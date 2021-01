Los videojuegos exclusivos de Switch más esperados de 2021

Los videojuegos exclusivos de Nintendo Switch más esperados de 2021

¿Cuántas consolas son lanzadas con dos juegos del año y, a la vez, de lo mejor de su generación? Nintendo Switch es dueña de ese hito que tuvo lugar en 2017, de la mano de Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Después de hacer saltar la banca de semejante manera, siempre queda la sensación de que Nintendo no ha tenido un año similar, lo cual es cierto, según desde dónde se lo mire.

Pero también es cierto que año tras año han sabido publicar títulos exclusivos realmente brillantes, con una gran recepción por parte del público, la prensa y con números de ventas que acompañan. Este 2021 será similar a años anteriores, con exclusivos confirmados de altísimo nivel, pero también con varios gigantes dormidos de la talla de Metroid Prime 4, Breath of the Wild 2 o Bayonetta 3, que podrían ser anunciados sorpresivamente este año. Sin más, estos son los videojuegos exclusivos de Nintendo Switch más esperados de 2021.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Trailer del "Super Mario 3D World + Bowser's Fury"

Nintendo Switch sirvió para poner en valor muchos de los juegos exclusivos de la difunta Wii U: un pequeño traspié del gigante de Kioto. Entre todos los juegos que se volvieron a publicar, Super Mario 3D World es uno de los más esperados. Esta reedición promete la misma acción, exploración y plataformas en forma cooperativa que el original, pero tendrá un agregado inédito hasta el momento: el modo Bowser’s Fury, que nos enfrentará a un peligrosísimo Bowser ya sea jugando solo o en compañía de un amigo.

Bravely Default II (26 de febrero)

Trailer de "Bravely Default II"

El primer cuatrimestre de 2021 será maravilloso para Nintendo Switch y otro de los juegos que refuerzan esta idea es Bravely Default II: la esperada secuela de uno de los juegos de rol japonés más aclamados por el público y la prensa por igual. Desarrollado ni más ni menos que por Square Enix, este exclusivo de Switch continuará la trama desde el punto de conclusión del primer juego con la ambición narrativa de seguir a cuatro protagonistas a la vez. Contará con una dirección artística maravillosa y el sistema de combate por turnos tradicional, esperable de un juego de este tipo.

Monster Hunter Rise (26 de marzo)

Monster Hunter Rise muestra las grandes capacidades técnicas que ofrece Nintendo Switch, incluso pese a sus limitaciones. La mítica serie de acción y RPG vuelve a sus raíces portátiles constituyendo una aventura completamente nueva, al punto de que Capcom la considera como “lo que sigue” en la franquicia luego del éxito de Monster Hunter World. Con modos de un jugador, multiplayer de hasta cuatro participantes, enormes monstruos y mundos por explorar, Monster Hunter Rise está destinado a ser un juego brillante, además de un fenómeno para la consola híbrida de Nintendo.

New Pokémon Snap (30 de abril)

Es probable que este sea uno de los juegos más esperados de esta selección, ya que el lanzamiento del juego original data de 1999. El momento que esperaban los fanáticos llegó sorpresivamente durante principios de este año, cuando Nintendo develó que New Pokémon Snap llegaría este 30 de abril. La premisa es la de siempre: explorar una serie de islas para fotografiar pokémon y ayudar en una investigación científica. New Pokémon Snap tendrá más de 200 pokémon para fotografiar, a lo largo de varias expediciones por distintos biomas. Será, sin dudas, un juego de esos para vacacionar.

Shin Megami Tensei V (2021)

Trailer de "Shin Megami Tensei V"

Atlus es el estudio responsable de los exitosos Persona en plataformas PlayStation, pero también es reconocido por la serie Shin Megami Tensei, conectado con aquel universo en lo que representa para muchos uno de los grandes exponentes del JRPG. Así, Atlus anunció que durante el primer cuarto de este año llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch Shin Megami Tensei V: una nueva entrega que nos llevará de regreso a la Tokio moderna con la propuesta de juego tradicional. No se conocen muchos detalles respecto a la trama, pero desde su anuncio se convirtió en uno de los juegos codiciados de la híbrida de Nintendo.

No More Heroes III (2021)

Trailer de "No More Heroes III"

No More Heroes es una serie mítica que nació en Nintendo Wii y tuvo varias reediciones años más tarde en otras plataformas. Pero los círculos siempre cierran y es por esto que el aclamado diseñador japonés, SUDA 51, decidió llevar el nuevo título de Travis Touchdown en exclusiva para Switch. Con el humor característico, No More Heroes III plantea una nueva aventura que nos pondrá frente a una amenaza alienígena en Santa Destroy, la ciudad natal del antihéroe. Aunque no tiene fecha confirmada, se sabe que llegará este año para el deleite de los jugadores de Nintendo Switch, que lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo.

