Honduras

Honduras: Mujer bajo efectos del alcohol impacta contra 13 vehículos y es internada en hospital psiquiátrico

Una conductora provocó daños a 13 vehículos en la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, luego de recorrer varias calles de forma errática y colisionar contra automóviles estacionados.

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Videos de cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo avanzaba y retrocedía de manera errática. (FOTO: La Tribuna)
Videos de cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo avanzaba y retrocedía de manera errática. (FOTO: La Tribuna)

La mujer que provocó un aparatoso accidente múltiple en la colonia Lomas del Guijarro, en la capital hondureña, permanece internada en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, donde recibe atención especializada debido a problemas de salud mental que, según información vinculada al caso, enfrenta desde hace varios años.

El incidente ocurrió esta semana y generó alarma entre los residentes de uno de los sectores residenciales más transitados de Tegucigalpa, luego de que una conductora impactara una serie de vehículos estacionados mientras recorría varias calles de la colonia.

Inicialmente se informó que el número de automóviles afectados era de 16; sin embargo, las autoridades y reportes posteriores confirmaron que fueron 13 los vehículos dañados durante el hecho.

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Videos captados por vecinos y cámaras de seguridad muestran cómo el automóvil avanzaba y retrocedía de manera errática, golpeando repetidamente varios vehículos estacionados a ambos lados de la calle.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a la magnitud de los daños y al comportamiento de la conductora, quien aparentemente no reaccionaba ante los llamados de auxilio de las personas presentes.

Las autoridades confirmaron que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. (Foto: Cortesía)

Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la mujer fue detenida en el lugar de los hechos y se confirmó que conducía bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

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Tras el accidente, varios ciudadanos lograron acercarse al vehículo y ayudar a la conductora a salir del automóvil. Testigos relataron que, una vez fuera del carro, la mujer se recostó sobre una acera y permaneció dormida, situación que llamó aún más la atención de quienes observaban la escena.

Internada en un hospital psiquiátrico

Familiares se presentaron ante las autoridades y explicaron que la mujer padece problemas psicológicos, por lo que solicitaron atención médica especializada. Como resultado, fue trasladada al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, donde permanece bajo observación y tratamiento.

Las investigaciones también revelaron otras irregularidades relacionadas con el caso. Entre ellas, que la licencia de conducir de la involucrada se encontraba vencida desde el año 2023 y que el vehículo utilizado durante el incidente no era de su propiedad.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el automóvil pertenecía a un vecino y habría sido tomado sin autorización antes de que ocurrieran las colisiones.

Los daños materiales provocados por el accidente fueron cuantiosos, ya que los 13 vehículos afectados presentaron golpes, abolladuras, daños en carrocería y otros desperfectos que ahora deberán ser evaluados por aseguradoras y peritos de tránsito.

La conductora impactó un total de 13 vehículos en la colonia Lomas del Guijarro, causando cuantiosos daños materiales. (FOTO: La Tribuna)
La conductora impactó un total de 13 vehículos en la colonia Lomas del Guijarro, causando cuantiosos daños materiales. (FOTO: La Tribuna)

Varios propietarios iniciaron los trámites correspondientes para determinar el monto de las pérdidas y establecer los mecanismos de reparación.

El caso ha generado amplio debate entre la población debido a la combinación de factores involucrados, entre ellos el consumo de alcohol, la condición de salud mental de la conductora y la utilización de un vehículo ajeno.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar las responsabilidades legales y administrativas derivadas de este hecho, mientras avanzan las evaluaciones médicas y psicológicas de la involucrada.

Entretanto, la DNVT reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo los efectos del alcohol y mantener vigente toda la documentación requerida para circular, recordando que estas conductas representan un riesgo para conductores, peatones y residentes.

El incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas, aunque sí importantes pérdidas económicas para los propietarios de los vehículos afectados.

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