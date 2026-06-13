La estrategia para pagar la deuda: cuántos dólares tiene el Gobierno para el vencimiento de julio y cuánto falta sumar

El ministro de Economía, Luis Caputo, sumó USD 300 millones en la última semana tras la licitación de Bonar 2028 (Foto: Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, quedó muy cerca reunir con recursos propios los dólares necesarios para cubrir el vencimiento de julio por USD 4.200 millones con bonistas. En la última semana, por medio de la licitación del Bonar 2028, captó USD 300 millones que van a ir a la cuenta del Tesoro y sumar USD 3.216 millones. Aun así, queda cupo para una licitación adicional y se esperan definiciones sobre garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los próximos días.

El jueves, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 100 millones en la segunda vuelta de la última subasta del Bonar 2028, tras recibir ofertas por USD 1.710 millones. El saldo acumulado de este instrumento alcanzó USD 1.632 millones, mientras el máximo autorizado es de USD 2.000 millones, por lo que resta colocar USD 386 millones. La próxima licitación será el viernes 26 de junio. Resta definir si Caputo buscará agotar el cupo o si decidirá extender la vida útil del bono, algo que no ocurrió con el Bonar 2027.

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Además de los recursos en dólares, el Tesoro cuenta con $12,5 billones en depósitos oficiales (equivalentes a USD 8.682 millones) que podría utilizar para adquirir dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y así cubrir el pago de julio. Al 10 de junio, la cuenta del Tesoro en el BCRA sumaba USD 2.916 millones, cifra que se elevará a USD 3.216 millones con los nuevos ingresos de la última licitación.

El Tesoro cuenta con depósitos en moneda nacional por 12,5 billones que podría utilizar para comprarle dólares al Banco Central (Foto: Reuters)

Según pudo saber Infobae, en el Ministerio de Economía la decisión está tomada: el vencimiento de julio se afrontará con los depósitos del Tesoro. Incluso si se completa el cupo máximo del Bonar 2028, el saldo se ubicará en USD 3.568 millones, siempre que no haya pagos previos. Así, restarán USD 632 millones para alcanzar el monto del compromiso con los bonistas. Esa diferencia no representa un obstáculo, ya que los pesos disponibles pueden destinarse a la compra de dólares al BCRA.

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Garantías en debate: Banco Mundial y BID

El panorama financiero incluye además novedades internacionales. El martes 16 de junio, el directorio del Banco Mundial debatirá una garantía por USD 2.000 millones para Argentina. Al día siguiente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tratará una garantía adicional de USD 550 millones. Ambas gestiones son consideradas fundamentales para fortalecer la posición financiera del país y respaldar el cumplimiento de los compromisos.

El programa financiero para el 2026 está absolutamente cerrado, las fuentes están identificadas, la última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías (Daza)

La semana pasada, el viceministro de Economía, Jose Luis Daza, dio detalles de las garantías al asegurar que formaron parte de las negociaciones de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “El programa financiero para el 2026 está absolutamente cerrado, las fuentes están identificadas, la última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías: vamos a emitir préstamos con garantías del BID, Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones”.

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Si se aprueban las garantías la semana que viene, el equipo económico las tomará como una señal positiva, aunque en el corto plazo no las considera determinantes para el pago de julio, dado que Caputo casi ya cuenta con los dólares necesarios en la cuenta del Tesoro. De todos modos, podrían cobrar centralidad de cara al programa financiero de 2027, que el ministro aseguró que también está cerrado. Resta esperar el anuncio y la reacción del mercado.

El ministro volvió a destacar que prefiere mirar la tendencia ciclo ya que permite observar con mayor claridad el rumbo de la actividad (Foto: Reuters)

Riesgo país, acciones y licitaciones: señales del mercado

“Nosotros somos tan optimistas porque vemos que el proceso de desinflación a retomado, el nivel de actividad va a ir ganando más momento más allá de la volatilidad intermes que hasta para nosotros es sorprendente”, afirmó Luis Caputo durante un evento del IAE Business School. El ministro volvió a destacar que prefiere mirar la tendencia ciclo ya que permite observar con mayor claridad el rumbo de la actividad, y dijo que espera un 2027 “muy diferente” al del consenso del mercado.

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En el mercado, el ministro Caputo recibió en la última semana una mejora en el frente financiero: con la suba de la calificación de Standard & Poor’s de CCC+ a B-, el jueves el riesgo país cayó 60 puntos básicos (pb) y cerró en 443 pb, el nivel más bajo en lo que va de la gestión de Javier Milei y en los últimos 12 años. Ese movimiento coincidió con subas de acciones argentinas en Wall Street de hasta 14% y con una desaceleración de la inflación en mayo a 2,1 por ciento.

En el corto plazo, el seguimiento de la licitación del Bonar 2028 sumó interés por la fuerte demanda de la última colocación, con ofertas por USD 1.710 millones, que superaron los montos adjudicados. La evolución de los depósitos del Tesoro y la estrategia para cubrir el vencimiento de julio se monitorean en forma permanente dentro del Ministerio de Economía, mientras el equipo espera definiciones sobre las garantías internacionales.

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