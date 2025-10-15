La era dorada de la longevidad: cómo los nuevos hábitos de la generacion silver impulsan el consumo global

La generación silver gana cada vez más protagonismo en el Siglo XXI (Getty Images)

Uno de los mayores avances que ha traído el Siglo XXI es el crecimiento de la expectativa de vida. Según Naciones Unidas, aumenta 4 meses por año y se estima que en 2036 habrá más personas mayores de 60 años que menores de 10. Además, para 2050 la mitad de la población tendrá más de 50 años.

Estas cifras internacionales, fueron tomadas muy en cuenta por Guillermo Oliveto, especialista en consumo, CEO & Founder de las consultoras W y Alma Trends, en la presentación de un informe que hizo durante el panel “Gen Silver Over 50 en el Silver Economy Forum Latam, que tuvo lugar ayer en el Palacio Libertad (ex CCK), en Buenos Aires.

Oliveto expuso los últimos números del impacto de la generación +50 en el mercado del consumo y destacó la relevancia de la generación silver en el gasto global, con su capacidad adquisitiva en crecimiento y una preferencia por productos y servicios adaptados a sus necesidades.

“La generación silver, que incluye a la generación silenciosa, los baby boomers y la generación X, representa el 25,5% de la población mundial y genera el 40% del consumo global. Para 2050, se espera que esta generación controle el 50% del consumo mundial, lo que demuestra que su influencia en el mercado es crucial. A pesar de esto, la atención se ha centrado excesivamente en centennials y millenials, ignorando el potencial de la generación silver”, expresó Oliveto.

Oliveto muestra una de sus gráficos elaborados donde marca el peso que hoy tiene la generación silver

Como se mencionó, la generación silver o “Gen Silver” representa hoy en día el 40% del consumo global (equivalente a 23.000 billones de dólares, lo que la convierte en la tercera economía del mundo). Y eso no es todo. Los + 50 alcanzarán a nivel mundial el 44% de la población mundial hacia 2030 y el 50% en 2050. En Argentina ya representa el 35,5% de la población total.

“Cuando miramos las estadísticas, vemos que los silver tienen un mayor porcentaje de consumo en nuestro país, cruzando todas las categorías, arriba del 35%”, aseguró el CEO, que destacó cómo esta generación está remodelando industrias como el turismo, la salud y la tecnología, además de impulsar nuevos modelos de negocio.

Protagonismo de la generación silver o + 50 hoy en día

Otro fenómeno que ocurren en varias partes del mundo, que acompaña al de la longevidad y de la que la Argentina no está exenta, es el cada vez más bajo porcentaje de natalidad. La expectativa de vida aumenta cuatro meses por año a nivel mundial, mientras la natalidad ha caído un 40%. Y eso también es determinante en el poder de compra de esta generación plateada o silver, como un factor determinante en el mercado interno, reveló.

“La nueva longevidad implica un cambio de mentalidad en la manera de pensar, vivir y comprar. Y el impacto de esta nueva generación no se limita a categorías clásicas, sino que abarca transversalmente todo el consumo”, sostuvo Oliveto.

Macrotendencias de la nueva longevidad

comida chatarra vs. saludable, alimento y longevidad, comida procesada vs natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oliveto enfatizó la diferencia entre tendencias y modas: “Las tendencias suelen confundirse con las modas. Las tendencias duran años o décadas, son vibraciones”. En este sentido, destacó la macrotendencia de la resignificación de la longevidad, que redefine la edad como una actitud, un estilo de vida. “La edad rompe la cronología clásica y pasa a ser una impronta”, explicó.

E identificó cuatro tendencias clave que emergen de esta nueva longevidad:

From Old to Bold : “La nueva longevidad es la vitalidad”, un concepto que aboga por la actividad, dinamismo y energía en las etapas más avanzadas de la vida. “Lleva mucho tiempo ser joven, dijo Pablo Picasso. Hoy la nueva longevidad es la vitalidad, con plena actividad, dinamismo, energía y vigor”, aseguró Oliveto.

Old is the New Gold : “Los años dejan de ser vistos como una carga para ser apreciados como un valor ”. La nueva longevidad se traduce en nuevas oportunidades.

