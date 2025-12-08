Generación Silver

El ejercicio de resistencia rejuvenece el sistema inmunológico en adultos mayores

Un estudio reciente revela que el entrenamiento no solo mejora la fuerza y la movilidad, sino que también refuerza las defensas del organismo, ayudando a mantener un sistema inmunológico más joven y eficiente en la vejez

Guardar
El ejercicio de resistencia rejuvenece
El ejercicio de resistencia rejuvenece el sistema inmunológico en adultos mayores y mejora la vitalidad defensiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservar la vitalidad del sistema inmunológico a pesar del paso de los años es posible. Un nueva investigación internacional confirma que décadas de ejercicio de resistencia no solo mantienen el cuerpo en forma, sino que permiten que las defensas internas conserven características propias de un organismo joven.

Más allá del fortalecimiento muscular o cardiovascular, la evidencia científica demuestra un beneficio silencioso pero profundo: la capacidad de resistir mejor enfermedades y desgaste biológico.

Estas conclusiones refuerzan la idea de que, incluso en la adultez avanzada, el movimiento regular es capaz de transformar el funcionamiento y la longevidad del sistema inmune.

El impacto del ejercicio de resistencia en el envejecimiento celular

La constancia en la actividad
La constancia en la actividad física permite que las defensas internas conserven características propias de un organismo joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reveló el efecto positivo del ejercicio de resistencia sostenido en el sistema inmunológico de los adultos mayores. Según hallazgos publicados por GQ, quienes han practicado deportes de resistencia durante más de dos décadas presentan un sistema inmunitario más eficiente y joven en comparación con personas sedentarias.

La investigación, desarrollada por la Universidad Estadual Paulista (Brasil) y la Universidad Justus Liebig de Giessen (Alemania), analizó a adultos mayores con una media de 64 años y observó que sus células defensivas evidencian menos signos de envejecimiento celular y una gestión energética optimizada.

El trabajo, recogido por GQ, destaca que el ejercicio de resistencia fortalece el corazón, los pulmones y ejerce un efecto directo en el sistema inmunológico. Luciele Minuzzi, investigadora principal de la Universidad Justus Liebig de Giessen, señaló: “Es como si el ejercicio también entrenara el sistema inmunológico”.

Un estudio internacional revela que
Un estudio internacional revela que décadas de ejercicio de resistencia mantienen un sistema inmunitario más eficiente y joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes con más de 20 años de entrenamiento mostraron que las células NK —“asesinas naturales”— respondieron con mayor eficacia ante la inflamación y conservaron eficiencia energética incluso en situaciones de estrés farmacológico en laboratorio.

Células NK y adaptaciones inmunometabólicas

Estas células NK, responsables de eliminar patógenos y células anómalas, constituyen la defensa primaria del organismo. En adultos mayores con una rutina constante de ejercicio de resistencia, las células envejecen más despacio y mantienen su funcionalidad al enfrentar agentes externos. Fábio Lira, coordinador del proyecto en la Unesp, afirmó a GQ que “el ejercicio físico es uno de estos factores que pueden beneficiar al sistema inmunológico, y en este proyecto de investigación estamos investigando cómo puede modular la respuesta inmune con el tiempo”.

Las células NK de adultos
Las células NK de adultos mayores deportistas responden mejor ante la inflamación y el estrés farmacológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lira agregó que la inmunidad está influida por elementos como el sueño, la nutrición, la vacunación, el estrés, la inactividad y ciertos medicamentos.

El estudio identificó que una práctica deportiva regular favorece adaptaciones inmunometabólicas protectoras. Las células inmunitarias de los adultos deportistas se vuelven más maduras, menos susceptibles al agotamiento y ofrecen respuestas eficaces ante agresiones externas.

Minuzzi subrayó: “Las personas mayores entrenadas muestran una inmunidad más eficiente y adaptable, con un mayor control metabólico y menos agotamiento celular”.

Comparación intergeneracional y beneficios globales

La investigación comparó la respuesta inflamatoria entre atletas jóvenes (media de 22 años y más de cuatro años de entrenamiento) y veteranos (media de 52 años y más de 20 años de actividad física). Los deportistas veteranos reaccionaron de forma más contenida ante los mismos estímulos. Esta reacción indica que la experiencia acumulada por décadas de entrenamiento permite regular mejor las defensas corporales.

La comparación entre atletas jóvenes
La comparación entre atletas jóvenes y veteranos muestra que la experiencia deportiva regula mejor la respuesta inflamatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Minuzzi, el ejercicio físico habitual modula positivamente la sensibilidad adrenérgica y los sensores energéticos celulares, lo que favorece una respuesta inmunitaria equilibrada y menos inflamatoria ante factores externos.

