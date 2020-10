Todo lo que tenés que saber de “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, el Hombre Araña de PlayStation 5

Spider-Man Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se lanzará de forma exclusiva para las consolas de Sony el 12 de noviembre . No sólo será uno de los videojuegos de lanzamiento de la futura PlayStation 5, sino que también será uno de los títulos que saldrán en simultáneo para PlayStation 4. Probablemente sea una de las exclusividades finales de esta última, todavía vigente.

¿Qué tiene de importante esta nueva entrega de la franquicia Spider-Man? Para empezar, será la continuación directa de Marvel’s Spider-Man, el videojuego exclusivo de PlayStation 4 desarrollado por Insomniac Games . Para quien no lo haya jugado, dicha entrega relata una historia con Peter Parker, el Hombre Araña original, como protagonista. Consiste en un juego de acción en tercera persona, donde el personaje cuenta con un variado arsenal de movimientos y gadgets especiales, fundamentales para los enfrentamientos contra grupos de enemigos.

Más allá de un combate que comparte varios elementos con la serie Batman Arkham, Marvel’s Spider-Man también permite una exploración de escenarios como pocas veces fue posible con el personaje. Desplazarse entre edificios utilizando telarañas y agilidad con tanta espectacularidad es uno de sus puntos fuertes . También lo es la genial caracterización del personaje y el resto del elenco, seguido de la presencia de muchos villanos icónicos de la franquicia.

En cierta forma, Marvel’s Spider-Man es un título que recuerda mucho a aquel de PlayStation 2, lanzado como acompañamiento de la segunda película de Tobey Maguire, del año 2004. Un videojuego con un esquema “sencillo”, pero que funciona y se controla de manera impecable.

Miles Morales, la nueva entrega, promete tomar los elementos anteriormente nombrados y seguir perfeccionándolos. Además de agregar novedades, por supuesto. La más notoria es el cambio de protagonista. Miles es un personaje de las historietas inventado a principios de la década pasada, con el objetivo de reemplazar el protagonismo de Peter en ese entonces. Es un joven con una historia de origen y una cultura muy distinta al Hombre Araña original, además de contar con otras problemáticas diarias y deseos personales.

Por otro lado, también es un Spider-Man con poderes distintos , algunos de los cuales ya se han podido observar en material del próximo videojuego. Miles puede utilizar una especie de camuflaje que le permite ser invisible a los ojos de los enemigos por unos segundos. Asimismo, el “golpe veneno” que paraliza enemigos también dice presente. Todas estas habilidades especiales se suman a las ya conocidas del original: fuerza y agilidad mejoradas, poder trepar por las paredes y el famoso “sentido arácnido”.

Con respecto a la trama, por el momento no se conocen muchos detalles. El título transcurre después de los sucesos del juego anterior, en el cual han ocurrido muchos hechos remarcables con ciertos villanos . Al parecer, la historia transcurrirá en Harlem, el hogar de Miles, donde además su madre se postulará como gobernadora. En uno de los últimos trailers, se ha visto a una nueva villana aún desconocida, la cual parecería ser original de esta entrega.

Uno de los datos a tener en cuenta es que se ha confirmado que no se controlará a otro personaje que no sea Miles. Peter será una parte esencial de una historia, y hasta se lo puede observar ayudando en un combate contra el clásico villano Rhino. Sin embargo, esta es la historia de Miles, y como tal, no se podrá usar al Spider-Man original.

La duración del título es un factor que preocupaba a los fanáticos, ya que el estudio Insomniac había anunciado que esta no sería una entrega “tan grande” como la anterior. No obstante, se ha confirmado que la duración aproximada será de 15 horas .

Otro apartado exitoso en el título anterior fue uno más ligado a lo estético: los trajes desbloqueables . Éstos se obtenían mediante “Tokens” (monedas), otorgadas al finalizar misiones secundarias y encontrar mochilas por todo el mapa, entre otros requisitos. Cada uno no solo cambiaba drásticamente la apariencia del protagonista, sino que también le proveía una habilidad única (la cual luego se podía aplicar al traje que se quisiera usar).

Los trajes vuelven a estar presentes en Miles Morales. El nuevo protagonista podrá desbloquear toda una nueva camada de los mismos . Sin embargo, el más impresionante de los confirmados hasta el momento tiene que ver con la película animada Into the Spider-Verse (traducida como “Spider-Man: Un nuevo universo”). Este traje no solo se ve igual que el del film, sino que cuenta con algunas características visuales únicas y especiales. Por ejemplo, aparecerán onomatopeyas al pegarle a rivales, además de correr a menos cuadros por segundo que el resto de la acción, tal como ocurre en la película.

Desde ya, se espera que Miles Morales utilice las características de PlayStation 5 para verse de forma espectacular . Tiempos de carga veloces, sistemas de luces y reflejos de última generación, la presencia detallada de partículas y una tasa alta de cuadros por segundo son algunos de los factores a tener en cuenta.

Para finalizar, es relevante conocer las diferencias claves entre las dos versiones disponibles de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Por un lado, la versión estándar estará disponible tanto para PlayStation 4 como PlayStation 5 . A su vez, quien compre la versión para PS4, podrá luego actualizarla sin ningún costo adicional para PS5 . Por otro lado, PS5 contará con una versión “Ultimate”, la cual no solo traerá el juego nuevo, si no también una versión totalmente remasterizada del Marvel’s Spider-Man original .