De Anti Age a Pro Age : La visión de la vejez se transforma de una negación a un énfasis en la acción, donde “si no estás envejeciendo, estás muerto”.

Sexy Over 50: La sabiduría se revaloriza como un activo invaluable. La nueva longevidad es “sabia sensualidad”, una combinación de experiencia y atractivo.

La nueva tendencia es asimilar la edad que se tiene y vivirla plenamente (Getty Images)

“Hoy vemos empresas de primera marca de artículos de belleza y cosmética que promocionan sus productos con modelos +50. Hoy la belleza no tiene límite de edad. Y se percibe con el pensamiento de celebrar cada año que se cumple. No se lo esconde. Más que perfección, es la edad perfecta, lo que se busca hoy. Así, la nueva longevidad es la sabia vivencia”, destacó Oliveto.

La economía silver o plateada se enfoca, por un lado, en las actividades económicas que atienden las necesidades, intereses y demandas de las personas mayores, como la salud, el bienestar, la tecnología adaptada y los servicios de ocio. Y, por otro lado, fomenta la independencia económica de la generación silver (50+), permitiendo a las personas mayores continuar siendo activas, productivas y contribuyentes claves al mercado.

“El ser humano se ganó una vida en un siglo, lo que nos invita a repensar la manera en que vivimos y consumimos”, concluyo Oliveto.

Estadísticas globales sobre la población mundial y su peso en el consumo

En el siguiente panel, “La tercera economía mundial revoluciona el consumo: nuevas oportunidades para la generación silver”, se reforzó el concepto planteado por Oliveto.

Destacados líderes del marketing y la comunicación abordaron el impacto de la generación silver en la economía global y cómo esta población redefine el mercado. Mónica Gutiérrez, periodista, resaltó el cambio en las expectativas de vida: “Uno no sabe cuántos años va a vivir. ¿Por qué no creer que la expectativa de vida podría llegar a los 100 años?”. A partir de esta premisa, los expertos coincidieron en que la longevidad está transformando el consumo y el comportamiento de esta generación.

Nadine Pavlovsky, Marketing Lead del SEF, expuso la falta de información específica sobre silver marketing en LATAM y la necesidad de capitalizar el poder adquisitivo de este grupo, que representa el 37% del consumo en la región: “Solo el 15% de las empresas tienen productos pensados para los silver”.

Por su parte, Ariel Hajmi, CEO de Kantar IBOPE Media, subrayó cómo la generación silver es uno de los segmentos más importantes en el uso de medios digitales y plataformas de streaming. En el mismo sentido, María Laura Amorós, Gerente de Marketing de Despegar.com, destacó que el 40% de sus ventas proviene de esta generación, mientras que Leonel Piraino, de Banco Provincia, reveló que el 38% de su cartera pertenece al segmento silver.

La generación silver tiene cada vez más protagonismo y peso en el mercado (Freepik)

Finalmente, Maite Iglesias, de L’Oréal, abordó el impacto de la salud integral en el bienestar y la importancia de visibilizar etapas como la menopausia, y Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina, destacó el rol clave de la generación silver en el consumo de vino y enoturismo, afirmando que este segmento se está convirtiendo en el foco principal para la industria vitivinícola. A partir de esta premisa, los expertos coincidieron en que la longevidad está transformando el consumo y el comportamiento de esta generación.

Nadine Pavlovsky, Marketing Lead del SEF, expuso la falta de información específica sobre silver marketing en LATAM y la necesidad de capitalizar el poder adquisitivo de este grupo, que representa el 37% del consumo en la región: “Solo el 15% de las empresas tienen productos pensados para los silver”. Por su parte, Ariel Hajmi, CEO de Kantar IBOPE Media, subrayó cómo la generación silver es uno de los segmentos más importantes en el uso de medios digitales y plataformas de streaming. En el mismo sentido, María Laura Amorós, Gerente de Marketing de Despegar.com, destacó que el 40% de sus ventas proviene de esta generación, mientras que Leonel Piraino, de Banco Provincia, reveló que el 38% de su cartera pertenece al segmento silver.