donde miles de hinchas acompañaron al equipo en el desfile del campeón. La caravana recorrió distintos puntos emblemáticos de la ciudad, con banderas, cánticos y un clima festivo que reflejó la magnitud del logro deportivo tras una larga espera.

No obstante, durante los festejos, se registró una situación particular que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Un hombre, identificado como simpatizante del Liverpool, comenzó a vender supuestas réplicas de las medallas de campeón entre los aficionados del Arsenal. Al inspeccionarlas, varios descubrieron que, debajo de una calcomanía, estas exhibían el escudo de los Red Devils. El episodio, difundido a través de un video, puso en evidencia una ingeniosa broma que generó repercusión en el ámbito digital.

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La broma viral durante el desfile del campeón

Un aficionado de Liverpool se volvió viral al ofrecer en la multitud supuestas medallas de campeón de la liga inglesa, lo que atrajo la atención de los hinchas de los Gunners. En un video que circuló masivamente en la red social X (ex-Twitter), la sorpresa apareció cuando algunos simpatizantes decidieron inspeccionar con mayor detalle el objeto adquirido.

“Jeffy, mira esto, Jeff. Jeff, te voy a hacer una apuesta, ¿verdad? Estamos impulsando a los Gunners. Mira esto, mira detrás de la calcomanía: Premier League”, se escucha decir al protagonista que mostraba las medallas de campeón que estaba vendiendo durante los festejos.

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Sin embargo, la situación se torna aún más llamativa cuando revela el truco ante las cámaras: “Mira detrás de la calcomanía. Hay una calcomanía. Campeones de la Premier League. Sí, mira esto. Detrás de la calcomanía.”

A medida que la escena avanza, el vendedor ratifica la broma, mientras quienes lo rodean reaccionan entre risas e incredulidad: “Los estamos impulsando. Campeones de la Premier League, mira esto. Nos estamos llevando ese dinero. Calcomanía fuera: Liverpool campeón”. Finalmente, el responsable de la acción remata la secuencia con ironía: “Campeones por dentro. Es una calcomanía. Mira la calcomanía.”

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La ingeniosa estafa incluyó medallas cubiertas con una calcomanía, detrás de la cual se hallaba el escudo de los Red Devils (Captura)

Arsenal y el multitudinario festejo con sus hinchas

Después de la derrota en la final de la Champions League ante el PSG, el Arsenal encontró consuelo en la obtención de la liga inglesa. Más de medio millón de personas se volcaron a las calles del norte de Londres para acompañar al plantel, que realizó un recorrido de nueve kilómetros en un colectivo descapotable, saliendo desde el Emirates Stadium.

El equipo dirigido por Mikel Arteta tenía la ilusión de festejar por partida doble, pero debió conformarse con el campeonato local y compartir la alegría con la hinchada. Martin Odegaard, capitán del equipo, fue el primero en subirse al colectivo portando la copa y el lema “Campeones 25/26”. Detrás, el cuerpo técnico y el plantel femenino también se sumaron a la caravana, mostrando la Copa de Campeonas de la FIFA ganada en febrero.

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La respuesta del plantel ante la caída en Europa fue salir a la calle, levantar la copa de la Premier y agradecer el apoyo incondicional de los hinchas. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se mostraron de buen ánimo durante toda la jornada, y la multitud respondió con cánticos y ovaciones, dejando en claro el lazo entre el club y su gente.

Durante el recorrido, los futbolistas se acercaron a los fanáticos para firmar camisetas, sacarse fotos y compartir abrazos, gestos que emocionaron a grandes y chicos. La celebración del título también reforzó el sentido de pertenencia dentro del club, destacando la integración de todas las divisiones y el respaldo masivo de la comunidad gunner, que ya se enfoca en lo que vendrá por delante en la próxima temporada.

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