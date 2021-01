Free Fire fue el videojuego más descargado de 2020 en dispositivos móviles: conocé quiénes completan el top 5

Después de un año atípico, continúan revelándose las cifras sin precedentes de la industria gamer durante 2020. La consultora App Annie realizó un informe detallado sobre el sector mobile, que creció un 7% en descargas y un 20% en dinero recaudado, respecto de 2019. Entre la información revelada también se coronó a Garena Free Fire como el videojuego con más descargas a nivel mundial.

En un año que parecía haber estado dominado por Among Us, el título de Inner Sloth se quedó con el segundo puesto en el ranking de videojuegos con más descargas. El Top 5 a nivel mundial lo completaron Subway Surfers, PUBG Mobile y Gardenscapes – New Acres. Es interesante destacar que ninguno de estos videojuegos se estrenó este año, sino que varios de ellos ya tienen una larga trayectoria, como Subway Surfers, lanzado en 2012.

Se confirmó que el 78% de las descargas de videojuegos son en el terreno casual, con títulos como Among Us y ROBLOX. Sin embargo, el 66% de la recaudación anual se hizo en videojuegos más competitivos. Algunos de estos casos incluyen títulos que hicieron el paso de consolas o PC a mobile, como Call of Duty o PUBG. Esto da como resultado que los títulos hardcore también demanden más tiempo de juego que los casuales.

Free Fire celebró distintos eventos durante 2020

Esta información es una pequeña porción de lo que reveló el informe de App Annie. La compañía también compartió el ranking de los videojuegos que lograron los más altos promedios de usuarios activos por mes. En esta categoría, PUBG Mobile se encuentra en primer lugar, seguido por el clásico Candy Crush Saga, Ludo King, Among Us y Free Fire. Ludo King también es otro título con varios años en el mercado, pero a fines de 2020 logró convertirse en el videojuego indio más descargado, superando los 500 millones de usuarios.

La tercera categoría a destacar del informe de App Annie remarcó cuáles fueron los videojuegos que más recaudaron durante el año. Aunque se trata de videojuegos gratuitos, todos ellos cuentan con microtransacciones para obtener ítems, desbloquear personajes y modos de juego, una característica que, según se reveló, genera más ganancia que un título premium.

El juego que más recaudó durante 2020 es Honour of Kings, título chino desarrollado y distribuido por Tencent. Ya en marzo se posicionaba como un fenómeno sin precedentes después de varias semanas de cuarentena en el país asiático. El segundo puesto quedó en manos de Pokemon GO, que cambió su modalidad de eventos presenciales por virtuales, expandiendo la audiencia a nivel mundial. ROBLOX, Monster Strike y Coin Master completan el Top 5 de videojuegos que más recaudaron el año pasado.

Among Us fue uno de los videojuegos más descargados de 2020 a nivel mundial

Centrándose en el mercado argentino, Free Fire fue tanto el juego más descargado como el que más recaudó durante 2020, pero es Among Us el que registró un promedio más alto de usuarios activos mensuales. Mientras que las descargas crecieron un 30% respecto de la actividad de 2019, la recaudación aumentó un 15%. Entre las apps, Google Classroom dominó las descargas en América y Europa, como era de esperarse.

Otro importante aspecto revelado por el informe de la consultora fueron las características implementadas por estos exitosos títulos para convertirse en lo más popular del año. Según App Annie, los videojuegos del mercado occidental se apoyaron mucho más en los eventos especiales para la recaudación extraordinaria, así como también en opciones de personalización para los jugadores y la tabla de posiciones (Leaderboard) que muestra a los mejores jugadores. En los países asiáticos, en cambio, las novedades llegaron de la mano de la competitividad. Las nuevas características fueron la incorporación de modos multijugador, opciones de chat, la posibilidad de formar clanes en títulos multijugador y las recompensas diarias por solamente ingresar al juego.

Así como crecieron las descargas y la recaudación, también lo hizo la cantidad de publicidad que aparece en los títulos gratuitos. Mientras que en Estados Unidos creció casi un 100%, en otros, como en Turquía, lo hizo más de un 300%. Es interesante remarcar que estas publicidades tienen diferentes formatos y se pueden presentar como banners, videos o incluso minijuegos.

Seguí Leyendo:

Epic Games anticipa novedades para Club de Fortnite

9 videojuegos con niveles ambientados en Argentina y la elección de Mendoza para Hitman 3

CES 2021: los anuncios más importantes en materia de videojuegos