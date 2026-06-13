Ministerio de Salud dominicano informan aumento en la detección y atención del cáncer de próstata

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana amplió el acceso a pruebas y tratamientos para el cáncer de próstata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana notificó el incremento de herramientas para la detección y tratamiento del cáncer de próstata, al igual que difundió los datos más recientes sobre enfermedades bajo vigilancia epidemiológica en la isla.

Según las cifras oficiales, el acceso a servicios de salud pública para la atención del cáncer de próstata creció de 19,479 atenciones en 2021 a 62,631 en 2025. Las biopsias practicadas en ese periodo pasaron de 3,572 a 9,874. En cuanto al tamizaje mediante pruebas de Antígeno Prostático Específico (PSA), el número de resultados normales aumentó de 4,669 en 2021 a 25,886 en 2025, mientras que los valores elevados de PSA se incrementaron de 610 a 4,048.

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En relación con el tratamiento especializado, la institución registró un aumento de 1 paciente en 2021 a 403 pacientes en 2025 recibiendo cirugía, radioterapia o quimioterapia. Los datos fueron comunicados por la institución a través de su boletín y documentos oficiales.

Entre 2021 y 2025, las atenciones por cáncer de próstata en salud pública crecieron de 19,479 a 62,631 y las biopsias de 3,572 a 9,874. Los resultados elevados de PSA aumentaron de 610 a 4,048 en ese periodo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descenso en casos de dengue, leptospirosis y malaria según autoridades

En el mismo boletín epidemiológico, las autoridades expusieron los indicadores sobre enfermedades bajo vigilancia especial. Para el dengue, no se confirmaron nuevos casos en la semana informada y el acumulado a la fecha es de 109 casos, cifra que representa un descenso del 18% respecto a los 130 casos confirmados en 2025. La tasa de incidencia se ubicó en 2.45 casos por cada 100,000 habitantes frente a 3.00 en el año anterior.

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Por otro lado, sobre leptospirosis, el Ministerio reportó un caso confirmado en la semana, con 154 casos acumulados en 2026 y una incidencia de 3.46. En el caso de malaria, no hubo notificaciones nuevas; el acumulado en 2026 es de 84 casos confirmados, frente a 520 en 2025, lo que representa una reducción del 84 por ciento. En lo que va de año, no se han identificado casos de cólera en el territorio nacional.

En 2026, se han confirmado 154 casos de leptospirosis y 84 de malaria, esta última con una reducción del 84% respecto a 2025. No se han registrado casos de cólera en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descienden las tasas de mortalidad materna e infantil

Respecto a mortalidad materna, el organismo indicó la notificación de tres muertes maternas en la semana 21: una de nacionalidad dominicana y dos haitianas. El acumulado anual asciende a 49 defunciones frente a 80 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un descenso del 39 por ciento.

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En cuanto a mortalidad infantil, se informaron 27 defunciones, de las cuales 23 corresponden a neonatos; el acumulado general es de 647 muertes infantiles en 2026 frente a 729 en 2025, lo que indica una reducción del 11 por ciento en la mortalidad infantil general y del 6 por ciento en la neonatal.

El Ministerio de Salud Pública reiteró la importancia de los controles médicos regulares para la detección temprana del cáncer de próstata y difundió los resultados de las políticas de vigilancia epidemiológica y atención materno-infantil a través de sus canales oficiales.

Las autoridades pidieron a la población a estar alerta ante posibles síntomas relacionados con leptospirosis, malaria y otras enfermedades bajo vigilancia. Recomendaron acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier signo de afección para recibir atención oportuna y evitar complicaciones.

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