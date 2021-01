Una pareja se conoció jugando Animal Crossing y se casarán en la vida real

Animal Crossing: New Horizons desafió todas las expectativas y se convirtió en un fenómeno muy particular durante 2020. Una de las noticias más recientes compartida por la cadena Fox 13 tiene como protagonistas a Steven Brown y Shayla Johnson, dos jugadores que se conocieron en el título de Nintendo y ahora están comprometidos y comenzando una nueva vida juntos.

La más reciente entrega de la saga Animal Crossing se lanzó el 20 de marzo de 2020, justo cuando varios países comenzaban sus diversas cuarentenas por la pandemia. Para muchos jugadores, New Horizons se convirtió en su escape de la realidad y su pasatiempo favorito durante el encierro. Esto es lo que le sucedió a Steven Brown, que rápidamente se encontró con muchas bayas, el dinero dentro del título, y decidió regalarlas a quien estuviera interesado. Así conoció a Shayla Johnson, quien lo contactó en un grupo de Facebook dedicado al juego y lo invitó a su isla a hacer el intercambio.

Ese encuentro se convirtió en una visita guiada por la isla de Shayla y pronto se encontraron compartiendo largas charlas tanto dentro como fuera del videojuego. En agosto, Steven cruzó Estados Unidos casi de costa a costa cuando viajó de Utah a Indiana para conocer a Shayla y proponerle casamiento. Ella aceptó de inmediato y actualmente planean su casamiento. Este mes, Johnson finalmente se mudó a Utah con Steven y su hija, Audrey, para comenzar su nueva vida juntos. Ambos continúan jugando Animal Crossing: New Horizons regularmente y es muy probable que la temática de la boda tenga algo que ver con el título que los unió.

Animal Crossing: New Horizons celebró un evento de bodas en 2020 (Foto: Captura)

El videojuego desarrollado por Nintendo no solo fue uno de los más vendidos del año pasado a nivel mundial, sino que ya logró posicionarse como el segundo título más vendido de la Nintendo Switch, según el último reporte de la compañía hecho en septiembre. Con poco más de 26 millones de copias vendidas, tanto en formato físico como digital, superó a Super Smash Bros. Ultimate, la entrega más popular de la saga, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y las ventas conjuntas de Pokemon Sword y Pokemon Shield. Por el momento, Mario Kart 8 Deluxe se mantiene como el más vendido de Switch con casi 29 millones de copias vendidas a septiembre de 2020.

Animal Crossing: New Horizons también se llevó el premio a Mejor Juego Familiar en la celebración de The Game Awards 2020 y fue nominado en la categoría Mejor Juego Multijugador, gracias a sus características online. Así como Steven Brown y Shayla Johnson se conocieron a través del videojuego, muchos otros usuarios hicieron lo mismo, utilizando Animal Crossing como su punto de encuentro mientras la cuarentena masiva se extendía por todo el mundo.

Se han celebrado cumpleaños, se crearon talk shows dentro del título, se festejaron casamientos y muchos más eventos durante el año. Nintendo, por su lado, continúa agregando características y celebrando eventos mes a mes para mantener fresca la fórmula y brindar más herramientas a los jugadores. Sin ir más lejos, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó una de las mecánicas del título para invitar a sus posibles votantes a su isla durante su campaña electoral.

Animal Crossing: New Horizons - Novedades de febrero

Después de celebrar Halloween y Navidad con personajes dedicados, Animal Crossing: New Horizons se prepara ahora para celebrar Carnaval el próximo 15 de febrero. El trailer lanzado esta semana anticipa un nuevo personaje y actividades que involucran plumas de colores, que los jugadores tendrán que coleccionar muy pronto.

Además, se anticipó que habrá una colaboración entre el juego y la saga Mario Bros en marzo, cuando llegue un nuevo Mario Day (10 de marzo, MAR10). La colaboración se anunció durante 2020 y todavía no se sabe mucho al respecto, pero se espera un set de muebles y objetos inspirados en la saga del fontanero.

