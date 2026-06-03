Emergencias por la presencia de abejas africanas en Panamá suman hasta el momento 6,466 casos

Ante cualquier amenaza, las abejas africanas puede activar ataques colectivos, liberando feromonas que alertan a toda la colmena e incluso a enjambres cercanos. (Bomberos de Panamá)

En lo que va del año la presencia de abejas africanas en Panamá ha dejado 6,466 emergencias.

Muestreos y análisis genéticos realizados a nivel nacional han determinado que un 98% de las abejas en el país son africanas, lo que confirma el predominio casi total de esta subespecie.

La estadística pertenece al Cuerpo de Bomberos de Panamá, entidad que atiende cada una de las emergencias que se presentan en comercios, centros educativos, áreas residenciales, instalaciones públicas y espacios frecuentados por la población.

Esto, asegura le entidad bomberil, genera riesgos que requieren de una respuesta especializada, lo que evidencia la constante labor que realizan sus unidades para salvaguardar la vida y los bienes de la población.

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Durante los primeros cinco meses de este año las estaciones de bomberos a nivel nacional informaron que han mantenido una respuesta permanente, movilizando recursos humanos y equipos especializados para atender cada incidente de manera segura y oportuna.

Los bomberos realizas controles de enjambres, evaluaciones y mitigación de riesgos. (Cuerpo de Bomberos de Panamá)

En el país el mayor número de emergencias se ha registrado en la provincia de Los Santos con 1,100 casos, Panamá con 1,100 y Coclé con 849 casos, mientras que las provincias de Bocas del Toro y Colón presentan la menor cantidad con 110 y 138 casos, respectivamente.

Los camisas rojas apuntaron que las emergencias por abejas africanizadas representan un peligro significativo, debido al comportamiento defensivo de esta especie, capaz de atacar en grandes cantidades cuando percibe amenazas a su colmena.

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Ante estas situaciones, realizan evaluaciones, control de enjambres y mitigación de riesgos para proteger a las comunidades.

Para la institución, Panamá enfrenta un escenario cada vez más preocupante por la presencia de estos insectos, cuyo comportamiento altamente defensivo está detrás de miles de emergencias registradas en el país.

En 1982, un grupo de apicultores reportó la llegada de abejas africanas a Panamá, fenómeno que transformó para siempre el paisaje apícola y la vida rural del país, según datos de la Universidad de Panamá.

La llegada de las abejas africanas a Panamá transformó la apicultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de la abeja africana en el continente americano comenzó en 1956, cuando científicos brasileños introdujeron reinas de Apis mellifera scutellata desde África, con el fin de aumentar la productividad de la miel.

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La liberación accidental de varias colonias en Brasil marcó el inicio de una migración imparable hacia el norte, atravesando Sudamérica y Centroamérica. En palabras de la investigadora María Herrera, citada por El País, “la expansión fue tan veloz que sorprendió incluso a los expertos que seguían su avance”.

La Asociación Panameña de Apicultores explicó en su momento que la introducción de la nueva especie alteró la producción de miel y cambió la dinámica de los cultivos.

Biólogos de la Universidad de Panamá documentaron la competencia entre la nueva subespecie y las abejas nativas, como la Melipona beecheii por lo que “la presión sobre los recursos florales alteró la polinización de plantas endémicas”, un fenómeno que atrajo la atención de investigadores internacionales y motivó colaboraciones con universidades extranjeras.

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Pese a los desafíos, la abeja africana se convirtió en un actor central de la apicultura panameña. Hoy, la presencia de la abeja africana forma parte del panorama rural en Panamá.

Competencia entre la nueva subespecie y las abejas nativas aumentó la presión sobre los recursos florales y alteró la polinización de plantas endémicas. Foto: Agustín Saez.

Aunque inicialmente se trató de abejas “africanizadas”, la biología de la especie favoreció a la africana. Su ciclo reproductivo más rápido —llegando a nacer antes que la europea— le permitió imponerse genéticamente hasta dominar casi por completo la población.

Este cambio tiene implicaciones directas en la seguridad, aseguran los bomberos, pues a diferencia de la abeja europea, considerada más dócil, la abeja africana presenta un comportamiento defensivo más intenso.

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Ante cualquier amenaza, puede activar ataques colectivos, liberando feromonas que alertan a toda la colmena e incluso a enjambres cercanos.

Expertos advierten que estos ataques pueden escalar rápidamente, toda vez que las abejas persiguen, atacan en grupo y pueden continuar picando durante el día mientras perciban riesgo, lo que incrementa el peligro para la población.