Estos resultados se agregan a la evidencia previa sobre los efectos del ejercicio en el envejecimiento inmunológico.

Investigaciones difundidas en BMC Geriatrics y revisiones publicadas en PubMed ya establecían que la actividad física habitual contribuye a rejuvenecer el sistema inmune, con efectos como un aumento de linfocitos T vírgenes, una reducción del desequilibrio entre tipos de linfocitos (proporción CD4/CD8) y una mayor actividad de las células NK en adultos físicamente activos.

La actividad física habitual aumenta
La actividad física habitual aumenta los linfocitos T vírgenes y la actividad de las células NK en adultos mayores ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados por GQ recalcan que no se requieren hazañas deportivas extremas para conseguir beneficios. Recomiendan ejercicio de resistencia regular, adaptado a las capacidades individuales, como estrategia para mantener el sistema inmunológico joven y funcional a lo largo de los años.

La investigación demuestra que la actividad física constante es una herramienta eficaz para preservar la juventud biológica y que el ejercicio de resistencia ayuda a mantener el organismo en óptimas condiciones frente al envejecimiento.

Temas Relacionados

Ejercicio de resistenciaSistema inmunológicoAdultos mayoresEnvejecimiento celularUniversidad Estadual PaulistaUniversidad Justus Liebig de Giessenactividad físicaGQNewsroom BUEMagazinesgeneracion-silver

Últimas Noticias

Spotify Wrapped 2025 y el triunfo de la música silver en la edad sonora de los usuarios

El nuevo indicador personalizó la experiencia anual y desató una ola de nostalgia y humor en redes sociales

Spotify Wrapped 2025 y el

Qué controles recomiendan los médicos después de los 55 para detectar enfermedades a tiempo

Según especialistas de Mayo Clinic, realizar chequeos periódicos en la adultez permite detectar problemas de salud en etapas iniciales y prevenir complicaciones a largo plazo

Qué controles recomiendan los médicos

Cuál es la disciplina que frena el deterioro mental y fortalece el cuerpo con bajo riesgo de lesiones

Un repaso por las investigaciones más recientes muestra cómo este arte marcial contribuye a mejorar la función cognitiva, disminuir la probabilidad de problemas de memoria y mejora la salud física en adultos mayores

Cuál es la disciplina que

“El arte de ser abuelo”, el libro conmovedor y gracioso que Victor Hugo dedicó a sus dos nietos pequeños

El mundialmente célebre autor francés se declara “vencido” por esos pequeños que para él vienen del cielo, todavía “ebrios de paraíso”. Huérfanos de padre, Georges y Jeanne fueron a vivir con el escritor y llenaron su vejez de alegría e inspiración

“El arte de ser abuelo”,

Qué es el menowashing: advertencias y claves para atravesar la menopausia con bienestar físico y mental

De qué se trata esta estrategia de marketing, cuáles son los tres síntomas característicos en las mujeres argentinas al llegar a esta etapa de la vida y los nuevos recursos para un abordaje integral, según tres expertas consultadas por Infobae

Qué es el menowashing: advertencias
DEPORTES
Claudio Úbeda explicó el discutido

Claudio Úbeda explicó el discutido cambio de Zeballos en la derrota de Boca ante Racing y reveló por qué no entró Cavani

10 frases de Costas tras el triunfo de Racing ante Boca: qué dijo en el entretiempo y cuánto incidió la salida de Zeballos

Ferro se consagró campeón de la Liga Sudamericana de básquet: logró un título internacional tras casi 40 años

Los Interclubes, a lo largo de la historia: quiénes son los más ganadores de la Liga de Primera División de la AAT

Las Finales del Interclubes ya tienen a sus protagonistas confirmados: todos los cruces

TELESHOW
Pretty Woman, el musical abrió

Pretty Woman, el musical abrió la temporada teatral de Mar del Plata a pura ovación para Florencia Peña y Juan Ingaramo

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

Juana Repetto contó el motivo de su distanciamiento con Reina Reech: “Me preguntan si estamos peleadas”

La impactante decoración navideña de Rodolfo Barili para su casa, llena de inflables gigantes

El emotivo cumpleaños de Gustavo Yankelevich: “Mi corazón está con Romina y Mila”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump cuestionó a Zelensky

Donald Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz que discute Washington con Moscú

Elecciones en Honduras: analistas alertan que las fallas en el escrutinio exponen la fragilidad institucional del país

Nigeria tomó el control del espacio aéreo de Benín en medio de un fallido intento de golpe de Estado

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

La diferencia entre candidatos y el conteo estancado agravan la incertidumbre en Honduras a una semana de las elecciones