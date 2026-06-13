Economía

Semana financiera: las acciones argentinas se dispararon hasta 18% y el riesgo país tocó un mínimo desde 2018

La mejora de calificación crediticia de S&P impulsó a los activos argentinos, encabezados por los ADR de bancos. También se afirmaron los bonos y el índice de riesgo país quedó más cerca de los 400 puntos. El dólar bajó diez pesos a $1.450 en el Banco Nación

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La suba de precios de activos argentinos destacó en Wall Street.
La suba de precios de activos argentinos destacó en Wall Street.

El desarrollo de los negocios financieros en la última semana fue sumamente positivo para la Argentina. La suba de la calificación crediticia que otorgó Standard and Poor’s (S&P) a la deuda soberana dio impulso a los activos tanto de renta fija como variable. A la par, la salida a Bolsa de SpaceX dio brío a Wall Street, que se volvió a acercar a zona de máximos históricos en sus principales indicadores.

Más en lo local, el dato de inflación de mayo ratificó el lento sendero de reducción de la inercia de los precios minoristas, con un dólar que retomó las bajas sin perjuicio de la racha compradora de divisas que mantiene el Banco Central, que absorbió en el mercado 436 millones de dólares.

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“Con la noticia de la mejora en la calificación y un contexto internacional algo más favorable, los Globales volaron 2,8%, donde el tramo más largo de la curva subió 3,6% en promedio y el más corto 1,4%. Los Bonares, por su parte, subieron 2,3% en promedio, desempeño algo más acotado ya que la curva cuenta con una menor duration promedio que la bajo legislación extranjera”, precisó un informe de IEB.

“De este modo, la deuda argentina se luce en el acumulado de lo que va del año, donde los Globales suben 8,1%, los Bonares 6,6% y los Bopreal, 5,2%”, detalló IEB.

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El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones de emergentes, tocó el viernes un piso de 433 puntos básicos para Argentina, un mínimo en más de ocho años, desde los 431 puntos del 1 de mayo de 2018. desde el viernes anterior este indicador descontó cerca de 60 unidades o un 12 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tocó el viernes 12 su récord nominal intradiario de 3.390.505 puntos. En la semana acumuló una ganancia de 8,9 por ciento.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas lideraron el pelotón ganador papeles que mantenían un ligero atraso relativo, como los bancos Francés, Macro, Galicia y Supervielle, junto a Telecom, con alzas en un rango de 18% a 14% en dólares.

“Los activos locales extendieron el impulso positivo tras la mejora de S&P Global y un dato de inflación de mayo mejor a lo esperado, con fuertes subas en bonos y acciones”, resumió Cohen Aliados Financieros.

Sobre la mejora de calificación crediticia de S&P, un reporte de Cocos Capital consignó que “es una noticia muy buena por dos motivos. El primero, técnico: al igual que con Fitch, el upgrade destraba el universo de fondos institucionales que tenían prohibido invertir en CCC, ampliando estructuralmente la base de demanda para los Globales. El segundo, más relevante, es lo que confirma sobre el camino: el superávit comercial anualizado en USD 25.000 millones, el BCRA cerrando mayo con compras por encima de USD 10.000 millones y el ancla fiscal son los pilares que vienen sosteniendo la compresión, y hoy quedan ratificados por una segunda agencia".

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, destacó que “la compresión reciente del riesgo país y el repunte de los bonos soberanos argentinos responden a un cambio cualitativo en el crédito, tras la decisión de S&P Global Ratings de elevar la calificación de Argentina a ‘B-’. Al sumarse al paso previo dado por Fitch, este segundo upgrade activa un factor clave para los inversores internacionales: un technical unlock o destrabe técnico de mandatos institucionales".

“El impacto inicial reflejó esta dinámica: los bonos soberanos comprimieron más de 60 puntos básicos -un avance de unos 2,8 dólares en promedio- tras conocerse la noticia, un movimiento que duplicó la magnitud observada tras el primer upgrade de Fitch. Con esta compresión, el spread de los bonos soberanos argentinos frente al universo de soberanos de países emergentes se ubica en mínimos de la década, situándose en apenas 250 puntos básicos, frente a la brecha de 450 puntos básicos que registraba a comienzos de año", avanzó Ritondale.

Inviú indicó que “durante la última semana el mercado local exhibió el mejor desempeño del año tanto en equity como en bonos soberanos, impulsado principalmente por la mejora en la calificación crediticia otorgada por S&P, que elevó la nota soberana desde CCC+ a B-, alineándose con la mejora previamente realizada por Fitch y dejando únicamente a Moody’s pendiente de revisión. La reacción del mercado fue inmediata. La curva soberana registró una fuerte compresión de rendimientos y el riesgo país descendió hasta mínimos de la administración Milei, acercándose a niveles compatibles con una reapertura del mercado internacional de crédito”.

“En cuanto a la renta variable, las acciones que más interés están despertando son las vinculadas al sector financiero. Entre las preferidas se destacan Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y ByMA. Dentro del segmento de utilities, las compañías que continúan mostrando atractivo para los inversores son Edenor y Ecogas”, señaló Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

“En líneas generales, las carteras siguen combinando bonos soberanos en dólares y acciones vinculadas al crecimiento de la economía argentina, con especial foco en bancos y utilities”, consideró Pablo Lazzati.

“Hacia adelante, será clave mantener la acumulación de reservas, a la vez que datos que inciden en el humor social, como la inflación, salarios reales y empleo privado serán clave dadas las elecciones ejecutivas del año próximo. Finalmente, otro dato positivo fue la inflación de mayo, que volvió a desacelerar en términos mensuales, con la inflación núcleo perforando a la baja el 2% y ubicándose en 1,9%, el menor nivel desde septiembre 2025″, expresó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

Dólar en baja

El dólar mayorista concluyó el viernes negociado a 1.428 pesos. En el balance de las cinco ruedas descontó 12,50 pesos o 0,9 por ciento. Asimismo, en junio el tipo de cambio oficial sostiene un alza de 20 pesos o 1,4 por ciento.

El Banco Central fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.779,31, que dejó al dólar mayorista a 351,31 pesos o 24,6% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público quedó ofrecido a $1.450 para la venta en el Banco Nación, con una baja de diez pesos o 0,7% respecto del viernes 5. En tanto, el dólar blue cerró a $1.460, para superar al minorista, con un alza semanal de 25 pesos o 1,7 por ciento.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.452,55 para la venta y los $1.401,62 para la compra.

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